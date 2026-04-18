English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026: প্রধানমন্ত্রীর সভার আগেই ভেঙে গেল তৃণমূল: বিজেপিতে যোগ দিলেন বড় বড় সব হেভিওয়েট নেতারা

TMC VS BJP in Bengal Election: বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন দলত্যাগী নেতারা। জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ হলধর মাহাতো সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস আর এখন রাজনৈতিক দল নেই, এটি একটি কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে'। 

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 18, 2026, 06:48 PM IST
তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে বড় নেতা

মনোরঞ্জন মিশ্র:  ভোটের পারদ চড়ছে রাজ্য জুড়ে। লাল মাটির জেলা পুরুলিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। আর সেই উত্তাপের মাঝেই জেলায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে বড় ভাঙন ধরিয়ে দিল গেরুয়া শিবির। 

Add Zee News as a Preferred Source

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন জনসভার ঠিক আগেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন জেলার একাধিক হেভিওয়েট নেতা ও প্রাক্তন পদাধিকারীরা। এই দলবদল জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তন আনতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কারা ছাড়লেন শাসকদল?

শনিবার পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ কার্যালয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তৃণমূলের একঝাঁক অভিজ্ঞ নেতা বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেন। এই তালিকায় রয়েছেন:

হলধর মাহাতো: পুরুলিয়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ।

অমর মাহাতো: রঘুনাথপুর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি।

নৃপতি রাজোয়াড়: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিদ্যুৎ পর্ষদ ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক।

রাজেশ মাহাতো: তৃণমূলের সক্রিয় নেতা।

পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এবং জেলা বিজেপি সভাপতি শঙ্কর মাহাতো নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান।

বিস্ফোরক হলধর মাহাতো

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন দলত্যাগী নেতারা। জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ হলধর মাহাতো সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস আর এখন রাজনৈতিক দল নেই, এটি একটি কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। যেখানে কাজ করা কর্মীদের কোনো সম্মান বা গুরুত্ব নেই। সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করতে গেলে এই দলে থেকে তা সম্ভব নয়।'

একই সুর শোনা গিয়েছে অমর মাহাতো এবং নৃপতি রাজোয়াড়ের গলায়। তাঁদের দাবি, দলের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে এবং পুরনো কর্মীদের তুলনায় অন্য স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিনের অভিমান ও বঞ্চনা থেকেই তাঁরা রাম-শিবিরে নাম লিখিয়েছেন বলে জানান।

সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর পাল্টা তোপ

যোগদান মেলায় উপস্থিত থেকে সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো তৃণমূলকে একহাত নেন। তিনি বলেন, 'তৃণমূলের অন্দরে এখন দমবন্ধ করা পরিবেশ। কোনো ভালো এবং সৎ মানুষ বর্তমানে ওই দলে থাকতে পারছেন না। তাঁরা বুঝতে পারছেন যে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের হওয়া বইছে। যাঁরা রাজ্যের উন্নতি চান এবং মানুষের সেবা করতে চান, তাঁরা সবাই একে একে বিজেপির ছত্রছায়ায় চলে আসছেন।'

তিনি আরও দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রীর জনসভার আগে এই যোগদান প্রমাণ করছে যে পুরুলিয়ার মানুষ আর তৃণমূলের ওপর ভরসা রাখছেন না। মোদীর উন্নয়নের জোয়ারে এবার জেলা থেকে তৃণমূল ধুয়েমুছে যাবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

ভোটের সমীকরণ

পুরুলিয়া জেলায় মাহাতো সম্প্রদায়ের ভোটব্যাঙ্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হলধর মাহাতো বা অমর মাহাতোর মতো নেতাদের দলবদল তৃণমূলের গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসাতে পারে বলে আশঙ্কা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। বিশেষ করে রঘুনাথপুর এবং জেলা পরিষদের স্তরে হলধর মাহাতোর ব্যক্তিগত প্রভাব বিজেপির শক্তি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভার ঠিক প্রাক্কালে এই ধরণের ভাঙন তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই দলবদলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ জেলা নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারছে না, তারাই দল ছাড়ছে; এতে মূল সংগঠনের কোনো ক্ষতি হবে না।

ভোটের মুখে পুরুলিয়ায় এই ‘মাস্টারস্ট্রোক’ দিয়ে বিজেপি বুঝিয়ে দিল, তারা এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ। হেভিওয়েট নেতাদের এই যোগদান তৃণমূলের সাংগঠনিক ভিতকে কতটা দুর্বল করে, তা জানা যাবে নির্বাচনের ফলাফলে। তবে আপাতত, মোদীর সভার আগে এই দলবদল জেলার রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।

আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: 'খুব বাড় বেড়েছিল, হেরে গিয়ে আজ বাবু জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন'

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বিগ ব্রেকিং: বাতিল ভোটারদের নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের, ভোট দিতে পারবেন তো?

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Heavyweight leadersleft TMCBJP joineeModi in Purulia
পরবর্তী
খবর

বিরাট ভাঙন, ভোটের আগেই হেরে বসলেন হুমায়ুন- দল ছাড়লেন প্রার্থী-সহ সবাই

.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: 'যুবসাথী’ মানে শুধু ১৫০০ টাকার ভাতা নয়, বেকারদের এব...