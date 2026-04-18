West Bengal Assembly Election 2026: বিরাট ভাঙন তৃণমূলে: ভোটের ৪ দিন আগেই বিজেপির দাবাং নেতার হাত ধরে বিরাট যোগদান গেরুয়া শিবিরে

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026: বিরাট ভাঙন তৃণমূলে: ভোটের ৪ দিন আগেই বিজেপির দাবাং নেতার হাত ধরে বিরাট যোগদান গেরুয়া শিবিরে

Dilip Ghosh: দিলীপ ঘোষের এই ‘বুলডোজার’ এবং ‘ঘর ভাড়া’ মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 18, 2026, 08:56 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: বিরাট ভাঙন তৃণমূলে: ভোটের ৪ দিন আগেই বিজেপির দাবাং নেতার হাত ধরে বিরাট যোগদান গেরুয়া শিবিরে
তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান

ই. গোপি: বিধানসভা নির্বাচনের আবহে ফের স্বমেজাজে ফিরলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এবার তাঁর নিশানায় তৃণমূলের নেতা থেকে শুরু করে পুলিসের একাংশ। সরাসরি ‘বুলডোজার’ চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে মেদিনীপুরের এই দাপুটে নেতা স্পষ্ট জানালেন, ৪ঠা জুনের পর উত্তরপ্রদেশের কায়দায় বাংলাতেও ‘গুণ্ডা-মাফিয়াদের’ শিক্ষা দেওয়া হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

রণংদেহি দিলীপ

১৭ এপ্রিল রাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর শহরের গোলবাজার এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। খড়্গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দিলীপ ঘোষ। এদিনের সভাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারণ, এখানে তৃণমূল ছেড়ে বেশ কিছু কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেন। দিলীপ ঘোষ তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান। কিন্তু সভার মূল আকর্ষণ ছিল তাঁর আক্রমণাত্মক ভাষণ।

দিলীপের চিফ এজেন্টকে হুমকি 

দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেন যে, খড়্গপুরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডে রোড-শো করার পর থেকেই বিপক্ষ দলের নেতারা বিজেপির চিফ এজেন্ট অনুপমকে ভয় দেখাচ্ছে। অভিযোগ অনুযায়ী, তৃণমূল নেতারা অনুপমকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, ৪ তারিখের পর তিনি এলাকায় থাকতে পারবেন কি না, তা দেখে নেওয়া হবে।

এই হুমকির পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কোন মাই কা লাল এমন হুমকি দিচ্ছে? তুই ৪ তারিখের পর কোথায় থাকবি, সেটা আগে ভাব। বউ-বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যাবি, তা ঠিক করে রাখ। যদি ওড়িশা বা বিহারে পালাতে চাস, তবে ঘর ভাড়ার টাকা আমি দিয়ে দেব।' তিনি আশ্বস্ত করেন যে, খড়্গপুরে কারও ক্ষমতা হবে না কোনও মহিলা বা ব্যবসায়ীর দিকে নজর তুলে দেখার।

উত্তরপ্রদেশের মডেল বাংলায়?

তৃণমূল নেতাদের পাশাপাশি পুলিসের একাংশকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি দাবি করেন, পুলিসের কিছু কর্মী এখনও ‘লাফাচ্ছে’, কিন্তু তাঁদের জন্য খুব খারাপ সময় আসছে।

মঞ্চ থেকে দিলীপের হুঁশিয়ারি, 'উত্তরপ্রদেশে গুণ্ডা-মাফিয়াদের যে হাল হয়েছে, বাংলায় তার চেয়েও খারাপ অবস্থা হবে। তাই বলছি, যা টাকা-পয়সা কামিয়েছ, তা দিয়ে এখন খাও-দাওয়া আর মস্তি করে নাও। ঘর-দুয়ার তো বানিয়েছ, এবার বউ-বাচ্চাদের নিয়ে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করো। না হলে বুলডোজার চলবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি শুধু বলি না, করেও দেখাই। ৪ তারিখের পর সারা জীবন জেলে কাটাতে হতে পারে।'

রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়ার ঝড়

দিলীপ ঘোষের এই ‘বুলডোজার’ এবং ‘ঘর ভাড়া’ মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। শাসকদলের দাবি, হার নিশ্চিত জেনে এখন হিংসার উস্কানি দিচ্ছেন বিজেপি নেতা। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের একাংশের মনে দিলীপের এই ‘বুলডোজার’ দাওয়াই মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।

খড়্গপুরের এই পথসভা থেকে দিলীপ ঘোষ যে কড়া সুর বেঁধে দিলেন, তাতে স্পষ্ট যে ৪ঠা জুনের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে। একদিকে প্রশাসনিক কর্মীদের হুঁশিয়ারি আর অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি— সব মিলিয়ে খড়্গপুর এখন খবরের শিরোনামে। এখন দেখার, এই বুলডোজার হুঁশিয়ারি ব্যালট বাক্সে পদ্ম শিবিরের পালে কতটা হাওয়া টানে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026dilip ghoshDilip Ghosh election campaignKharagpurtmc leftBJP Join
পরবর্তী
খবর

Babul Supriyo: বিজেপির কোনও গ্রাসরুট সংযোগ নেই, ওরা ৭০-৮০টির বেশি আসন পাবে না: সৌমিত্র-শুভেন্দুকে তোপ বাবুল সুপ্রিয়র
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assemly Election 2026: প্রথম দফার ভোটে 'ক্রিমিনাল' প্রার্থী কতজন? খুনে...