WB Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটের আগেই সাংসদ দেবের গড়ে 'বড়' রাজনৈতিক পালাবদল! খেলা ঘোরানোর অংক...

চম্পক দত্ত: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের (WB Assembly Election 2026) আগে বড় রাজনৈতিক পালাবদল অভিনেতা-সাংসদ দেবের গড়ে (Ghatal MP Dev)। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে গেরুয়া শিবিরে বড় ভাঙন। অভিনেতা-সাংসদ দেবের গড় ঘাটালে জমি হারাল বিজেপি (BJP)।শক্তিক্ষয় হয় গেরুয়া শিবিবের। ওদিকে ঘাটালে আরও শক্তিশালী হল তৃণমূল (TMC)। ঘাসফুল শিবিরে বাড়ল তৃণমূল কর্মী।
২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ((West Bengal Assembly Election 2026) আগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন বিজেপির বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে একাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। যার জেরে ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী তথা দেবের গড়ে আরও শক্তিশালী হলো তৃণমূল। হরিদাসপুরের বিজেপির বুথ সভাপতি সহ প্রায় ১৮ জন বিজেপির সক্রিয় কর্মী যোগদান করলেন তৃণমূলে। অজবনগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি কর্মীদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন ঘাটাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ মাঝি।
এই যোগদান শিবিরে ঘাটাল বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাটের এলাকার, সম্পর্কে এক কাকাও যোগদান করলেন তৃণমূলে। এই যোগদান বিষয়ে ঘাটালের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দিলীপ মাঝি বেশি কিছু না বললেও, তিনি জানান "২০২৬-এ ঘাটাল থেকে তৃণমূল প্রতীকে দাঁড়ানো প্রার্থীকে জয়যুক্ত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।" ওদিকে যদিও এই যোগদানের বিষয়টিকে নিয়ে তেমন ভাবে গুরুত্ব দিতে নারাজ ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। তিনি বলেন,"তৃণমূল বারে বারে নাটক করছে। তৃণমূলের নেতাদেরকেই তৃণমূলে যোগদান করে হাওয়া গরম করার চেষ্টা করছে। কখনও বলছে MLA-র কাকা, কখনও বলছে ভাইপো, কখনও বলছে দাদা।"
আরও বলেন, "পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির বিরোধিতা করে তৃণমূলকে জেতানোর চেষ্টা করছিল সেই সমস্ত বহিষ্কৃত নেতা, যারা তৃণমূলের দালাল। তাঁদের পুনরায় তৃণমূলে যোগদান করিয়ে বিজেপিকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। ঘাটালে বিজেপি সর্বোচ্চ শক্তিশালী হয়েছে। তৃণমূলের নেতা বা পঞ্চায়েত আস্তে আস্তে বিজেপিতে যোগদান করছে। ঘাটাল শক্তিশালী হয়েছে, ঘাটালে যে পরিমাণ বিজেপি শক্তিশালী তাতে তৃণমূলের ভয় লাগছে।" তবে মুখে যে যাই বলুক, ২৬-এর নির্বাচনের আগে দলবদলের এই খেলায় মেতে উঠেছে জেলাস্তর থেকে রাজ্য রাজনীতি।
