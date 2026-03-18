West Bengal Assembly Election 2026: জেলায় জেলায় DM বদল: ভোটমুখী বাংলায় কমিশনের নজিরবিহীন ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’

EC Transfers West Bengal IPS Officers: পাঁচ রাজ্যে ভোট চললেও পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জেনারেল ও পুলিস অবজার্ভার নিয়োগ করেছে কমিশন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 18, 2026, 03:01 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: জেলায় জেলায় DM বদল: ভোটমুখী বাংলায় কমিশনের নজিরবিহীন 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'
নির্বাচন কমিশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক কাঠামোয় কার্যত ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ শুরু করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে অপসারণের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তর এবং জেলা প্রশাসনের মূলে বড়সড় ধাক্কা দিল কমিশন। একইসঙ্গে ৫টি রেঞ্জের ডিআইজি (DIG) এবং প্রায় ১২টি জেলার জেলাশাসক (DM) বদল করে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিল যে, বাংলায় ভোট পরিচালনায় তারা বিন্দুমাত্র আপস করতে নারাজ।

পুলিসি স্তরে রদবদল: ৫ রেঞ্জে নতুন মুখ

বুধবার কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পুলিস রেঞ্জে নতুন ডিআইজি নিয়োগ করা হয়েছে। ১৯ মার্চ সকাল ১১টার মধ্যেই তাঁদের দায়িত্বভার গ্রহণের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রেঞ্জ ভিত্তিক পরিবর্তন: রায়গঞ্জ রেঞ্জে সন্তোষ নিম্বলকরের জায়গায় আসছেন অমিত কুমার ভরত রাঠোর। মুর্শিদাবাদে দায়িত্ব পেলেন অজিত সিং যাদব। বর্ধমান রেঞ্জে শ্রীহরি পাণ্ডে, প্রেসিডেন্সিতে কঙ্কর প্রসাদ বাডুই এবং জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয়েছে অঞ্জলি সিংকে।

এডিজি স্তরে বদল: উত্তরবঙ্গের এডিজি করা হয়েছে কে জয়রামনকে এবং দক্ষিণবঙ্গের এডিজি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজেশ কুমার সিংকে।

জেলাশাসক পদে ব্যাপক রদবদল: এক নজরে নতুন নিয়োগ
কেবল পুলিস নয়, জেলা প্রশাসনের রাশ শক্ত করতে একগুচ্ছ আইএএস অফিসারকে ডিএম-কাম-ডিইও পদে নিয়োগ করেছে কমিশন। ১৯ মার্চ বিকেল ৩টের মধ্যে তাঁদের যোগদানের রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

জেলা / এলাকা                             নতুন জেলাশাসক (DM-cum-DEO)
উত্তরবঙ্গ                                     জিতিন যাদব (কোচবিহার), সন্দীপ ঘোষ                                       

(জলপাইগুড়ি), বিবেক কুমার (উঃ দিনাজপুর), রাজনবীর সিং কাপুর (মালদা), টি বালাসুব্রামানিয়ান (আলিপুরদুয়ার), হরিশঙ্কর পানিকের (দার্জিলিং)

দক্ষিণবঙ্গ                                    আর অর্জুন (মুর্শিদাবাদ), শ্রীকান্ত পাল্লি             

(নদিয়া), স্বেতা আগরওয়াল (পূর্ব বর্ধমান), শিলপা গৌরিসারিয়া (উঃ ২৪ পরগনা), অভিষেক কুমার তিওয়ারি (দঃ ২৪ পরগনা)
কলকাতা স্মিতা পাণ্ডে (কমিশনার ও ডিইও, কলকাতা উত্তর), রণধীর কুমার (ডিইও, কলকাতা দক্ষিণ)

জগদীশ প্রসাদ মিনাকে ‘রাজ্যছাড়া’ করল কমিশন

প্রশাসনিক রদবদলের ধারা বজায় রেখে রাজ্যের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মিনাকে কার্যত রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লি পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের জেনারেল অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, যাঁদের সরানো হয়েছে, ভোট প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আর কোনো নির্বাচনী পদে রাখা যাবে না।

রাজনৈতিক সংঘাত: মমতা বনাম বিজেপি

কমিশনের এই অতি-সক্রিয়তা নিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আক্রমণ শানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর তোপ: 'ঈদের আগে কেন এদের সবাইকে সরানো হলো? বিজেপি কি নিজেদের লোক দিয়ে টাকা বিতরণ আর অস্ত্র আনার পরিকল্পনা করছে?'

পাল্টা জবাবে বিজেপি জানিয়েছে, অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোটের পরিবেশ ফেরাতেই কমিশন এই কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। শাসকদলের ‘আজ্ঞাবহ’ আধিকারিকদের সরিয়ে পেশাদারদের নিয়ে আসাই কমিশনের লক্ষ্য।

পাঁচ রাজ্যে ভোট চললেও পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জেনারেল ও পুলিস অবজার্ভার নিয়োগ করেছে কমিশন। প্রশাসনিক ও পুলিসি স্তরে এই ব্যাপক রদবদল প্রমাণ করে যে, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত হয়ে ভোট সম্পন্ন করতে কমিশন বদ্ধপরিকর। এখন দেখার, ১৯ মার্চের ডেডলাইনের পর নতুন টিম নিয়ে বাংলায় ভোটের ময়দান কতটা শান্ত থাকে।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

