West Bengal Assembly Election 2026: বড় ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন দেব: এবার দিদি একুশের ভোটের থেকেও ৫ থেকে ১০টা সিট বেশি পাবেন

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 22, 2026, 05:38 PM IST
ভোট প্রচারে দেব

অনুপ কুমার দাস: ২০২৬-এর নির্বাচনী রণক্ষেত্র বাক্যবাণের লড়াই তুঙ্গে। আগামীকাল ঠিক তখনই রাজনীতির ময়দানে ‘সৌজন্য’ ও ‘ভালোবাসার’ বার্তা নিয়ে ধরা দিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। বুধবার নবদ্বীপে প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। দেবের সাফ কথা,আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ভয় দেখিয়ে নয়, বরং মানুষের মন জয় করেই বাংলায় জিততে হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

'মানুষের ঢল মমতার প্রতি ভালোবাসা'

এদিন বেতাইয়ের জনসভা সেরে নবদ্বীপে পৌঁছান দেব। তপ্ত রোদ ও প্রবল দাবদাহ উপেক্ষা করে সেখানে উপচে পড়েছিল মানুষের ভিড়। এই জনস্রোতকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই দেখছেন তিনি। দেব বলেন, "যাঁর কাছে কোটি কোটি মানুষের আশীর্বাদ এবং দোয়া আছে, তাঁর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। রোদ যত বাড়ছে, মানুষের আশীর্বাদও তত বেশি করে ঝরে পড়ছে। আগামী ৪ জুন যখন ব্যালট বক্স খুলবে, তখন মানুষই সব কুরুচিকর মন্তব্যের যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে।"

শাহ-মোদীকে কড়া বার্তা

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লাগাতার বাংলা সফর ও মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে শানানো আক্রমণ প্রসঙ্গে এদিন যথেষ্ট ক্ষুব্ধ দেখায় দেবকে। তিনি অভিযোগ করেন যে, দিল্লির বড় বড় নেতারা বর্তমানে কার্যত বাংলায় পড়ে থাকলেও তাঁদের কথাবার্তায় কোনো গঠনমূলক বিষয় নেই। 

দেবের কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী—যাঁরা দিল্লিতে বসে দেশ চালান, তাঁরা যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে কুরুচিকর এবং আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করেন, তখন সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়।'

তিনি বিজেপি নেতাদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, বাংলা হলো রবীন্দ্রনাথ-নেতাজির পুণ্যভূমি। এখানে আগ্রাসন বা তিক্ততা দিয়ে মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না। বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে সম্মানের স্থান সবার উপরে। দেবের মতে, 'বিজেপি নেতারা যেভাবে আগ্রাসন দেখাচ্ছেন এবং যে পরিমাণ তিক্ততা ছড়াচ্ছেন, তা বাংলার সংস্কৃতির পরিপন্থী। বিজেপিকে আমার পরামর্শ—গলা ফাটিয়ে আক্রমণ না করে ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করুন।'

২০২১-এর চেয়েও বেশি আসন পাওয়ার দাবি

নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে এদিন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী শোনালো তৃণমূলের এই তারকা সাংসদকে। ২০২৬-এর হাইভোল্টেজ নির্বাচনে তৃণমূল কতগুলো আসন পাবে, সেই প্রশ্নের উত্তরে দেব একটি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পেশ করেন। 

তিনি দাবি করেন, '২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা যে ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়েছিলাম, এবার সেই সংখ্যাকেও ছাপিয়ে যাবে তৃণমূল। গতবার আমরা যা আসন পেয়েছিলাম, এবার তার চেয়ে অন্তত ৫ থেকে ১০টি আসন বেশি পাবে জোড়াফুল শিবির।'

দিল্লির ষড়যন্ত্র টিকবে না

সাংসদ দেবের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবং দিল্লির ক্ষমতার আস্ফালনকে ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করে বিরোধীরা তৃণমূলকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষ এই ‘ষড়যন্ত্র’ ধরে ফেলেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, দিল্লির কোনও চাপ বা বিরোধী শিবিরের কোনো রণকৌশল বাংলার মানুষের ভালোবাসার সামনে ধোপে টিকবে না।

সব মিলিয়ে, নবদ্বীপের প্রচার মঞ্চ থেকে দেব এদিন বুঝিয়ে দিলেন যে, আগামী ৪ জুনের ফলাফলে ঘাসফুল শিবিরের পাল্লাই ভারী থাকতে চলেছে। আক্রমণাত্মক রাজনীতির বদলে উন্নয়নের সুফল এবং মানুষের আবেগের ওপর ভর করেই ফের নবান্ন দখলের হ্যাটট্রিক (বা ধারাবাহিকতা) বজায় রাখতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস।

আরও পড়ুন: ED VS IPAC Case verdict in Supreme Court: একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন তদন্ত চলাকালীন নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তখন সেটা গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত: সুপ্রিম কোর্ট

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে হাইকোর্টে TMC: কমিশনের 'ট্রাবল-মেকার' লিস্টে হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী থেকে প্রার্থীদের নাম, কী বললেন বিচারপতি?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026DevMamata BanerjeeTMCelection campaignTMC winning forecast
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: 'শ্রীজাতকে নাকি বলেছে-- আপনার বাড়িতে পুলিস যাচ্ছে, গ্রেফতার করা হবে; সকাল থেকে ফোনে-মেসেজ পাগল হয়ে গিয়েছি'
.

পরবর্তী খবর

Mobile Lockdown: বন্ধ হয়ে যাবে মোবাইল? কাজ করবে না ইন্টারনেট? ভোট-আবহেই অবিশ্বাস্য মহাজাগতিক...