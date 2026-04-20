West Bengal Assembly Election 2026: বেনজির ভাঙন হুমায়ুনের ঘরে: ভোটের দু'দিন আগে হেভিওয়েটও ছাড়লেন পদ, দল বদলেই সোজা দাগলেন তোপ

Humayun Kabir Party AUJP: আমজনতা উন্নয়ন পার্টির হয়ে প্রচার শুরু করলেও, প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই সুর বদল করেন তোহিদুর রহমান। সোমবার মালদহ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা মালদহ উত্তরের সাংসদ ঈশা খান চৌধুরীর উপস্থিতিতে তিনি দলবদল করেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 20, 2026, 04:56 PM IST
হুমায়ুন কবীরের পার্টিতে বড় ধস

রণজয় সিংহ: আর ২ দিন। তারপরেই বিধানসভা নির্বাচন। আর এই ২দিন আগেই মালদার রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন। বিশেষ করে মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে সরগরম হয়ে উঠেছে জেলার রাজনীতি। 

আমজনতা উন্নয়ন পার্টির রাজ্য সহ-সভাপতি তথা মানিকচক কেন্দ্রের প্রার্থী তোহিদুর রহমান দলত্যাগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করলেন। সোমবার মালদহ জেলা কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয় ‘হায়াত ভবন’-এ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন।

দলত্যাগের প্রেক্ষাপট

মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির হয়ে প্রচার শুরু করলেও, প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই সুর বদল করেন তোহিদুর রহমান। সোমবার মালদহ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা মালদহ উত্তরের সাংসদ ঈশা খান চৌধুরীর উপস্থিতিতে তিনি দলবদল করেন। ঈশা খান চৌধুরী নিজে তোহিদুর রহমানের হাতে কংগ্রেসের তেরঙা পতাকা তুলে দিয়ে তাঁকে দলে স্বাগত জানান।

এই যোগদান অনুষ্ঠানে জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য পদাধিকারীরাও উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরণের দলবদল মানিকচক এলাকায় আমজনতা উন্নয়ন পার্টির জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এক নজরে মূল তথ্য:

স্থান: হায়াত ভবন, মালদহ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়।

মূল ব্যক্তিত্ব: তোহিদুর রহমান (প্রাক্তন রাজ্য সহ-সভাপতি, আমজনতা উন্নয়ন পার্টি) এবং ঈশা খান চৌধুরী (সাংসদ ও জেলা কংগ্রেস সভাপতি)।

বিধানসভা কেন্দ্র: মানিকচক।

যোগদানের কারণ: কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ও সাম্প্রদায়িক মুক্ত রাজনীতির প্রতি আস্থা।

কংগ্রেসের আদর্শ

তোহিদুর রহমানের এই যোগদান প্রসঙ্গে সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, মূলত কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের লড়াই, শিক্ষা এবং ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তোহিদুর রহমান এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঈশা খান বলেন:

'কংগ্রেস সবসময়ই সাধারণ মানুষের অধিকার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলে। হুমায়ুন কবিরের দলের (আমজনতা উন্নয়ন পার্টি) প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও তোহিদুর রহমান বুঝতে পেরেছেন যে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে কংগ্রেসের বিকল্প নেই। তাঁর এই যোগদান মানিকচকে কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করবে।'

কিন্তু কেন এই ঘটনা?

দলত্যাগের কারণ স্পষ্ট করে তোহিদুর রহমান জানান, কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, বরং বৃহত্তর স্বার্থেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর মতে, বর্তমানে দেশকে এবং রাজ্যকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের হাত থেকে রক্ষা করা জরুরি। তোহিদুর রহমান বলেন:

'আমি বিশ্বাস করি কংগ্রেস একটি সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মুক্ত দল। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হলেও আমি অনুভব করছিলাম যে, মানুষের আসল উন্নয়নের কাজ করার জন্য কংগ্রেসের মঞ্চই শ্রেষ্ঠ। তাই দেরি না করে আমি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই দলে সামিল হলাম।'

তিনি আরও জানান যে, মানিকচকের সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে এবং কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে তিনি এখন থেকে নিরলস পরিশ্রম করবেন।

মানিকচকের রাজনৈতিক সমীকরণ

মানিকচক বরাবরই মালদহ জেলার এক গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে লড়াই মূলত বহুমুখী। তবে তোহিদুর রহমানের মতো একজন লড়াকু নেতা, যিনি রাজ্যের সহ-সভাপতি পদে ছিলেন, তাঁর কংগ্রেসে আসা নিশ্চিতভাবেই নির্বাচনের লড়াইকে নতুন মাত্রা দেবে।

সংগঠনে প্রভাব: আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হিসেবে তোহিদুর রহমান যে ভোটব্যাঙ্ক বা কর্মী সমর্থক নিয়ে এগোচ্ছিলেন, তার একটি বড় অংশ এখন কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি

মালদহ জেলা এমনিতেই কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। গনি খান চৌধুরীর গড়ে ঈশা খান চৌধুরীর নেতৃত্বে এই যোগদান দলের কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করেছে।

ভোটের ময়দানে শেষ হাসি কে হাসবে তা সময় বলবে, তবে তোহিদুর রহমানের এই পদক্ষেপ মালদহের রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।  একদিকে যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের ঘর গোছাতে ব্যস্ত, তখন প্রার্থী ঘোষণা করার পরও দলত্যাগের ঘটনা আমজনতা উন্নয়ন পার্টির অস্বস্তি বাড়িয়ে দিল। অন্যদিকে, এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রার্থী বদল বা নতুন করে ঘর গোছানোর চ্যালেঞ্জ এখন মানিকচকের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই আর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির এই লড়াই এখন কতটা সফল হয়, তার উত্তর দেবে মানিকচকের সাধারণ মানুষ।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

