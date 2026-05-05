West Bengal Assembly Election 2026: সব সর্বনাশের মূলে I-PAC, করপোরেট কালচারে দল চালাতে গিয়েই ভরাডুবি? তৃণমূলের অন্দরেই বিস্ফোরণের মশলা

West Bengal Assembly Election 2026: সব সর্বনাশের মূলে I-PAC, করপোরেট কালচারে দল চালাতে গিয়েই ভরাডুবি? তৃণমূলের অন্দরেই বিস্ফোরণের মশলা
TMC IPAC: তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মাঝেমধ্যে আইপ্যাক নিয়ে দোলাচলে ছিলেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি বিধায়কদের পরামর্শ দিয়েছিলেন কোনো সমীক্ষক সংস্থার ফোন না ধরতে। কিন্তু মাত্র দু’মাস পরেই নেতাজি ইনডোর থেকে তিনি পুনরায় আইপ্যাকের সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা দেন। এই দোদুল্যমানতা দলের পুরনো কর্মীদের বিভ্রান্ত করেছিল বলে মনে করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১৪-তে মোদী ক্ষমতায় আসার কারিগর ছিল আইপ্যাক। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরও যুদ্ধে বড় ভূনিকা নিয়েছিল যে আইপ্য়াক- তাকে সামনে আনেনি বিজেপি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ভোটে জেতার মূল কাণ্ডারি ছিল আইপ্যাক। কিন্তু বিজেপি বা আপ-- কোনও দলেরই ড্রয়িংরুমে ঢোকেনি আইপ্যাক, বলা ভাল ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু তৃণমূলের ক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটাই ছিল উল্টো।
২০২১- এর কিছু আগে থেকে তৃণমূলের ছায়াসঙ্গী হয়ে উঠেছিল আইপ্যাক। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর আইপ্য়াক-- তৃণমূলের তিনটি পাওয়ার হাউজ হয়ে উঠল। প্রার্থী নির্বাচন থেকে দলীয় নিয়ম-কানুন-- সব ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা হয়ে উঠল আইপ্যাক। এক অর্থে তৃণমূলের অন্ধ ভরসার জায়গা হয়ে গিয়েছিল এই কর্পোরেট সংস্থা। বহুদিন ধরেই বহু অভিযোগ আসছিল আইপ্যাকের বিরুদ্ধে কিন্তু অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা আর দলের রাশ এর অর্থে আইপ্যাকের হাতে চলে যাওয়াই তৃণমূলের ভরাডুবির কারণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।
২০১১ সালে যে সিপিএম-বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনের আবেগের ওপর ভর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেছিলেন, ২০২৬-এর নির্বাচনে সেই আবেগের সলিল সমাধি ঘটেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের এই ঐতিহাসিক পতনের মূলে রয়েছে অতিরিক্ত ‘কর্পোরেট’ নির্ভরতা, অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং মাটি কামড়ে পড়ে থাকা প্রবীণ নেতাদের সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করা। বিশেষ করে ভোটকুশলী সংস্থা ‘আইপ্যাক’ (I-PAC)-এর ভূমিকা এখন কাঠগড়ায়।
আইপ্যাক-নির্ভরতা: আন্দোলন থেকে কর্পোরেট মডেল
একসময় তৃণমূল ছিল কর্মীদের দল। কিন্তু প্রশান্ত কিশোরের হাত ধরে আইপ্যাকের প্রবেশ ঘটায় দলের সাংগঠনিক পরিকাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ‘বাংলা নিজের মেয়েকে চায়’ বা ‘আবার জিতবে বাংলা’-র মতো স্লোগান দিয়ে তারা চমক দিলেও, দলের অন্দরেই সমান্তরাল একটি প্রশাসন তৈরি হয়েছিল। সূত্রের খবর, প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে প্রচারের স্ট্র্যাটেজি—সবই নিয়ন্ত্রিত হতো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে ল্যাপটপের তথ্যের ভিত্তিতে। এতে নিচুতলার কর্মীদের সাথে নেতৃত্বের দূরত্ব তৈরি হয়। অনেক নেতা-নেত্রী জনসংযোগের বদলে ক্ষমতার বৃত্তে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন, যার চূড়ান্ত ফল ‘জনবিমুখতা’।
প্রবীণ নেতাদের বিদ্রোহ
আইপ্যাকের কর্মপদ্ধতি নিয়ে শুরু থেকেই সরব ছিলেন তৃণমূলের প্রবীণ নেতারা। গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৪-এ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি প্রশ্ন তুলেছিলেন, “আজ আইপ্যাকের লোক কোথায়? যারা সব নাম গুঁজে গুঁজে দিয়ে ক্যান্ডিডেট করেছিল, তাদের জেতানোর জন্য নামুক! বাজারে তো আমাকেই হাঁটতে হচ্ছে।”
বিধায়ক মদন মিত্র আরও এক ধাপ এগিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর মতে, তৃণমূলের সংস্কৃতিতে আগে ‘টাকা-পয়সা লেনদেন’ বা ‘আনারি’ এজেন্সি কালচার ছিল না। এজেন্সি ঢোকার পরই নাকি দল কলুষিত হয়েছে। অভিযোগ উঠেছিল, বিপুল টাকার বিনিময়ে অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তিদের প্রার্থীপদ দেওয়া হয়েছে। আজকের বিপর্যয় যেন সেই আশঙ্কাকেই সত্যি প্রমাণ করল।
নেতৃত্বের দোলাচল
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মাঝেমধ্যে আইপ্যাক নিয়ে দোলাচলে ছিলেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি বিধায়কদের পরামর্শ দিয়েছিলেন কোনো সমীক্ষক সংস্থার ফোন না ধরতে। কিন্তু মাত্র দু’মাস পরেই নেতাজি ইনডোর থেকে তিনি পুনরায় আইপ্যাকের সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা দেন। এই দোদুল্যমানতা দলের পুরনো কর্মীদের বিভ্রান্ত করেছিল বলে মনে করা হচ্ছে।
দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ
একজন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের মতে, ২০২৬-এর এই পরিবর্তন কেবল বিজেপির জয় নয়, বরং এটি সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর ভাষায়, “এই জয় তাঁদের যাঁরা তৃণমূলের অত্যাচার সয়েছেন।
এই জয় শুধু খুন হওয়া বিজেপি কর্মীদের নয়, কাকদ্বীপে খুন হওয়া সিপিএম সমর্থক দম্পতিরও।” অর্থাৎ, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক স্তরে দমনের রাজনীতি যে বুমেরাং হয়ে ফিরবে, তা বুঝতে ভুল করেছিল শাসকদল।
প্রবীণ নেতাদের যে আশঙ্কা ছিল, ২০২৬-এর নির্বাচনে তাই প্রতিফলিত হলো। রাজনীতির ময়দানে ‘পেশাদার পরামর্শ’ প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু তা যখন ‘জনসংযোগের’ বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়, তখন পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আইপ্যাক-এর তথাকথিত ‘ডেটা ড্রাইভেন’ রাজনীতির গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেল তৃণমূলের সেই ২০১১-এর অদম্য আন্দোলনের স্পিরিট। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের এই পরাজয় আসলে ‘কর্পোরেট রাজনীতি’ বনাম ‘মাটির রাজনীতি’র লড়াইয়ে কর্পোরেট মডেলের পরাজয়।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: অভিষেক দলটাকে তিলে তিলে শেষ করে দিল: ভোটের রেজাল্টের পরেই বিস্ফোরক তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: প্রবীণ খগেশ্বরের হার্ডল টপকাতে পারলেন না অ্যাথলিট স্বপ্না: রাজগঞ্জে দলের IPAC আর কোন্দলই ডোবাল তৃণমূলকে?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)