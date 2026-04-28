West Bengal Assembly Election 2026: WATCH VDO: 'সিংঘম'-এর স্লিজ়ি ভিডিয়ো ভাইরাল: বার-নর্তকীর চটুল নাচে দোদুল দেহ, মহুয়ার বাণে বিদ্ধ অজয়কে কোর্ট দিল রেহাই

West Bengal Assembly Election 2026: WATCH VDO: 'সিংঘম'-এর স্লিজ়ি ভিডিয়ো ভাইরাল: বার-নর্তকীর চটুল নাচে দোদুল দেহ, মহুয়ার বাণে বিদ্ধ অজয়কে কোর্ট দিল রেহাই
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে বাংলার রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে এক আইপিএস অফিসারকে কেন্দ্র করে। উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা ‘এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট’ অজয় পাল শর্মা এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিস পর্যবেক্ষক। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তাঁর ভূমিকা, ভাইরাল ভিডিয়ো এবং রাজনৈতিক চাপানউতোর নির্বাচনের আগের দিন নাটকীয় মোড় দিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে বাংলার রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে এক আইপিএস অফিসারকে কেন্দ্র করে। উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা ‘এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট’ অজয় পাল শর্মা এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিস পর্যবেক্ষক। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তাঁর ভূমিকা, ভাইরাল ভিডিয়ো এবং রাজনৈতিক চাপানউতোর নির্বাচনের আগের দিন নাটকীয় মোড় দিয়েছে।
ভোট যখন ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে, ঠিক তখনই দক্ষিণ ২৪ পরগনার নির্বাচনে আসল এক বিতর্কিত পুলিস আধিকারিক। ২০১১ ব্যাচের আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মা, যিনি উত্তরপ্রদেশে ‘এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট’ ও ‘সিংঘম’ হিসেবে পরিচিত, তাঁকে পুলিস পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে যোগদানের পর থেকেই তিনি এবং তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক। তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে হানা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনের ‘অশ্লীল’ ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়া-- সব মিলিয়ে ভোটের আগের দিন তপ্ত হয়ে উঠেছে।
১. কে এই অজয় পাল শর্মা?
লুধিয়ানার ভূমিপুত্র অজয় পাল শর্মা পেশায় একসময় ছিলেন দন্ত চিকিৎসক (BDS)। কিন্তু ডাক্তারি ছেড়ে তিনি পুলিশের উর্দি বেছে নেন। উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের এই অফিসার যোগীরাজ্যে অপরাধীদের কাছে ত্রাস হিসেবে পরিচিত। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে ১০০-র বেশি এনকাউন্টারের ইতিহাস রয়েছে। বর্তমানে প্রয়াগরাজের অতিরিক্ত পুলিস কমিশনারের দায়িত্বে থাকা অজয় পালকে স্পর্শকাতর দক্ষিণ ২৪ পরগনার জন্য বেছে নিয়েছে কমিশন।
২. ফলতায় ‘সিংঘম’ বনাম ‘পুষ্পা’ লড়াই
সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে আচমকা হানা দেন অজয় পাল শর্মা। সেখানে উপস্থিত লোকজনকে তাঁর কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেওয়ার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে (যদিও তার সত্যতা যাচাই করা হয়নি)। প্রার্থীর পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশেও তাঁকে তির্যক মন্তব্য করতে শোনা যায়।
এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে জাহাঙ্গির খান বলেন, 'উনি যদি উত্তরপ্রদেশের সিংঘম হন, তবে আমরাও এক একজন পুষ্পা। মাথা নত আমরা করব না।' তৃণমূলের প্রশ্ন, একজন পুলিস পর্যবেক্ষক কি প্রার্থীর বাড়িতে ঢুকে এভাবে সরাসরি হুমকি দিতে পারেন? কমিশন কি বাংলায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতেই এই ‘এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট’-কে নিয়ে এসেছে?
৩. ভাইরাল ভিডিয়ো
অজয় পাল শর্মার অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এই আইপিএস অফিসারকে ট্যাগ করে সমাজমাধ্যমে কয়েকটি ভিডিও পোস্ট করেন মহুয়া। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, স্বল্পবসনা নর্তকীদের চটুল নাচের আসরে উপস্থিত রয়েছেন এই জনৈক পুলিস অফিসার, যাকে অজয় পাল শর্মা বলেই দাবি করা হয়েছে।
Fair & lovely Babua @DripsAjaypal - good to see you enjoying yourself FantaCop style. Stay Thanda Thanda Cool Cool. Bengal is always Trinamool. pic.twitter.com/CYfJ1q3pzn
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 28, 2026
ভিডিয়োটি শেয়ার করে মহুয়া মৈত্র তীব্র কটাক্ষ করে লেখেন:
'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বাবুয়া-- ফ্যান্টাকপ স্টাইলে তোমাকে আনন্দ করতে দেখে ভাল লাগছে। থাকো ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল, বাংলা কিন্তু সবসময় তৃণমূল'।
অন্য একটি পোস্টে তিনি বিদ্রুপ করে লেখেন, 'আশা করি, আপনার পুলিসি দক্ষতা আপনার নাচের দক্ষতার চেয়ে ভাল'।
৪. অখিলেশ যাদবের তীব্র নিন্দা
উত্তরপ্রদেশের এই অফিসারকে নিয়ে বিতর্কে ঘি ঢেলেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। তিনি এক্স হ্যান্ডলে (পূর্বতন টুইটার) এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জানিয়েছেন, পুলিস অফিসারের এই ধরনের ভিডিয়ো বা আচরণ উত্তরপ্রদেশের জন্য লজ্জাজনক। অখিলেশের মতে, এটি বিজেপির অনুগামী মহলের মহিলাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনেরই একটি চিত্র। একজন দায়িত্বশীল পুলিস অফিসারের থেকে এমন 'বিনোদন' প্রত্যাশিত নয় বলেই তিনি মনে করেন।
এই দাবাং নেতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই এবার সভার ময়দান ছেড়ে পৌঁছে গেল আদালত কক্ষে। নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক তথা উত্তরপ্রদেশের দাপুটে আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের। অভিযোগ, ওই পুলিস আধিকারিক পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন এবং তাঁর কথাবার্তা সরাসরি নির্বাচনী আচরণবিধি (Model Code of Conduct) লঙ্ঘন করছে। শুধু কলকাতা হাইকোর্ট নয় কমিশনেও দায়ের করা হল অভিযোগ।
হাইকোর্ট থেকে পাওয়া খবরে, অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে মামলায় হস্তক্ষেপ করল না আদালত।
অজয় পাল শর্মাকে আটকান, তিনি ভোটার ও প্রার্থীকে হুমকি দিচ্ছেন। - সওয়াল মামলাকরির আইনজীবীর।
২৯ এপ্রিল পর্যন্ত কোনও হস্তক্ষেপ করব না। যারা নির্বাচনের দ্বায়িত্বে আছেন তাদের কারও কাজে হস্তক্ষেপ করব না। - মন্তব্য বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের.
মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় শুনানি হয়নি।
৫. কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন
শেষ দফার ভোটের আগে এই পুলিসি তৎপরতা এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একের পর এক বিতর্ক তৃণমূল কংগ্রেসকে কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। শাসক দলের অভিযোগ, নিরপেক্ষতা বজায় রাখার বদলে বিশেষ দলকে সুবিধা দিতেই এই ধরণের অফিসারদের বেছে নেওয়া হচ্ছে।
অন্যদিকে, বিজেপি এই অফিসারকে নিয়ে বিতর্কের বিরোধিতা করে জানিয়েছে, অপরাধীদের জব্দ করতেই যোগ্য অফিসার পাঠানো হয়েছে। তবে নর্তকীদের সঙ্গে ভিডিয়োর সত্যতা নিয়ে এখনও কোনও আধিকারিক বয়ান পাওয়া যায়নি।
২৯ এপ্রিল ইভিএম যুদ্ধের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক পারদ এখন সপ্তমে। একদিকে কমিশনের ‘সিংঘম’ অফিসার অজয় পাল শর্মা, অন্যদিকে তৃণমূলের ‘পুষ্পা’ অবতার— এই দ্বৈরথের ফল কী হবে তা আগামীকালই জানা যাবে। তবে ব্যক্তিগত জীবনের ভিডিও এবং পেশাগত কড়াকড়ি মিলিয়ে এই আইপিএস অফিসার যে বর্তমানে বাংলার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
এক নজরে অজয় পাল শর্মা বিতর্ক:
পরিচয়: ইউপি ক্যাডার আইপিএস, ১০০+ এনকাউন্টারের রেকর্ড।
অভিযোগ: ফলতার তৃণমূল প্রার্থীকে বাড়ি গিয়ে হুমকির অভিযোগ।
বিতর্ক: নর্তকীদের সঙ্গে ডান্সের ভিডিয়ো ভাইরাল (সত্যতা যাচাই করা হয়নি)।
রাজনৈতিক আক্রমণ: মহুয়া মৈত্র ও অখিলেশ যাদবের তীব্র নিন্দা।
বর্তমান ভূমিকা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিস পর্যবেক্ষক।