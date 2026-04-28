West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফা ভোটের দিন সরকারি হাসপাতাল খোলা না বন্ধ? বিপদে পড়লে কী করবেন রোগী-পরিজনরা? এল বিরাট আপডেট

West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফা ভোটের দিন সরকারি হাসপাতাল খোলা না বন্ধ? বিপদে পড়লে কী করবেন রোগী-পরিজনরা? এল বিরাট আপডেট
Bengal Govt Hospital will remain close or open on 29th April: আগামী ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার হাই-ভোল্টেজ নির্বাচন। একদিকে যখন বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল এবং ভোটের লাইনের প্রস্তুতি চলছে, অন্যদিকে তখন রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার এক বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছে প্রশাসন।
অয়ন শর্মা: রাজ্যে নির্বাচনের দিন মানেই কার্যত স্তব্ধ জনজীবন। গণপরিবহন থেকে সাধারণ জনজীবন-- সবই থাকে নিয়ন্ত্রণের ঘেরাটোপে। তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। ভোটের দিন আর 'অলিখিত ছুটি' নয়, বরং সাধারণ মানুষের পরিষেবার স্বার্থে সরকারি হাসপাতালের আউটডোর (OPD) খোলা রাখার কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আর এই নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছে তীব্র বিতর্ক ও অসন্তোষ।
আগামী ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার হাই-ভোল্টেজ নির্বাচন। একদিকে যখন বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল এবং ভোটের লাইনের প্রস্তুতি চলছে, অন্যদিকে তখন রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার এক বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছে প্রশাসন। স্বাস্থ্য দপ্তরের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভোটের দিন রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে আউটডোর পরিষেবা চালু থাকবে। কিন্তু এই নির্দেশিকা বাস্তবায়িত হওয়া নিয়ে খোদ স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যেই শুরু হয়েছে চরম অসন্তোষ।
নির্দেশিকায় কী বলা হয়েছে?
স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বিশেষ সার্কুলারে জানানো হয়েছে যে, ২৯ এপ্রিল অর্থাৎ ভোটের দিন রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা আর পাঁচটা সাধারণ কাজের দিনের মতোই সচল থাকবে।
টিকিট কাউন্টার: সকাল ৮টা থেকেই টিকিট কাউন্টার খুলে যাবে।
চিকিৎসকদের উপস্থিতি: নির্ধারিত সময়ে চিকিৎসকদের ওপিডি-তে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
পরিষেবার সময়: সাধারণ দিনে যে সময় পর্যন্ত আউটডোর চলে, ভোটের দিনও তার ব্যতিক্রম হবে না।
তবে সব বিভাগ খোলা থাকছে না। নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু বিশেষ এবং অতি-বিশেষায়িত বিভাগের ওপিডি কাউন্টার বন্ধ রাখা হতে পারে। কিন্তু সাধারণ মেডিসিন, সার্জারি, পেডিয়াট্রিক বা স্ত্রীরোগের মতো জরুরি বিভাগগুলো খোলা রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
কর্মীদের ক্ষোভ:
স্বাস্থ্য দপ্তরের এই নির্দেশিকা পৌঁছাতেই হাসপাতালের অশিক্ষক কর্মী, নার্স এবং চিকিৎসকদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তাঁদের প্রধান উদ্বেগের কারণ হলো পরিবহন ব্যবস্থা।
১. যানবাহন সংকট: ভোটের দিন অধিকাংশ বাস ও ট্যাক্সি নির্বাচন কমিশন অধিগ্রহণ করে নেয়। ফলে রাস্তাঘাটে গণপরিবহন কার্যত অমিল থাকে। বহু দূর থেকে আসা কর্মীদের প্রশ্ন--'পরিবহন সচল না থাকলে আমরা কর্মস্থলে পৌঁছব কী করে?'
২. নিরাপত্তা ও ভোটদান: হাসপাতালের কর্মীদেরও ভোটাধিকার রয়েছে। কর্মস্থলে পৌঁছাতে গিয়ে যদি তাঁদের নিজেদের ভোটদান ব্যাহত হয়, তবে তার দায় কে নেবে—সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে।
৩. আদৌ রোগী আসবে তো?: অনেক স্বাস্থ্যকর্মীর মতে, যেখানে সাধারণ মানুষ ভোট দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন এবং রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে, সেখানে রোগীরা আদৌ আউটডোরে পৌঁছাতে পারবেন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।
প্রশ্নচিহ্ন
স্বাস্থ্য দফতর ঘটা করে নির্দেশিকা জারি করলেও হাসপাতালের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে-- এই নির্দেশ কি আদৌ পালন করা সম্ভব হবে?
অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, নির্বাচনের দিন সরকারি অফিসে হাজিরা থাকলেও আউটডোরে চিকিৎসকদের উপস্থিতি থাকে নামমাত্র। পরিকাঠামোর অভাব এবং যাতায়াতের সমস্যার দোহাই দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই পরিষেবা কার্যত বন্ধ থাকে। এবার প্রশাসন কড়া অবস্থান নিলেও, নিচুতলার কর্মীদের সহযোগিতা ছাড়া এই নির্দেশিকা স্রেফ 'কাগুজে বাঘ' হয়ে থেকে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।
স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, 'মানুষের অসুস্থতা তো আর ক্যালেন্ডার বা ভোট দেখে আসে না। তাই আপদকালীন পরিস্থিতির কথা ভেবেই আউটডোর খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর্মীদের যাতায়াতে সমস্যা হলে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নেওয়া হবে।'
এখন দেখার, বুধের সকালে বুথে বুথে ভোটের লাইনের পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালের আউটডোর কাউন্টারেও মানুষের ভিড় দেখা যায় কি না। নির্দেশিকা মেনে চিকিৎসকরা চেম্বারে বসেন, নাকি পরিবহন সংকটের অজুহাতে খাঁ খাঁ করে হাসপাতালের করিডোর—তার উত্তর পাওয়া যাবে ২৯ এপ্রিল বেলা বাড়লেই।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় বিগ নিউজ: ভোটের জাস্ট একদিন আগে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করল কমিশন-- কতজন তালিকায়? বাদ পড়ল কতজন?
আরও পড়ুন: BANDHAN BANK Big Updates: RBI-এর রোষানলে পড়ে গেল বাংলার এই ব্যাংক: বন্ধ হয়ে যাবে? আপনার অ্যাকাউন্ট-টাকা-লকার সুরক্ষিত তো?
