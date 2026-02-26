West Bengal Assembly Election 2026 Big Update: বিধানসভা ভোটে বাহিনীর বিগ আপডেট... কোন জেলায় কত কোম্পানি আধাসেনা?

West Bengal Assembly Election 2026 Big Update: বিধানসভা ভোটে বাহিনীর বিগ আপডেট... কোন জেলায় কত কোম্পানি আধাসেনা?
West Bengal Assembly Election 2026 Central Force deployment plan: মার্চেই রাজ্যে আসছে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। দু দফায় বাহিনী আসবে রাজ্যে। কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সরাসরি জায়গায় পাঠিয়ে কাজে লাগাতে হবে।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিন্যাস নিয়ে বড় আপডেট। প্রথম দফায় আসছে ২৪০ কেন্দ্রীয় বাহিনী। সামনে এল সেই বাহিনীর ডিপ্লয়মেন্ট প্ল্যান। মানে কোথায় কত বাহিনী মোতায়েন করা হবে? তার প্ল্যান। কমিশন সূত্রে আপডেটে জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় যে ২৪০ কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে তার মধ্যে কলকাতায় ১২ কোম্পানি, পূর্ব মেদিনীপুরে ১৪ কোম্পানি, মালদায় ১২ কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুরের ১০ কোম্পানি মোতায়েন করা হবে।
প্রসঙ্গত, এবার বিধানসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে প্রথম থেকেই অত্যন্ত কড়া কমিশন। নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, সরাসরি কাজে পাঠাতে হবে। কোনওভাবেই কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা যাবে না। উল্লেখ্য, ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন সময়ই নানা প্রশ্ন উঠেছে। বাহিনী নিষ্ক্রিয়, এমন অভিযোগও উঠেছে এর আগে। তাই এবার বিধানসভা ভোটে বাহিনী ব্যবহার নিয়ে নির্বাচন কমিশন সাফ ও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের প্রশাসনকে।
প্রতিবারের মতো এবারও রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের পরপ্রেক্ষিতে ভোটের আগে থেকেই শাসক-বিরোধী ব্যাপক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপির দাবি, নির্বাচন কমিশনের হাতে যদি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলেই একমাত্র কাজ হবে। কিন্তু বাহিনী যদি রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে কোনও দিনই কাজ করতে পারবে না। ওদিকে, তৃণমূলের পালটা দাবি, বাহিনী এনে মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। আর এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই বাহিনীকে কমিশন কীভাবে কাজে লাগাবে, তাই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।
কমিশন সূত্রে খবর, মার্চেই রাজ্যে আসছে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। দু দফায় বাহিনী আসবে রাজ্যে। ১ মার্চ রাজ্যে আসছে ২৪০ কোম্পানি বাহিনী। যার ডিপ্লয়মেন্ট প্ল্যান আজ সামনে এসেছে। ১০ মার্চ আসবে বাকি ২৪০ কোম্পানি বাহিনী। এই ৪৮০ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে সিআরপিএফ ২৩০ কোম্পানি, বিএসএফ ১২০ কোম্পানি, সিআইএসএফ ৩৭ কোম্পানি, আইটিবিপি ৪৭ কোম্পানি আর এসএসবি ৪৬ কোম্পানি।
উল্লেখ্য, সোমবারই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য পুলিস প্রশাসন। সেখানেই কমিশন স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সরাসরি জায়গায় পাঠিয়ে কাজে লাগাতে হবে। স্পর্শকাতর জায়গায় বাহিনী বেশি মোতায়েন করতে হবে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, এবার রাজ্যে মোট বুথ হতে চলেছে ৯০ হাজার। ৯০ হাজার বুথের জন্য রিসার্ভ নিয়ে মোট ৫,০৪,০০০ জন ভোটকর্মী লাগবে। যার মধ্যে ৩,০২,৪০০ জন পুরুষ এবং ২,০১,৬০০ জন মহিলা ভোটকর্মী থাকছেন।
