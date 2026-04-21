  • West Bengal Assembly Election 2026: গ্রেফতার হেভিওয়েট নেতা, ভোটের ২ দিন আগে হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে তৃণমূলের বিরাট ধাক্কা- বেকায়দায় শাসকশিবির

West Bengal Assembly Election 2026: গ্রেফতার হেভিওয়েট নেতা, ভোটের ২ দিন আগে হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে তৃণমূলের বিরাট ধাক্কা- বেকায়দায় শাসকশিবির

TMC Leader Arrested in Nandigram: নন্দীগ্রামে ভোট কিনতে ভয়ংকর অভিযোগ তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। হাবিবুর রহমান দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং শেখ সুফিয়ানের জামাই। এনআইএ-র খাতায় ওয়ান্টেড তালিকাতেও নাম।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 21, 2026, 12:11 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: গ্রেফতার হেভিওয়েট নেতা, ভোটের ২ দিন আগে হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে তৃণমূলের বিরাট ধাক্কা- বেকায়দায় শাসকশিবির
ভোটের আগেই নন্দীগ্রামে বড় ধাক্কা তৃণমূলের

কিরণ মান্না: ভোটের ২ দিন আগে হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে বেজায় অস্বস্তিতে শাসক শিবির। টাকা বিলির অভিযোগে নন্দীগ্রামে গ্রেফতার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তথা সুফিয়ানের জামাই হাবিবুর রহমান।  

নন্দীগ্রামে ভোটারদের প্রভাবিত করতে বাড়ি বাড়ি খামে করে টাকা বিলির অভিযোগ তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। টাকা বিলির অভিযোগে তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হাবিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে নন্দীগ্রাম থানার পুলিস। অভিযোগ, টাকা দেওয়ার পাশাপাশি ভোট তৃণমূলের পক্ষে না পড়লে কী করা হবে সেই হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল। নগদ বিতরণ ও ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছে বিজেপি। খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর থেকে পুলিশ হাতেনাতে তাঁকে গ্রেফতার করেছে বলে দাবি অভিযোগকারীদের।

হাবিবুর রহমান দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং শেখ সুফিয়ানের জামাই। বছর দেড়েক আগে তমলুক কো-অপারেটিভ ব্যাংক নির্বাচনে কাঞ্চননগরের বোমাবাজির ঘটনায় তিনি এনআইএ-র খাতায় ওয়ান্টেড বলেও অভিযোগ। সম্প্রতি নন্দীগ্রামের ৪৩ জনকে এনআইএ পুনরায় নোটিস পাঠায়। কিন্তু যথা সময়ে এনআইএ-র দফতরে উপস্থিত হয়নি এই হাবিবুর। আত্মগোপন করেছিল বলে অভিযোগ। 

তারপরই বিজেপি অভিযোগ করে টাকা বিলির। টাকা বিলির অভিযোগ পেয়েই পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘিরে ফেলে এবং গ্রেফতার করে । ৪৩ জনের নোটিসের মধ্যে হাবিবুরের নাম প্রথম সারিতে রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে ভোটের দোরগোড়ায় এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে তৃণমূল। বিড়ম্বনা বেড়েছে শাসকদলের। যদিও টাকা বিলির ঘটনা অস্বীকার করেছে তৃণমূল। 

ওদিকে বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই হাবিবুর রহমান ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ করছিলেন। টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছিলেন। হুমকিও দেন। যদিও তৃণমূল বিজেপির এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে তা খারিজ করে দিয়েছে। তৃণমূলের পালটা দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এই গ্রেফতার। 

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: বিরাট CPIM নেতা TMC-তে যোগ দিতেই, লাভের গুড় ঘরে তুলল BJP, জেলার ভোট-সমীকরণে বড় পরিবর্তন

আরও পড়ুন, Nandigram TMC Candidate Pabitra Kar: ভোটের মুখে বিরাট খবর, নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে নিয়ে বড় আপডেট

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Terrible Road Accident: মায়ের কোল আগলে বাঁচল শিশু, ঘাতক গাড়িতে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু লতিকার
Koushani Mukherjee: হাইভোল্টেজ ভোটবাংলায় রাজনীতি থেকে সরে থাকতে পারলেন না কৌশানী, বর্ধমানে হ...