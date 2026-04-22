West Bengal Assembly Election 2026: বড় ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন দেব: এবার দিদি একুশের ভোটের থেকেও ৫ থেকে ১০টা সিট বেশি পাবেন
MP Dev on West Bengal Assembly Election 2026: দেবের কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী—যাঁরা দিল্লিতে বসে দেশ চালান, তাঁরা যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে কুরুচিকর এবং আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করেন, তখন সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়।'
অনুপ কুমার দাস: ২০২৬-এর নির্বাচনী রণক্ষেত্র বাক্যবাণের লড়াই তুঙ্গে। আগামীকাল ঠিক তখনই রাজনীতির ময়দানে ‘সৌজন্য’ ও ‘ভালোবাসার’ বার্তা নিয়ে ধরা দিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। বুধবার নবদ্বীপে প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। দেবের সাফ কথা,আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ভয় দেখিয়ে নয়, বরং মানুষের মন জয় করেই বাংলায় জিততে হবে।
'মানুষের ঢল মমতার প্রতি ভালোবাসা'
এদিন বেতাইয়ের জনসভা সেরে নবদ্বীপে পৌঁছান দেব। তপ্ত রোদ ও প্রবল দাবদাহ উপেক্ষা করে সেখানে উপচে পড়েছিল মানুষের ভিড়। এই জনস্রোতকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই দেখছেন তিনি। দেব বলেন, "যাঁর কাছে কোটি কোটি মানুষের আশীর্বাদ এবং দোয়া আছে, তাঁর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। রোদ যত বাড়ছে, মানুষের আশীর্বাদও তত বেশি করে ঝরে পড়ছে। আগামী ৪ জুন যখন ব্যালট বক্স খুলবে, তখন মানুষই সব কুরুচিকর মন্তব্যের যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে।"
শাহ-মোদীকে কড়া বার্তা
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লাগাতার বাংলা সফর ও মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে শানানো আক্রমণ প্রসঙ্গে এদিন যথেষ্ট ক্ষুব্ধ দেখায় দেবকে। তিনি অভিযোগ করেন যে, দিল্লির বড় বড় নেতারা বর্তমানে কার্যত বাংলায় পড়ে থাকলেও তাঁদের কথাবার্তায় কোনো গঠনমূলক বিষয় নেই।
দেবের কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী—যাঁরা দিল্লিতে বসে দেশ চালান, তাঁরা যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে কুরুচিকর এবং আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করেন, তখন সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়।'
তিনি বিজেপি নেতাদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, বাংলা হলো রবীন্দ্রনাথ-নেতাজির পুণ্যভূমি। এখানে আগ্রাসন বা তিক্ততা দিয়ে মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না। বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে সম্মানের স্থান সবার উপরে। দেবের মতে, 'বিজেপি নেতারা যেভাবে আগ্রাসন দেখাচ্ছেন এবং যে পরিমাণ তিক্ততা ছড়াচ্ছেন, তা বাংলার সংস্কৃতির পরিপন্থী। বিজেপিকে আমার পরামর্শ—গলা ফাটিয়ে আক্রমণ না করে ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করুন।'
২০২১-এর চেয়েও বেশি আসন পাওয়ার দাবি
নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে এদিন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী শোনালো তৃণমূলের এই তারকা সাংসদকে। ২০২৬-এর হাইভোল্টেজ নির্বাচনে তৃণমূল কতগুলো আসন পাবে, সেই প্রশ্নের উত্তরে দেব একটি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পেশ করেন।
তিনি দাবি করেন, '২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা যে ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়েছিলাম, এবার সেই সংখ্যাকেও ছাপিয়ে যাবে তৃণমূল। গতবার আমরা যা আসন পেয়েছিলাম, এবার তার চেয়ে অন্তত ৫ থেকে ১০টি আসন বেশি পাবে জোড়াফুল শিবির।'
দিল্লির ষড়যন্ত্র টিকবে না
সাংসদ দেবের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবং দিল্লির ক্ষমতার আস্ফালনকে ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করে বিরোধীরা তৃণমূলকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষ এই ‘ষড়যন্ত্র’ ধরে ফেলেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, দিল্লির কোনও চাপ বা বিরোধী শিবিরের কোনো রণকৌশল বাংলার মানুষের ভালোবাসার সামনে ধোপে টিকবে না।
সব মিলিয়ে, নবদ্বীপের প্রচার মঞ্চ থেকে দেব এদিন বুঝিয়ে দিলেন যে, আগামী ৪ জুনের ফলাফলে ঘাসফুল শিবিরের পাল্লাই ভারী থাকতে চলেছে। আক্রমণাত্মক রাজনীতির বদলে উন্নয়নের সুফল এবং মানুষের আবেগের ওপর ভর করেই ফের নবান্ন দখলের হ্যাটট্রিক (বা ধারাবাহিকতা) বজায় রাখতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস।
