  West Bengal Assembly Election 2026: প্রচার মিছিলে হাঁটতে নারাজ গরুর দল- অল্পের জন্য রক্ষা প্রার্থী-সাংসদের

West Bengal Assembly Election 2026: প্রচার মিছিলে 'হাঁটতে' নারাজ গরুর দল- অল্পের জন্য রক্ষা প্রার্থী-সাংসদের

Cow Campaign in Jhargram: গরুদের বেপরোয়া মনোভাবে মারাত্মক বিপত্তি। গরুদের মনোভাব বেগতিক বুঝে শেষে গরুর গাড়ির বদলে প্রার্থীর পায়ে হেঁটে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 25, 2026, 05:54 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: প্রচার মিছিলে 'হাঁটতে' নারাজ গরুর দল- অল্পের জন্য রক্ষা প্রার্থী-সাংসদের
তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে গরুদের বেপরোয়া মনোভাবে মারাত্মক বিপত্তি

অরূপ লাহা: জঙ্গলমহলে অভিনব প্রচার। কিন্তু সেই প্রচারের তাল কাটল গরুদের বেপরোয়া মনোভাবে। অল্পের জন্য আঘাত থেকে রক্ষা পেলেন প্রার্থী ও সাংসদ। মিছিলের শুরুতে বিপর্যয় ঘটলেও পরে সুসজ্জিত মিছিল শেষ হয় গরু ছাড়াই। যদিও এই ঘটনায় কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধীরা। 

পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জঙ্গলমহল নামে পরিচিত। এক সময় সিপিএমের লাল দুর্গ বলা হত। ২০১১ সালে পালাবদলের সময়েও বামেদের দখলে ছিল আউশগ্রাম বিধানসভা। তারপর থেকে ক্রমশ ঘাসফুলের দাপট বেড়েছে। ক্রমান্বয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে সিপিআইএমের। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে আউশগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। 

শুক্রবার দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আব্দুল লালনের আয়োজনে গরুর গাড়ির মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিল শুরু হওয়ার পরেই গানবাজনা ও মানুষজনের উপস্থিতিতে গরুগুলি ভয় পেয়ে যায়। আর তক্ষুণি মারাত্মক বিপত্তি ঘটে। কাঁধের জোয়ান ফেলে গরুগুলো পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করে। দারোয়ানের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সাংসদ শর্মিলা সরকার সহ সকলে কমবেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। 

তবে কপালজোরে কেউ জখম হননি। আয়োজক সেখ লালনও গরুদের মনোভাব বেগতিক বুঝে গরুর গাড়ির বদলে প্রার্থীর পায়ে হেঁটে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সেখ লালন বলেন, গ্যাস থেকে পেট্রোল-ডিজেলের বেলাগাম মূল্য বৃদ্ধিতে জঙ্গলমহলের মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাছাড়াও ভোটের আগে কমিশনের বাইক নিদানের প্রতিবাদে গরুর গাড়িকেই হাতিয়ার করেছিলেন। কিন্তু, এই গরু জোগাড় করতে বেগ পেতে হয়েছে ব্লক সভাপতিকে।

গত এক দশকে গ্রামবাংলায় গরুর গাড়ির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। গরুর গাড়ি অস্তিত্ব এখন চরম সংকটের সামনে। খুব তাড়াতাড়ি  ঠাঁই নেবে ইতিহাসের পাতায়। বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র এই ঘটনায় কটাক্ষ করেন, গরুগুলিও বুঝতে পেরেছে যে তৃণমূলের বিদায় আসন্ন। তাই তারা মিছিলে গেলেও তৃণমূলের সমর্থনে হাঁটতে অস্বীকার করে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহারও অবশ্য পাল্টা দিতে ছাড়েননি। তিনি বলেন, এখন তো গরুর গাড়িতেই যাতায়াত করতে হবে। কারণ, ডিজেল পেট্রোলের যা দাম বেড়েছে। 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

