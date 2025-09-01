WB Assembly Election 2026: ৪ দিনে তৃণমূলে বিজেপির 'হেভিওয়েট' নেতা.... বড় 'খেলায়' বড় দাবি!

WB Assembly Election 2026: ৪ দিনে তৃণমূলে বিজেপির 'হেভিওয়েট' নেতা.... বড় 'খেলায়' বড় দাবি!
মৃত্যুঞ্জয় দাস: পাখির চোখ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন (WB Assembly Election 2016)। আর সেই ভোট বৈতরণী পার করতে তৃণমূল-বিজেপি, দুই শিবিরই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে ময়দানে (TMC vs BJP)। স্ট্র্যাটেজি, পালটা স্ট্র্যাটেজি। জেলায় জেলায় শুরু হয়ে গিয়েছে দল বদলের 'খেলা' (West Bengal Assembly Election 2016) ! রাজনৈতিক পালাবদলের পালা। আর সেখানেই এবার দাবি, আগামী ৪ দিনে তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন বিজেপির এক বড় 'লিডার'।
বিজেপির বুথ সভাপতি সহ মোট ১০০ পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন জেলা সভাপতির হাত ধরে। আর তারপরই জেলা সভাপতির দাবি, আগামী ৪ দিনে বিজেপির আরও বড় হেভিওয়েট নেতা তৃণমূলে আসতে চলেছেন। যদিও বিজেপির পালটা দাবি, সবই তৃণমূলের সাজানো নাটক। এখন দেখার সময় কী বলে! কারণ সব উত্তর লুকিয়ে সময়ের হাতে।
বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের উলিয়াড়া ৭৯ নম্বর বুথ এবং ছিলিমপুর ৭৫ নম্বর বুথ থেকে বিজেপির বুথ সভাপতি সহ প্রায় ১০০ পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্তের হাত ধরে। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে এই বিষ্ণুপুর বিধানসভায় বিজেপি জয়লাভ করেছিল। কিন্তু এই যোগদান ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
বিজেপির ৭৯ নম্বর বুথ সভাপতি বিদ্যুৎ বাউরি সহ অন্যান্য যোগদানকারীরা জানান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি করেন। তবে বিজেপি করে এলাকার কোনও উন্নয়ন হয়নি। এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়নি। তাই উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে তাদের তৃণমূলে যোগদান। ওদিকে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্তের দাবি, কেন্দ্র গরিব মানুষদের ১০০ দিনের টাকা, বাংলা আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়ে মানুষকে বঞ্চিত করেছে। তাই বিজেপি কর্মীর সমর্থকরা দলে দলে তৃণমূলে আসছেন।
পাশাপাশি বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, কিছুদিন আগেই সৌমিত্র খাঁ তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধানের স্ত্রীকে যোগদান করিয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূল কোনও প্রাক্তন নয়। বিজেপির বর্তমান নিয়ে ভাবে। তাছাড়া তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির পুরনো কর্মীরা প্রাক্তন হয়ে গিয়েছে। আগামী ৪ দিনে বিজেপির আরও বড় 'লিডার' তৃণমূলে আসতে চলেছে।
যদিও এই যোগদান প্রসঙ্গে পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাসের দাবি, "এই ধরনের কোনও যোগদান হয়নি। কোনও বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যাননি। সম্পূর্ণটাই তৃণমূলের সাজানো নাটক! নিজেদের কর্মীদের যোগদান করিয়ে তাঁরা মিথ্যাচার করছে।"
