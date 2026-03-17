CPM protest Kaliganj: কার মত নিয়ে তামান্নার মা-কে প্রার্থী করা হল? কালীগঞ্জে সিপিএমের পার্টি অফিসে ভাঙচুর

CPM protest Kaliganj: কার মত নিয়ে তামান্নার মা-কে প্রার্থী করা হল? কালীগঞ্জে সিপিএমের পার্টি অফিসে ভাঙচুর
CPM protest Kaliganj: 'নতুন প্রার্থী দিতে হবে। ওই প্রার্থীকে নিয়ে ভোট করা যাবে না'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রার্থী-বিক্ষোভ এবার বাম শিবিরেও। তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিনকে না পসন্দ! কালীগঞ্জে পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালালেন সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। প্রার্থী বদলের দাবি তুলেছেন তাঁরা।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: 'আমাকে এমনই গড়ে তুলেছে তামান্না', কালীগঞ্জে প্রার্থী হয়ে বলছেন কন্যাহারা সাবিনা
কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন মেয়েকে হারিয়েছিলেন। ছাব্বিশে সেই কালীগঞ্জেই বামেদের প্রার্থী তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন। গতকাল, সোমবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এরপর আজ, মঙ্গলবার সকালে পার্টি অফিসে জমায়েত হন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। শুরু হয় ব্যাপক ভাঙচুর।
বিক্ষুদ্ধ সিপিএম কর্মীদের সাফ কথা, 'কার মত নিয়ে তমান্নার মাকে প্রার্থী করা হল। কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাবাবেগের কোনও জায়গায় আছে! যাকে প্রার্থী করা হল, তিনি পার্টির সাধারণ সদস্যও নন। কীভাবে প্রার্থী করা হল। আমাদের একটাই দাবি, প্রার্থী বদল করতে হবে। নতুন প্রার্থী দিতে হবে। ওই প্রার্থীকে নিয়ে ভোট করা যাবে না। দলের একনিষ্ঠ কোনও কর্মীকে প্রার্থী করতে হবে'। তাঁদের আরও বক্তব্য, 'বিরোধীদের সুবিধা করতে দিতেই কি তমান্না মা-কে প্রার্থী করা হল, পরিষ্কার নয়'। মুখে কুলুপ সিপিএমের স্থানীয় নেতাদের।
একুশের বিধানসভা নির্বাচনে কালীগঞ্জ জিতেছিল তৃণমূল। বিধায়ক হয়েছিলেন নাসিরুদ্দিন আহমেদ। তাঁর প্রয়াণের পর উপনির্বাচন হয় কালীগঞ্জে। উপনির্বাচনে জিতে এখন কালীগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আলিফা আহমেদ। তিনি বলেন, 'এটা ওনাদের দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এটুকুই বলতে পারি, আমাদের কালীগঞ্জ সংগঠন অত্যন্ত মজবুত। বিরোধীদের কোনও জায়গায় নেই। বিরোধী যেই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত রয়েছি। কালীগঞ্জে আবার আমরাই জিতব। তবে এই ঘটনা কোথাও না কোথাও এটাই প্রমাণ করে যে, ওদের সংগঠনে ফাটল ধরছে'।
এদিকে কালীগঞ্জে বামেদের প্রার্থী হয়ে খুশি কন্যাহারা সাবিনা। গতকাল সোমবার নাম ঘোষণার পর তিনি বলেন, 'আমি লড়াই করছি এক নিয়ে। 'আমার একটা মাত্র মেয়ে. সেই তমান্নাকে ওরা আমার কোল থেকে কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, আমার চোখের সামনে। তখনই ভেবে নিয়েছিলাম, আমাকে রেখে গেলি কেন? একই জায়গা ছিলাম। তুই সম্পূর্ণটা বুকে নিলি, আমাকে রেখে গেলি, কিসের জন্য। নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে। এটা হয়তো হওয়ারই ছিল'।
কালীগঞ্জে উপনির্বাচন হয়েছিল গত বছরের ১৯ জুন। ২৩ জুন সোমবার ছিল ভোট গণনা ও ফলপ্রকাশ। সেদিন গণনা শেষ হওয়ার আগেই বিজয় মিছিল বের করে তৃণমূল। অভিযোগ, সেই মিছিল থেকে স্থানীয় সিপিএম কর্মীদের বাড়িতে বোমা ছোঁড়া হয়। বোমার আঘাতে মৃত্যুর হয় বছর দশেকের কিশোরী তমান্না শেখের। ঘটনার রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় গোটা রাজ্যে।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026 CPIM Candidates list: যাদবপুরে বিকাশ, দমদম উত্তরে দীপ্সিতা, উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষী: কালিগঞ্জে প্রার্থী তামান্নার মা সাবিনা, বামেদের বড় চমক
