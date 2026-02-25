West Bengal Assembly Election 2026 EXPLAINER: মার্চের শেষেই যদি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়, তাহলে কবে ভোট? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

West Bengal Assembly Election 2026 EXPLAINER: মার্চের শেষেই যদি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়, তাহলে কবে ভোট? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...
SIR in Bengal: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬–এর নির্ঘণ্ট যদি মার্চের তৃতীয় বা শেষ সপ্তাহে ঘোষণা করে Election Commission of India (ECI), তাহলে প্রথম দফার ভোট কবে হতে পারে? নির্বাচন ঘোষণার পর কত দিনের মধ্যে ভোটগ্রহণ শুরু করা বাধ্যতামূলক? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই এই বিশ্লেষণ।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে প্রকাশিত হবে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। লিস্ট বেরোনোর পরেই রাজ্যে আসবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। সেক্ষেত্রে মার্চের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে ঘোষণা হবে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট-- এমনটাই খবর কমিশন সূত্রে।
২০১১ বিধানসভা নির্বাচন
ক. ঘোষণা: ১ মার্চ, ২০১১
খ. প্রথম দফার ভোট: ১৮ এপ্রিল, ২০১১
গ. ব্যবধান: ৪৮ দিন
২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন
ক. ঘোষণা: ৪ মার্চ, ২০১৬
খ. প্রথম দফার ভোট: ৪ এপ্রিল, ২০১৬
গ. ব্যবধান: ৩১ দিন
২০২১ বিধানসভা নির্বাচন
ক. ঘোষণা: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
খ. প্রথম দফার ভোট: ২৭ মার্চ, ২০২১
গ. ব্যবধান: ২৯ দিন
নির্বাচন ঘোষণা ও ভোটের মধ্যে কেন গ্যাপ থাকে?
ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই Model Code of Conduct (MCC) লাগু হয়ে যায়। তবে ভোটগ্রহণ শুরু করার আগে নির্বাচন কমিশনকে বেশ কিছু প্রশাসনিক ও আইনি ধাপ সম্পূর্ণ করতে হয়, যেমন—
মনোনয়ন জমা ও যাচাই (Scrutiny)
১. প্রার্থীপদ প্রত্যাহার
২. কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন
৩. ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের লজিস্টিক ব্যবস্থা
৪. স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিতকরণ
এই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সাধারণত কমপক্ষে ২১–২৫ দিন সময় প্রয়োজন হয়।
যদি মার্চের শেষ সপ্তাহে নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়…
ধরা যাক, নির্বাচন কমিশন ২০–৩১ মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে ভোটের দিন ঘোষণা করল। সেই ক্ষেত্রে সম্ভাব্য টাইমলাইন হতে পারে—
ধাপ সম্ভাব্য সময়সীমা
নির্বাচন ঘোষণা ২০–৩১ মার্চ
১. মনোনয়ন জমা ও প্রত্যাহার ৩০ মার্চ – ৭ এপ্রিল
২. প্রচারের মূল সময় ১ এপ্রিল – ২০ এপ্রিল
৩. প্রথম দফার ভোট ১২ – ২০ এপ্রিল
৪. শেষ দফার ভোট ১ – ৫ মে
৫. ভোটগণনা ৭ – ১০ মে
কেন এপ্রিলের মাঝামাঝি আগে ভোট হওয়া কঠিন?
১. পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহাসিকভাবে বহু-দফার নির্বাচনের রাজ্য। নিরাপত্তাজনিত কারণে—
২. কেন্দ্রীয় বাহিনীর একাধিক দফায় রোটেশন
৩. জেলায় জেলায় পুনর্মোতায়েন
৪. সংবেদনশীল এলাকার ক্লাস্টার-ভিত্তিক নজরদারি
এই বিষয়গুলি সামাল দিতে ভোটগ্রহণ সাধারণত ৩–৪ সপ্তাহ জুড়ে চলে। ফলে মার্চের শেষদিকে ঘোষণা হলে, এপ্রিলের মাঝামাঝির আগে প্রথম দফার ভোট হওয়া কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা।
কী ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সম্ভাব্য সূচি?
১. MCC লাগু হতে দেরি হলে সরকারের প্রকল্প ঘোষণার সময়সীমা বাড়ে
২. প্রচারের সময় কমে যাওয়ায় ঘন ঘন উচ্চ-ভোল্টেজ সভা দেখা যেতে পারে
৩. ভোটের শেষ দফা ও গণনার মধ্যে ৩–৫ দিনের ব্যবধান রাখা হতে পারে
৪. সব মিলিয়ে, মার্চের শেষ সপ্তাহে নির্ঘণ্ট ঘোষণার সম্ভাবনা বাস্তব হলে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটযুদ্ধের মূল লড়াই শুরু হতে পারে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে।
অতীতে কী হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী টাইমলাইন বলছে…
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ঘোষণার দিন ও প্রথম দফার ভোটের মধ্যে ব্যবধান ঐতিহাসিকভাবে ৩–৫ সপ্তাহ থেকেছে। আগের তিনটি বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট—
কী বোঝা যাচ্ছে?
এই তিনটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে—
১. ঘোষণার পর কমপক্ষে ~৪ সপ্তাহ সময় রাখা হয়েছে প্রথম দফার ভোটের আগে
২. বহু-দফার নির্বাচনে সেই ব্যবধান ১.৫ মাস পর্যন্তও গিয়েছে
৩. নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন ও পর্যায়ক্রমিক পুনর্বিন্যাসের জন্য সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
ফলে, ২০২৬ সালে যদি মার্চের তৃতীয় বা শেষ সপ্তাহে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়, তাহলে এপ্রিলের মাঝামাঝির আগে ভোট শুরু হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম — অতীতের ধারা অন্তত সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।
