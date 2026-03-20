West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগে কমিশনের 'মাস্টারস্ট্রোক': প্রার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রচার-- বেনজির কড়া নির্দেশিকা

West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগে কমিশনের 'মাস্টারস্ট্রোক': প্রার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রচার-- বেনজির কড়া নির্দেশিকা
রাজীব চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে আদর্শ আচরণবিধি (MCC) জারি হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রচারের ময়দান শুধু দেওয়াল লিখন বা জনসভাতেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং ফেসবুক, এক্স (পুরানো টুইটার) এবং ইউটিউবের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো এখন প্রচারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এই প্রেক্ষাপটেই ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারের খরচ এবং বিজ্ঞাপনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নজিরবিহীন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
১. বিজ্ঞাপনে এমসিএমসি (MCMC)-র ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক
কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, যেকোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী যদি টেলিভিশন, রেডিও, খবরের কাগজ বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো বিজ্ঞাপন দিতে চান, তবে তার জন্য আগেভাগে Media Certification and Monitoring Committee (MCMC)-র কাছ থেকে লিখিত অনুমতি বা শংসাপত্র নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা সম্প্রচার করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা দলের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর ফলে বিভ্রান্তিকর বা উস্কানিমূলক বিজ্ঞাপনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করছে কমিশন।
২. হলফনামায় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য
এবারের নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় হলফনামায় (Affidavit) নিজেদের সমস্ত সচল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রার্থীরা তাঁদের ফেসবুক পেজ, এক্স হ্যান্ডেল বা ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল থেকে কী ধরনের তথ্য প্রচার করছেন এবং সেখানে কোনো নিয়ম লঙ্ঘন হচ্ছে কি না, তা সরাসরি নজরে রাখবে কমিশনের আইটি সেল। গোপন কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচার চালিয়ে নির্বাচনী বিধি এড়ানোর পথ বন্ধ করতেই এই সিদ্ধান্ত।
৩. প্রচারের খরচে স্বচ্ছতা ও সময়সীমা
নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কালো টাকার ব্যবহার রুখতে কমিশন জানিয়েছে, ভোট প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ঠিক ৭৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের ডিজিটাল ও নেট মাধ্যমের প্রচারের যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে হবে। কোন প্ল্যাটফর্মে কত টাকা খরচ করা হয়েছে, তার ভাউচার এবং তথ্যপ্রমাণ সহ এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। যদি কোনো দল এই সময়সীমার মধ্যে হিসাব দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
৪. 'পেইড নিউজ'-এর বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান
খবরের ছদ্মবেশে বিজ্ঞাপন বা 'পেইড নিউজ' ভারতীয় নির্বাচনের একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এমসিএমসি (MCMC) জেলা ও রাজ্য স্তরে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাবে। যদি কোনো খবর 'পেইড নিউজ' হিসেবে প্রমাণিত হয়, তবে সেই খবরের জন্য ব্যয় হওয়া অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের (Election Expenditure) অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম এবং প্রার্থীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।
পর্যবেক্ষকদের কড়া নজরদারি
কমিশন সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গ-সহ আসন্ন ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যেই কয়েকশো ব্যয় পর্যবেক্ষক (Expenditure Observers) নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা জেলা শাসকের দপ্তরের অধীনে থাকা এমসিএমসি সেলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রভাবশালীদের (Influencers) মাধ্যমে করানো প্রচারের খরচও এবার প্রার্থীর ব্যয়ের খাতায় ধরা হবে।
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই একগুচ্ছ নির্দেশিকা রাজনৈতিক দলগুলোর অন্দরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। কমিশনের এই 'ডিজিটাল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' আদতে অর্থের আস্ফালন কমিয়ে সাধারণ ভোটারদের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রয়াস। এখন দেখার, হাই-ভোল্টেজ এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো কতটা নিয়ম মেনে প্রচার চালায়।
