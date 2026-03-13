West Bengal Assembly Election 2026: নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায়: আতঙ্কে ফের মৃত্যু, মালদহে হাহাকার

West Bengal Assembly Election 2026: নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায়: আতঙ্কে ফের মৃত্যু, মালদহে হাহাকার
West Bengal Assembly Election 2026: SIR চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরও স্বস্তি নেই। রাজ্যের ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায়। অর্থাত্ তাঁদের তথ্য খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা।
রণজয় সিংহ: দুয়ারে ছাব্বিশ। রবি কিংবা সোমবারই বাংলায় বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণাও করে দেবে নির্বাচন কমিশন। শেষপর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন তো? আতঙ্কে এবার মৃত্যু হল বৃদ্ধের! ঘটনাটি ঘটেছে মালদহে।
ঘটনাটি ঠিক কী? এ রাজ্যের মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ। SIR-র খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষের নাম। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা বেরিয়েছি। তাতে বাকি ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারেরই নাম রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায়। অর্থাত্ তাঁদের তথ্য খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, বিধানসভা ভোটের মনোনয়ন পেশের শেষদিন পর্যন্ত যতজন ছাড়পত্র পাবেন, শুধুমাত্র তাঁরাই ভোট দিতে পারবেন'।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাপুর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুস সাত্তার। পরিবারের লোকেদের দাবি, তাঁর নাম ছিল 'বিবেচনাধীন' তালিকায়। বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়া নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। এরপর গতকাল, বৃহস্পতিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন আব্দুস। তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। শেষে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। কবে? আজ, শুক্রবার। এলাকায় শোকের ছায়া।
এই ঘটনায় নির্বাচনের কমিশনের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন মৃতের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, শুনানিতে সমস্ত নথি দেওয়ার পরেও ভোটার লিস্টে বহু মানুষের নাম এখনও বিবেচনাধীন। বেছে সংখ্যালঘুদের নিশানা করা হচ্ছে।
এদিকে মালদহের সুজাপুরে 'কাজের চাপে'র BLO-র মৃত্য়ু। মৃতের নাম আবুল বরকত। সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামূনগ্রাম এলাকার ১৫৩ নম্বর বুথের BLO ছিলেন তিনি। পরিবারের দাবি, ওই বুথের ৫৭৯ জনের নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায়। সারারাত বসে কাজ করতে হত আবুল। এমনকী, যাঁদের নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায়, তাঁরা নাকি বাড়িতে এসে হুমকিও দিতেন! আজ, শুক্রবার ভোরে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই BLO। বেলায় মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর।
কমিশন সূত্রে খবর, রবি কিংবা সোমবারেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হবে। ক'দফায় ভোট? এক দফাতেই ভোট করাতে চায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দফতর। নির্বাচন কমিশনকে তেমনই জানানো হয়েছে বলে খবর। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়েছিল ৪ মার্চ। প্রথম দফার ভোট নেওয়া হয়েছিল ৪ এপ্রিল। ২০২১ সালের যে বিধানসভা নির্বাচন হয় সেখানে নির্বাচন ঘোষণা হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং প্রথম দফার ভোট হয়েছিল ২৭ মার্চ। প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিন ও পরের বারে ৩১ দিনের ব্যবধান ছিল।
