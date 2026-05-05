West Bengal Assembly Election 2026: নন্দীগ্রাম থেকে ভবানীপুর অপ্রতিরোধ্য-- দু'বার মমতাকে হারানো জায়েন্ট কিলার শুভেন্দুই কি বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী?

West Bengal Assembly Election 2026: নন্দীগ্রাম থেকে ভবানীপুর অপ্রতিরোধ্য-- দু'বার মমতাকে হারানো জায়েন্ট কিলার শুভেন্দুই কি বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী?
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গত কয়েক বছরে যে মেরুকরণ হয়েছে, তার কেন্দ্রে রয়েছেন দুই প্রধান চরিত্র -- তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একসময়ের তাঁর অত্যন্ত আস্থাভাজন সেনাপতি, বর্তমান বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই দুই নেতার রাজনৈতিক সংঘাত বাংলার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করছে। নন্দীগ্রামের মাটিতে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তার রেশ এখন ছড়িয়ে পড়েছে ভবানীপুর থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যজুড়ে।
রাজনৈতিক পটভূমি: সেনাপতি থেকে প্রতিপক্ষ
শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে পূর্ব মেদিনীপুর-- শুভেন্দুর সাংগঠনিক দক্ষতা তৃণমূলকে অভাবনীয় সাফল্য এনে দিয়েছিল।
কিন্তু ২০২০ সালের শেষদিকে তাঁর বিজেপিতে যোগদান বাংলার রাজনীতিতে এক বড় ভূমিকম্পের আলোড়ন। অমিত শাহের উপস্থিতিতে মেদিনীপুরের সভায় শুভেন্দুর ‘পদ্ম’ হাতে তুলে নেওয়া শুধু দলবদল নয়, এটি ছিল কয়েক দশকের পুরনো এক রাজনৈতিক সম্পর্কের অবসান এবং এক নতুন যুদ্ধের সূচনা।
নন্দীগ্রামের সেই ঐতিহাসিক লড়াই
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিরাপদ আসন ভবানীপুর ছেড়ে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। এটি ছিল সাম্প্রতিক সময়ের ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে আলোচিত লড়াই।
শুভেন্দু অধিকারী হুঙ্কার দিয়েছিলেন, তিনি মমতাকে ৫০ হাজার ভোটে হারাবেন, অন্যথায় রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। নির্বাচনের ফলাফল ছিল অভাবনীয়। অত্যন্ত টানটান উত্তেজনার পর মাত্র ১৯৫৬ ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন শুভেন্দু অধিকারী। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছিল যে গণনায় কারচুপি হয়েছে, তবুও শুভেন্দুর সেই জয় তাঁকে বিজেপির অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
ভবানীপুরের প্রত্যাবর্তন
নন্দীগ্রামে হারলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দমে যাননি। তিনি উপ-নির্বাচনে পুনরায় ভবানীপুর থেকে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের আসন পোক্ত করেন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি এবং তৃণমূল-- দুই দলই একে অপরকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ভবানীপুরকে নিজের রাজনৈতিক দুর্গ হিসেবে আগলে রেখেছেন, তেমনি শুভেন্দু অধিকারী তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়াতে মরিয়া। বিশেষ করে অমিত শাহের বঙ্গ সফর এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে শুভেন্দু এখন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রতিটি পদক্ষেপে সরকারের সমালোচনা করছেন।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নতুন মেরুকরণ
এই লড়াইয়ে তৃতীয় এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু অধিকারীর প্রধান আক্রমণ এখন ‘পিসি-ভাইপো’ জুটির বিরুদ্ধে। তিনি বারবার অভিষেককে ‘তোলাবাজ ভাইপো’ বলে কটাক্ষ করেন। অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও শুভেন্দুকে ‘মীরজাফর’ বা ‘গদ্দার’ হিসেবে অভিহিত করে আক্রমণ শানান। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের অন্দরে অভিষেকের ক্ষমতা বৃদ্ধি শুভেন্দুর দলত্যাগের অন্যতম কারণ ছিল। এখন সেই ব্যক্তিগত লড়াই সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াইয়ে রূপ নিয়েছে।
বিজেপি-র রণকৌশল ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভূমিকা
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গকে পাখির চোখ করেছেন। শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখে বিজেপি হিন্দুত্ববাদী মেরুকরণ এবং দুর্নীতির ইস্যুকে হাতিয়ার করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি, সারদা-নারদা কেলেঙ্কারি এবং কয়লা পাচারের মতো ইস্যুতে শুভেন্দু অধিকারী নিয়মিত সোচ্চার। বিজেপি-র লক্ষ্য হল, মমতার জনপ্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ জানানো এবং ভোটারদের মধ্যে তৃণমূল সরকারের প্রতি অনাস্থা তৈরি করা।
বাম-কংগ্রেসের অবস্থান
এই প্রবল তৃণমূল-বিজেপি দ্বৈরথের মাঝে বাম এবং কংগ্রেস নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। একসময় যে মেদিনীপুর বামেদের দুর্গ ছিল, আজ সেখানে সরাসরি লড়াই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। বামেরা এই ‘মমতা বনাম শুভেন্দু’ লড়াইকে একটি সাজানো নাটক হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ভোটারদের সিংহভাগ এখন দুই মেরুতে বিভক্ত।
নির্বাচনের প্রভাব
আগামী নির্বাচনগুলোতেও নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাবে। নন্দীগ্রামে পরাজয়ের ক্ষত মমতা ভোলেননি, আর শুভেন্দু চাইছেন নন্দীগ্রামের সেই মডেল সারা রাজ্যে প্রয়োগ করতে। ভোটারদের মধ্যে এই লড়াইয়ের প্রভাব মিশ্র।
একদিকে যেমন সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প (যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার) মমতার জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছে, অন্যদিকে দুর্নীতির অভিযোগ ও শুভেন্দুর আক্রমণ মধ্যবিত্ত ভোটারদের একটি বড় অংশকে ভাবিয়ে তুলছে।
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি বর্তমানে কেবল আদর্শের লড়াই নয়, বরং অস্তিত্বের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির তুরুপের তাস, যিনি ঘাসফুল শিবিরের নাড়িনক্ষত্র জানেন। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন সেই নেত্রী, যিনি বারবার প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। আগামী দিনগুলোতে বাংলার মাটিতে এই দুই নেতার দ্বৈরথ আরও তীব্র হবে। নন্দীগ্রামের ধুলো ওড়ানো লড়াই এখন ভবানীপুরের অলিগলি হয়ে সারা রাজ্যের অলিন্দে জায়গা করে নিয়েছে। জয় কার হবে, তা সময়ই বলবে, কিন্তু এই লড়াই যে আধুনিক বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
