English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 28, 2026, 01:18 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলার ভয়ংকর খবর: দ্বিতীয় দফা ভোটের আগেই রক্ত ঝরল বঙ্গে-- খুন হয়ে গেলেন বিজেপি কর্মী
এগরায় বিজেপি কর্মীর মৃত্যু

কিরণ মান্না: গণতন্ত্রের উৎসবে ফের ঝরল রক্ত। পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুরের আতলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে গুরুতর আহত বিজেপি কর্মী নগেন গিরির মৃত্যু হল। গত ২১ এপ্রিল দাঁতনের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত মিছিলে হামলার ঘটনায় তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। দীর্ঘ কয়েক দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর অবশেষে হার মানলেন এই লড়াকু যুবক। তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ২০২৬-এর নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ঠিক আগে নতুন করে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনার সূত্রপাত
ঘটনাটি ঘটেছিল গত ২১ এপ্রিল, মঙ্গলবার। বিজেপি দলীয় সূত্রে খবর, সেদিন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর সংলগ্ন অতলা বস্তি এলাকায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে একটি বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মিছিলে যোগ দিতে এগরা থেকে গিয়েছিলেন নগেন গিরি। অভিযোগ, মিছিলটি যখন আতলা এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন অতর্কিতে লাঠি, রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে একদল দুষ্কৃতী র‍্যালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিজেপির দাবি, হামলাকারীরা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী ছিল। অতর্কিত এই আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মিছিল। দুষ্কৃতীদের মারে রক্তাক্ত হন প্রার্থীসহ বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থক। সেই ভিড়েই লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল নগেন গিরিকে। তাঁর মাথায় এবং শরীরে রড ও লাঠির গুরুতর আঘাত লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি।

দীর্ঘ লড়াই 

আক্রমণের পর সহকর্মীরা নগেনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রথম থেকেই তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, মাথায় গুরুতর আঘাতের কারণে রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। গত কয়েক দিন ভেন্টিলেশনে থাকার পর অবশেষে মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু সংবাদ আসে।

নগেন গিরি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ১ ব্লকের বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তনা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছাতেই এলাকায় শোকের স্তব্ধতা নেমে আসে। এক লহমায় কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজন ও প্রতিবেশীরা।

শেষ বিদায়

নগেন গিরির মরদেহ গ্রামে পৌঁছালে এক আবেগঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাঁর কফিনবন্দি দেহ দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। এগরার বিজেপি নেতৃত্ব এবং দলের কয়েকশো কর্মী মৃত কর্মীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অনেক দলীয় কর্মীই।

বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নগেন ছিলেন দলের একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর এই আত্মত্যাগ দল কখনও ভুলবে না এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ 

এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচনের ময়দানে রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে না পেরে তৃণমূল এখন হিংসার পথ বেছে নিয়েছে।

মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক (বিজেপি) স্বরূপ দাস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

'তৃণমূল কংগ্রেস পরাজয়ের ভয়ে এখন আক্ষরিক অর্থেই খুনের রাজনীতি শুরু করেছে। আমাদের কর্মী নগেন গিরি শুধুমাত্র দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে মিছিলে গিয়েছিলেন। সেখানে তাকে যেভাবে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হলো, তা কোনও সভ্য সমাজে মেনে নেওয়া যায় না। পুলিস প্রশাসন নির্বিকার। কিন্তু আমরা এই খুনের বিচার চাই। নগেনের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।'

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, এটি বিজেপির অন্তর্কোন্দলের ফল হতে পারে অথবা কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা। নির্বাচনের আগে অশান্তি পাকানোর জন্যই বিজেপি এই ইস্যুকে রাজনৈতিক রঙ দিচ্ছে বলে পালটা দাবি ঘাসফুল শিবিরের।

উত্তপ্ত এলাকা

আগামীকালই দ্বিতীয় দফার ভোট। তার ঠিক আগে নগেন গিরির মৃত্যুতে এগরা ও মোহনপুর সীমানায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে এবং নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

বাংলার নির্বাচনে রক্ত ঝরা যেন এক দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগেন গিরির মৃত্যু ফের একবার প্রশ্ন তুলে দিল—গণতন্ত্রের উৎসবে মানুষের প্রাণের দাম ঠিক কতখানি? এগরার বর্তনা গ্রামের এই যুবক হয়তো আর কোনওদিন মিছিলে স্লোগান দেবেন না, কিন্তু তাঁর মৃত্যু যে আগামীকালের ভোটে এবং মেদিনীপুরের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলবে, তা নিশ্চিত।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026EgraBJP supporters deathTMCBJP vs TMC2nd phase election of Bengal
পরবর্তী
খবর

Suvendu Adhikari: ভবানীপুরে বিগ ফাইটের আগেই হাইকোর্ট সূত্রে শুভেন্দুকে নিয়ে বিরাট বড় খবর- কী হল?
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: ভোটের মধ্যেই দুর্যোগের চোখরাঙানি: কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ৬০ কিমি বেগে...