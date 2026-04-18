  বিরাট ভাঙন, ভোটের আগেই হেরে বসলেন হুমায়ুন- দল ছাড়লেন প্রার্থী-সহ সবাই

বিরাট ভাঙন, ভোটের আগেই হেরে বসলেন হুমায়ুন- দল ছাড়লেন প্রার্থী-সহ সবাই

Humayun Kabir AJUP party Kulti candidate: ভুল সংশোধন করে সবার তৃণমূলে যোগ। এই ঘটনায় AJUP প্রধান হুমায়ূন কবীরের কৌশল ও নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে যখন দলটি রাজ্যে তৃতীয় শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিল।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 18, 2026, 06:37 PM IST
বিরাট ভাঙন, ভোটের আগেই হেরে বসলেন হুমায়ুন- দল ছাড়লেন প্রার্থী-সহ সবাই
ভোটের আগেই হুমায়ুন কবীরের দলে বিরাট ভাঙন

বাসুদেব চট্টোপাধ্য়ায়: ভোটের আগেই বড় ধাক্কা। হুমায়ুন কবীরের দল AJUP-তে বড় ভাঙন। তৃণমূলে যোগ দিলেন কুলটির প্রার্থী তাহির খান সহ ৫০ জন। কুলটিতে মজবুত হল অভিজিৎ ঘটকের অবস্থান।

আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান- বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর ঠিক আগে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে বড়সড় চমক। উদীয়মান রাজনৈতিক দল AJUP-কে বড় ধাক্কা দিয়ে কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তাহির খান তাঁর প্রায় ৫০ জন সমর্থককে নিয়ে যোগ দিলেন তৃমূল কংগ্রেসে। 

শনিবার তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ ঘটকের দাদা ও আসানসোল উত্তরের প্রার্থী মন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন তাহির খান। এই যোগদানের ঘটনায় কুলটি কেন্দ্রের নির্বাচনী সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনায় কুলটিতে তৃণমূলের অবস্থান আরও মজবুত হল এবং প্রার্থী অভিজিৎ ঘটকের পাল্লা অনেকটাই ভারী হয়ে উঠল। অন্যদিকে, AJUP-র জন্য এটি বড় ধাক্কা, বিশেষ করে যখন দলটি রাজ্যে তৃতীয় শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিল।

তাহির খান নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, “AJUP থেকে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্তটা কিছুটা তাড়াহুড়ো করে নিয়েছিলাম। এখন সেটা সংশোধন করলাম। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে, বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলয় ঘটকের নেতৃত্বে আমি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।”

এদিকে এই ঘটনায় AJUP প্রধান হুমায়ূন কবীরের কৌশল ও নেতৃত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও তাঁর পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ভোটের মুখে এই দলবদল যে আসানসোল-সহ গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলার রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

West Bengal Assembly Election 2026, Humayun Kabir, AJUP party, Kulti candidate
