Zee News Bengali
West Bengal Assembly Election 2026: বিগ নিউজ: ভোটের আগেই অভিষেকের হাত ধরে এবার তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন হেভিওয়েট গেরুয়া নেতার

Heavyweight BJP leader joining in TMC: বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে হুগলী সাংগঠনিক জেলায় বড়সড় ভাঙ্গনের মুখে বিজেপি। হুগলি জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি দাপুটে নেতা সুরেশ সাউ দলের সমস্ত পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 11, 2026, 09:08 PM IST
বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

বিধান সরকার: ভোটের মুখে হুগলি বিজেপিতে ভাঙন। পদ্ম ছেড়ে ঘাস ফুলের পথে বিজেপি নেতা।

দলের সব পদ থেকে আগেই পদত্যাগ করেছিলেন। এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন সুরেশ সাউ! সুরেশের সঙ্গে হুগলী সাংগঠনিক জেলার একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব যোগ দিতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।

বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে হুগলী সাংগঠনিক জেলায় বড়সড় ভাঙ্গনের মুখে বিজেপি। হুগলি জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি দাপুটে নেতা সুরেশ সাউ দলের সমস্ত পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সূত্রের খবর বিজেপির প্রার্থী পছন্দ না হওয়াতেই দলীয় কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল।

চুঁচুড়ায় সুবীর নাগকে প্রার্থী করে দল। আর এটাকেই মেনে নিতে পারেননি সুরেশ। বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই দলের কোনও কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে না সুরেশকে। ভোট প্রচারেও দেখা মিলছে না সুরেশ সহ তার অনুগামীদের। এরপরই সুরেশের এই পদত্যাগ রাজনৈতিক মহলে আরও জল্পনা বাড়িয়েছে। 

হুগলি জেলা বিজেপি সংগঠনে লড়াকু নেতা হিসেবে পরিচিত সুরেশ সাউ। হুগলি জেলা বিজেপি সংগঠনকে মজবুত করতেও তার অবদান রয়েছে। এর আগেও দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন তিনি। হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন সুরেশ সাউ।

সম্প্রতি বিজেপির সংকল্প যাত্রার হাওড়া হুগলি সাংগঠনিক জেলার জয়েন্ট কনভেনারের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। হুগলি, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার লিগাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচনের কাজে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। হুগলি সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি ছিলেন সুরেশ। 

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর সভায় তিনি যোগদান করবেন কিনা সেই প্রসঙ্গে সুরেশ সাউ বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কাল আসবেন সেটা কাল দেখা যাবে। তবে এতদিন বিজেপি আমায় যে সম্মান দিয়েছে, যে কাজ করতে বলেছে সেগুলো সব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। তবে এখন আমি সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

রাজ্য নেতৃত্ব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কিন্তু কাউকে বেঁধে রাখা যায় না, বোধ বুদ্ধি আছে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বুঝতে শিখেছি। স্বাধীন দেশ তাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে। আপাতত যতটুকু বুঝি পরিবারের দিকে নজর দিই। ব্যবসায় নজর দিই।

সূত্রের খবর,কয়েকদিন ধরেই হুগলি বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব দল ছাড়তে পারে বলে জল্পনা চলছিল। সেকথা জানতে পেরে বিরোধী দলনেতা সুরেশকে ফোন করেন।
তবে গত কয়েকদিনের ঘটনা প্রবাহ জানান দিচ্ছে সুরেশ তৃনমূলেই যাচ্ছেন। ডানলপে অভিষেকের সভায় হবে সেই যোগদান।

এই প্রসঙ্গে বিজেপি হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন,গত পরশু সুরেশ সাউ পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন।তা এখনো গৃহিত হয়নি।সব কর্মিই আমাদের সম্পদ।একজন চলে যাওয়াও আমাদের ক্ষতি। প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ থাকতে পারে।

কিন্তু দিনের শেষে দল যাকে প্রার্থী করবে তার হয়ে নেমে পরতে হবে।আমাদের দু হাজার বুথের মধ্যে সতেরোশ বুথে আমাদের শক্তি আছে। সুরেশ সাউকে ডাকা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে কথা বলা হবে।

তৃণমূলের অসিত মজুমদার বলেন,কেউ যদি আমাদের দলে আসে সব সময় তাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করি।দল যদি কাউকে গ্রহণ করে, আমরাও তাকে সঙ্গে নিয়ে চলব।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

