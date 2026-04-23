West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলার বড় খবর: রাস্তায় বাইক নিয়ে বেরোলে, যখন তখন আপনার দু'চাকা নিয়ে নিতে পারে নির্বাচন কমিশন, আতঙ্কে সাধারণ মানুষ

Zee News Bengali
  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলার বড় খবর: রাস্তায় বাইক নিয়ে বেরোলে, যখন তখন আপনার দুচাকা নিয়ে নিতে পারে নির্বাচন কমিশন, আতঙ্কে সাধারণ মানুষ

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 23, 2026, 03:37 PM IST
কলকাতার রাস্তায় বাইক নিয়ে বেরলে এবার কমিশনের কোপে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে একদিকে যেমন সাজ সাজ রব, অন্য দিকে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে মরিয়া নির্বাচন কমিশন এবার এক নজিরবিহীন পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে। বাস, মিনিবাস বা ট্যাক্সি রিকুইজিশন করা তো চেনা ছবি, কিন্তু এবার খোদ সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত মোটরবাইক (Motorcycle) ভোটগ্রহণের কাজে তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কমিশন। আর এই ঘনীভূত হওয়া ‘বাইক-আতঙ্কে’ রীতিমতো সিঁদুরে মেঘ দেখছেন নিত্যযাত্রীরা।

কেন বাইকের প্রয়োজন?

রাজ্যের বহু ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এমন সব এলাকায় অবস্থিত যেখানে বড় গাড়ি বা পুলিশের পিসিআর ভ্যান (PCR Van) ঢোকা প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির ঘিঞ্জি গলি বা ছোট জনপদে দ্রুত পৌঁছাতে দুই চাকার যানই একমাত্র ভরসা।

কেন্দ্রীয় বাহিনী বা সিআরপিএফ (CRPF)-এর আধিকারিকরা দাবি করেছেন, ভোটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং দ্রুত ‘কুইক রেসপন্স’ নিশ্চিত করতে তাঁদের বাইকের প্রয়োজন। স্থানীয় পুলিশের কিছু বাইক ব্যবহার করা হলেও তা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। ফলে এলাকা তদারকির জন্য বাইকের চাহিদা মেটাতেই এবার সাধারণের বাইকের ওপর নজর পড়েছে কমিশনের।

কমিশনের বিজ্ঞপ্তি 

গত শনিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে একটি চাঞ্চল্যকর নোটিশ জারি করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের মোটরবাইক সাময়িকভাবে ‘অধিগ্রহণ’ বা রিকুইজিশন করা হতে পারে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আমজনতার মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, অফিস বা জরুরি কাজে যাওয়ার একমাত্র সম্বলটুকু যদি নিয়ে নেওয়া হয়, তবে তাঁরা চলবেন কী ভাবে?

জনসাধারণের এই উদ্বেগ প্রশমনে এগিয়ে এসেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

তিনি জানিয়েছেন:

অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ: যদি কারও বাইক নেওয়া হয়, তবে পরিবহন দফতরের বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত দরে মালিককে ক্ষতিপূরণ বা ভাড়া দেওয়া হবে।

হিসেব নিকেশ: পরিবহন দফতরের কাছে ইতোমধ্যেই এই সংক্রান্ত খরচের খতিয়ান ও দৈনিক ভাড়ার তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন।

বিপর্যস্ত গণপরিবহন

বাইক তোলার জল্পনার মধ্যেই শহর ও শহরতলির গণপরিবহন ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। পরিবহন দপ্তর সূত্রে খবর, ভোট কর্মীদের যাতায়াত ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মুভমেন্টের জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় ৯০০টি বেসরকারি বাস রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে।

শহরের বাস্তব চিত্র:

১. শিয়ালদহ, হাওড়া, বেলেঘাটা এবং বিমানবন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও বাসের দেখা মিলছে না।

২. উল্টোডাঙা–সেক্টর ফাইভ, উল্টোডাঙা–নিউ টাউন বা উল্টোডাঙা–রুবির মতো ব্যস্ত রুটে যে দু-একটি বাস চলছে, তাতে তিল ধারণের জায়গা নেই।

৩. অফিসযাত্রীদের অভিযোগ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বাসে উঠতে না পেরে অনেকেই বাইক বা স্কুটারের ওপর ভরসা করছিলেন, এখন যদি সেই বাইকও কেড়ে নেওয়া হয়, তবে পুরো শহর অচল হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় দফায় বাড়তে পারে সমস্যা

বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অবশ্য কোনো জেলা থেকেই সাধারণের বাইক তোলার খবর পাওয়া যায়নি। প্রথম দফার ভোট গ্রহণে মূলত স্থানীয় পুলিশের বাইক দিয়েই কাজ চালানো হয়েছে। কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ শুরু হবে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন থেকে। কলকাতা এবং তার লাগোয়া শহরতলিতে সরু গলির সংখ্যা অনেক বেশি। সেখানে সিআরপিএফ-এর চাহিদা মেটাতে বাইক অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া গতি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে চাইলেও, যাতায়াতের নূন্যতম উপায়টুকু হারিয়ে সাধারণ মানুষ যে ‘গণতন্ত্রের উৎসবে’ শামিল হতে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার বিষয়, বাইক রিকুইজিশন শেষ পর্যন্ত কোন পথে পরিচালিত হয় এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে কমিশন অন্য কোনো বিকল্প পথের সন্ধান দেয় কিনা।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

