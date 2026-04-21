West Bengal Assembly Election 2026: বিরাট CPIM নেতা TMC-তে যোগ দিতেই, লাভের গুড় ঘরে তুলল BJP, জেলার ভোট-সমীকরণে বড় পরিবর্তন
CPIM leader joins TMC in Purba Bardhaman Bhatar: সিপিআইএম নেতা শ্রীজিৎ কোনারের দলবদলের পরই এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। দলবদলকে কেন্দ্র করে জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন। এই ঘটনায় চাপ বেড়েছে শাসকদলের উপরও।
অরূপ লাহা: ভোটের মুখে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের নাসিগ্রামে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তন। সিপিএম নেতা শ্রীজিৎ কোনার শাসক শিবিরে যোগ দেওয়ার পরই তাঁর অনুগামীদের একাংশ অভিমানে বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন।
গত বৃহস্পতিবার সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন নাসিগ্রামের বাসিন্দা শ্রীজিৎ কোনার। তাঁর এই দলবদলের পরই এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। ওই রাতেই সিপিএমের দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা কুমকুম মাঝি ও শিখা মণ্ডল বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফার হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন সিপিএম কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে নাম লেখান।
নাসিগ্রাম বড়বেলুন ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি জনবহুল গ্রাম, যেখানে মোট ছ’টি সংসদ রয়েছে। যদিও পঞ্চায়েতের দখল শাসকদলের হাতে, বিগত নির্বাচনে গ্রামের দুটি বুথে জয় পেয়েছিল সিপিএম। ফলে এই দলবদলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
জানা গিয়েছে, এতদিন শ্রীজিৎ কোনারের নেতৃত্বেই লাল পতাকার মিছিলে অংশ নিতেন এলাকার বহু মানুষ। তবে তাঁর দলবদলের পর সেই সমর্থকদের একাংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁদের অনেককেই বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে অংশ নিতে দেখা যায়। পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা নাড়ুগোপাল মাঝি বলেন, এতদিন শ্রীজিৎ কোঁয়ারের উপর ভরসা ছিল। উনিই দল ছেড়ে চলে যাওয়ায় আমরাও বিজেপির সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”
এই পরিস্থিতিতে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামতে বাধ্য হয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের ফের দলে টানার চেষ্টা করা হয়। সিপিএমের দাবি আলোচনায় ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। যদিও অনেক বাসিন্দা এখন সিপিএমে নয় পদ্ম শিবিরে। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আমরা এখন বিজেপির সঙ্গেই থাকব, সিপিএমে আর ফিরছি না।
এই দলবদলের ঘটনায় চাপ বেড়েছে শাসকদলের উপরও। যদিও তা মানতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম। তিনি বলেন,বামের ভোট রামে যাবে এআর নতুন কী। ভোটের মুখে এই পালাবদল যে ভাতারের রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলবে, তা বলাই বাহুল্য।
