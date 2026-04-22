West Bengal Assembly Election 2026 First Phase polling: প্রথম দফায় ১৬ জেলায় কোন ১৫২ কেন্দ্রে ভোট? হেভিওয়েট কারা কারা? জেনে নিন

West Bengal Assembly Election 2026 First Phase polling Heavyweight Candidates: উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল এবং রাঢ় অঞ্চলের ১৬ জেলার মোট ১৫২ কেন্দ্রে আগামিকাল ভোটগ্রহণ।  প্রথম দফায় ভোটে লড়ছেন মোট ১,৫৮৬ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে হেভিওয়েট কারা? জানুন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 22, 2026, 12:40 PM IST
প্রথম দফায় ১৬ জেলায় ১৫২ আসনে ভোট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাত পোহালেই আগামিকাল ২৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, রাজ্যে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। আগামিকাল ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণ রাজ্যের ১৬ জেলার ১৫২টি আসনে। প্রথম দফায় ভোটে লড়ছেন মোট ১,৫৮৬ জন প্রার্থী। তারমধ্যে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষের মতো হেভিওয়েট প্রার্থীরা। রয়েছেন হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে বহুল চর্চিত 'দলবদলু' প্রার্থী পবিত্র কর প্রমুখ।

প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ ১৫২ কেন্দ্রে
প্রথম দফায় আগামিকাল, ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে ১৫২ আসনে। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল এবং রাঢ় অঞ্চলের ১৬ জেলার মোট ১৫২ কেন্দ্রে আগামিকাল ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণ হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। প্রথম দফায় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে- কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ এবং নন্দীগ্রাম। প্রথম দফার মোট প্রার্থী ১,৫৮৬ জন।

প্রথম দফায় কোন কোন বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট? 
কোচবিহার জেলা (৯ কেন্দ্র)- মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, সিতালকুচি, সিতাই, দিনহাটা, নাটাবাড়ি, তুফানগঞ্জ।

আলিপুরদুয়ার জেলা (৫ কেন্দ্র)- কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার্স, ফালাকাটা, মাদারিহাট।

জলপাইগুড়ি জেলা (৭ কেন্দ্র)- ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, দাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাল, নাগরাকাটা।

দার্জিলিং জেলা (৬ কেন্দ্র)- কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া।

উত্তর দিনাজপুর জেলা (৯ কেন্দ্র)- চোপড়া, ইসলামপুর, গোলপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ইটাহার।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা (৬ কেন্দ্র)- কুশমণ্ডি, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা (১৬ কেন্দ্র)- নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর, পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি দক্ষিণ, রামনগর, এগরা, তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা (১৯ কেন্দ্র)- দাঁতন, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, কেশিয়াড়ি, খড়গপুর সদর, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, খড়গপুর, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, শালবনি, কেশপুর, মেদিনীপুর, বিনপুর।

পুরুলিয়া জেলা (৯ কেন্দ্র)- বান্দোয়ান, বলরামপুর, বাঘমুন্ডি, জয়পুর, পুরুলিয়া, মানবাজার, কাশীপুর, পাড়া, রঘুনাথপুর।

বাঁকুড়া জেলা (১২ কেন্দ্র)- শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রাইপুর, তালডাংরা, বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কাটুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী।

পশ্চিম বর্ধমান জেলা (৯ কেন্দ্র)- পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি, বারাবনি।

বীরভূম জেলা (১১ কেন্দ্র)- দুবরাজপুর, সিউড়ি, বোলপুর, নানুর, লাভপুর, সাঁইথিয়া, ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাট, হানসান, নলহাটি, মুরারই।

মালদা জেলা (১২ কেন্দ্র)- হবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতীপুর, রতুয়া, মানিকচক, মালদহ, ইংলিশ বাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর।

মুর্শিদাবাদ জেলা (২২ কেন্দ্র)- ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, ভগবানগোলা, রানিনগর, মুর্শিদাবাদ, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, বুরওয়ান, কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙা, বহরমপুর, হরিহরপাড়া, নওদা, ডোমকল, জলঙ্গি।

প্রথম দফার হেভিওয়েট প্রার্থীরা  

নন্দীগ্রামে BJP  প্রার্থী: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

বহরমপুরে কংগ্রেস প্রার্থী: অধীর চৌধুরী, ৩ দশক পর বিধানসভা ভোটে লড়ছেন কংগ্রেসের ডাকসাইটে নেতা। 

খড়গপুর সদরে BJP প্রার্থী: দিলীপ ঘোষ

রেজিনগর ও সুতিতে জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী: হুমায়ুন কবীর 

মাথাভাঙায় BJP প্রার্থী: নিশীথ প্রামাণিক

দিনহাটায় TMC প্রার্থী: উদয়ন গুহ 

শিলিগুড়িতে TMC প্রার্থী: গৌতম দেব

শিলিগুড়িতে BJP প্রার্থী: শঙ্কর ঘোষ

মালতীপুরে কংগ্রেস প্রার্থী: মৌসম বেনজির নূর

আসানসোল দক্ষিণ BJP প্রার্থী: অগ্নিমিত্রা পল

হাসানে TMC প্রার্থী: কাজল শেখ

সবংয়ে TMC প্রার্থী: মানস ভুঁইঞা

এগরায় BJP প্রার্থী: দীব্যেন্দু অধিকারী

করণদিঘিতে CPIM প্রার্থী: মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

রায়গঞ্জে TMC প্রার্থী: কৃষ্ণ কল্যাণী

বালুরঘাটে TMC প্রার্থী: অর্পিতা ঘোষ 

রাজগঞ্জে TMC প্রার্থী: স্বপ্না বর্মন

রানিবাঁধে CPIM  প্রার্থী: দেবলীনা হেমব্রম

সাগরদিঘিতে TMC প্রার্থী: বাইরন বিশ্বাস 

ডোমকলে TMC প্রার্থী: হুমায়ুন কবীর 

ডেবরায় TMC প্রার্থী: রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

কেশপুরে TMC প্রার্থী: শিউলি সাহা

জাঙ্গিপাড়ায় TMC প্রার্থী: স্নেহাশিস চক্রবর্তী 

বোলপুরে TMC প্রার্থী: চন্দ্রনাথ সিনহা

কমিশনের নির্দেশিকা
আগামীকাল প্রথম দফার ভোট উপলক্ষে সকল প্রার্থীদের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন। কমিশনের নির্দেশ, সকাল ৬টা থেকে ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজের বিধানসভা এলাকা থেকে বেরোতে পারবেন না কোনও প্রার্থীই। ভোট চলাকালীন নিজের বিধানসভা এলাকাতেই থাকতে হবে সব প্রার্থীকে। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা বা গণ্ডগোলের মধ্যে জড়ানো যাবে না। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ হয় এবং গণতান্ত্রিকভাবে মানুষ তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে প্রত্যেক প্রার্থীকে।

আরও পড়ুন, Election Commission's Orders to Candidates: ভোটের বিগ ব্রেকিং- প্রথম দফার প্রার্থীদের ৪ দফা কড়া নির্দেশ কমিশনের, ডিজিপিকেও কড়া চিঠি

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: ভোটে কবে, কখন, কোথায় বন্ধ মদের দোকান? বার থেকে অফ-শপ, খোলা-বন্ধ নিয়মে বিরাট বদল

AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

West Bengal Assembly Election 2026: প্রবল বিতর্কের মুখে বাইক-বিধিতে বদল: ছাড় গিগ-কর্মীদের, আর কী কী বলল কমিশন--বেরনোর আগে জেনে নিন
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট না যুদ্ধক্ষেত্র: বুথের ১০০ মিটার 'নো এন্ট্রি...