West Bengal Assembly Election 2026: গ্রেফতার হেভিওয়েট নেতা, ভোটের ২ দিন আগে হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে তৃণমূলের বিরাট ধাক্কা- বেকায়দায় শাসকশিবির

West Bengal Assembly Election 2026: গ্রেফতার হেভিওয়েট নেতা, ভোটের ২ দিন আগে হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে তৃণমূলের বিরাট ধাক্কা- বেকায়দায় শাসকশিবির
TMC Leader Arrested in Nandigram: নন্দীগ্রামে ভোট কিনতে ভয়ংকর অভিযোগ তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। হাবিবুর রহমান দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং শেখ সুফিয়ানের জামাই। এনআইএ-র খাতায় ওয়ান্টেড তালিকাতেও নাম।
কিরণ মান্না: ভোটের ২ দিন আগে হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে বেজায় অস্বস্তিতে শাসক শিবির। টাকা বিলির অভিযোগে নন্দীগ্রামে গ্রেফতার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তথা সুফিয়ানের জামাই হাবিবুর রহমান।
নন্দীগ্রামে ভোটারদের প্রভাবিত করতে বাড়ি বাড়ি খামে করে টাকা বিলির অভিযোগ তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। টাকা বিলির অভিযোগে তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হাবিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে নন্দীগ্রাম থানার পুলিস। অভিযোগ, টাকা দেওয়ার পাশাপাশি ভোট তৃণমূলের পক্ষে না পড়লে কী করা হবে সেই হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল। নগদ বিতরণ ও ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছে বিজেপি। খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর থেকে পুলিশ হাতেনাতে তাঁকে গ্রেফতার করেছে বলে দাবি অভিযোগকারীদের।
হাবিবুর রহমান দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং শেখ সুফিয়ানের জামাই। বছর দেড়েক আগে তমলুক কো-অপারেটিভ ব্যাংক নির্বাচনে কাঞ্চননগরের বোমাবাজির ঘটনায় তিনি এনআইএ-র খাতায় ওয়ান্টেড বলেও অভিযোগ। সম্প্রতি নন্দীগ্রামের ৪৩ জনকে এনআইএ পুনরায় নোটিস পাঠায়। কিন্তু যথা সময়ে এনআইএ-র দফতরে উপস্থিত হয়নি এই হাবিবুর। আত্মগোপন করেছিল বলে অভিযোগ।
তারপরই বিজেপি অভিযোগ করে টাকা বিলির। টাকা বিলির অভিযোগ পেয়েই পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘিরে ফেলে এবং গ্রেফতার করে । ৪৩ জনের নোটিসের মধ্যে হাবিবুরের নাম প্রথম সারিতে রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে ভোটের দোরগোড়ায় এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে তৃণমূল। বিড়ম্বনা বেড়েছে শাসকদলের। যদিও টাকা বিলির ঘটনা অস্বীকার করেছে তৃণমূল।
ওদিকে বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই হাবিবুর রহমান ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ করছিলেন। টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছিলেন। হুমকিও দেন। যদিও তৃণমূল বিজেপির এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে তা খারিজ করে দিয়েছে। তৃণমূলের পালটা দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এই গ্রেফতার।
