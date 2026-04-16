West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের সাতদিন আগেই তৃণমূলে বিরাট খবর: দল ছাড়লেন বিধায়ক, বিস্ফোরক অভিযোগে বড় ভাঙন শাসকদলের

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের সাতদিন আগেই তৃণমূলে বিরাট খবর: দল ছাড়লেন বিধায়ক, বিস্ফোরক অভিযোগে বড় ভাঙন শাসকদলের
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন আর সাতদিন পরেই। দামামা বেজে গিয়েছে। প্রথম দফার ভোটের কাউন্টডাউন যখন শুরু হয়ে গিয়েছে, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদ জেলায় বড় ধাক্কা রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। দলের সঙ্গে দীর্ঘ ৪৩ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন জলঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক মণ্ডল। বুধবার রাতে জলঙ্গির কাঁটাবাড়িতে নিজের বিধায়ক কার্যালয়ে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি দলত্যাগের কথা ঘোষণা করেন।
রাজ্জাক মণ্ডলের এই সিদ্ধান্ত মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক সমীকরণে বিশেষত জলঙ্গি, ডোমকল এবং রানিনগর—এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের জয়-পরাজয়ের ওপর বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করে দিল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।
অভিষেকের ‘দুর্নীতি’ মন্তব্যে চরম অপমানিত রাজ্জাক
টিকিট না পাওয়া নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্জাক অনুগামীদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন ধিকধিক করে জ্বলছিল। কিন্তু সেই আগুনে ঘি পড়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্যে। জলঙ্গির সাদিখাঁদিয়াড়ে এক জনসভায় অভিষেক নাম না করে বলেছিলেন যে, যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে বা যাঁদের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন আছে, তাঁদের দল এবার টিকিট দেয়নি।
সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্জাক বলেন, 'আমার দুঃখ একটাই, দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগে জলঙ্গিতে বলেছেন আমার নামে অস্বচ্ছতার অভিযোগ রয়েছে। এই মন্তব্য আমার ৪৩ বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনকে কলুষিত করেছে। কার ভিত্তিতে বা কোন প্রমাণের ভিত্তিতে আমাকে বদনাম করা হলো? কোনও আলোচনা ছাড়াই আমাকে এই অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে। এই অপমান নিয়ে আমি দলে থাকতে পারি না।'
আইপ্যাক ও ‘তোলাবাজি’র বিস্ফোরক অভিযোগ
দলত্যাগের ঘোষণা করার পাশাপাশি তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক (I-PAC) এবং দলের প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন রাজ্জাক। তাঁর দাবি, “এই দলে এখন আর সততার কোনও জায়গা নেই। যারা তোলাবাজি করে টাকা দিতে পারবে, তারাই প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।”
তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, আইপ্যাক বিভিন্নভাবে তাঁর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি বলেই তাঁকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে। রাজ্জাকের দাবি, “জলঙ্গিতে আমিই তৃণমূলকে তিল তিল করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছি, অথচ আজ আমাকেই ব্রাত্য করে দেওয়া হলো।”
তৃণমূলের বিরুদ্ধে পরাজয়ের ভবিষ্যৎবাণী
বিদায়ী বিধায়কের দাবি, এবার ডোমকল মহকুমার তিনটি আসনেই তৃণমূলের ভরাডুবি নিশ্চিত। তাঁর মতে, জলঙ্গি, ডোমকল এবং রানিনগরে তৃণমূল হারছেই। এই পরাজয়ের জন্য তিনি সরাসরি রানিনগরের প্রার্থী সৌমিক হোসেনকে দায়ী করেছেন। রাজ্জাক মণ্ডলের অভিযোগ, ডোমকল মহকুমায় নিজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সৌমিক হোসেন চক্রান্ত করে জলঙ্গি ও ডোমকলে ‘বহিরাগত’ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন।
তাঁর যুক্তি, বেলডাঙার বাবর আলিকে জলঙ্গিতে এবং ডেবরা থেকে হুমায়ুন কবীরকে এনে প্রার্থী করা হয়েছে। এঁরা জিতলেও এলাকার মানুষের পাশে থাকবেন না। স্থানীয়দের উপেক্ষা করে বহিরাগতদের প্রার্থী করা মানুষ মেনে নেবে না বলেই রাজ্জাকের বিশ্বাস।
পাল্টা তোপ তৃণমূলের
আব্দুর রাজ্জাকের এই বিদ্রোহকে অবশ্য আমল দিতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। রানিনগরের প্রার্থী সৌমিক হোসেন পাল্টা জানিয়েছেন, 'টিকিট দেওয়ার মালিক আমি নই, দল ঠিক করে কে প্রার্থী হবে। উনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এসব ভিত্তিহীন কথা বলছেন।'
অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার (ডেভিড) বলেন, 'উনি দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধীদের সঙ্গে যোগসাজশ রাখছিলেন। দলের কাছে সেই খবর ছিল। ওঁর দলত্যাগে ভোটের ফলে কোনও প্রভাব পড়বে না।' তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীও বিদ্রুপ করে বলেন, '২০২১ সালেও অনেকের ভোটের আগে শ্বাসকষ্ট হয়েছিল। ভোটের ফলের পর দেখা যাবে রাজ্জাক সাহেব কোথায় থাকেন।'
কোচবিহারের মেখলিগঞ্জেও ভাঙন
মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি তৃণমূলের অস্বস্তি বেড়েছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারেও। মেখলিগঞ্জে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পরেশচন্দ্র অধিকারীকে পুনরায় প্রার্থী করায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে দলে। দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে হলদিবাড়ি পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর পূরবী রায় প্রধান ঘাসফুল শিবির ছেড়ে পদ্ম শিবিরে (BJP) যোগ দিয়েছেন। পূরবীর দাবি, আদালত পর্যন্ত যাঁর মেয়ের চাকরি নিয়ে জল গড়িয়েছে, সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দল পুনরায় প্রার্থী করায় তিনি নৈতিকভাবে দলে থাকতে পারলেন না।
জলঙ্গির চতুর্মুখী লড়াই
জলঙ্গি কেন্দ্রে এবার লড়াই বেশ কঠিন। তৃণমূল এখানে বাবর আলিকে প্রার্থী করলেও বামফ্রন্টের তরফে লড়ছেন প্রাক্তন বিধায়ক ইউনূস আলি সরকার। বিজেপি প্রার্থী নবকুমার সরকারও জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন। এদিকে কংগ্রেস এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে আব্দুর রজ্জাক মোল্লাকে।
রাজ্জাক মণ্ডল নিজে এখনও কোনও দলে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা না করলেও, এলাকায় গুঞ্জন যে তিনি শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসকে সমর্থন করতে পারেন বা হাত শিবিরে নাম লেখাতে পারেন। যদিও তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে তিনি সাধারণ ভোটার হিসেবেই থাকবেন এবং তৃণমূল বা অন্য যে কাউকে ভোট দিতে পারেন।
কালীঘাটের দুশ্চিন্তা
প্রথম দফার ভোটের মাত্র সাত দিন আগে নিচুতলার এই বিদ্রোহ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। একদিকে যখন উত্তরবঙ্গে মমতা ও দক্ষিণে অভিষেক সভা করে ঝোড়ো প্রচার চালাচ্ছেন, তখন ঘরোয়া কোন্দল সামলানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। জলঙ্গির বিদায়ী বিধায়কের দলত্যাগ শুধু ওই কেন্দ্রেই নয়, গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচনি সমীকরণ বদলে দিতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
এখন দেখার, শেষ হাসবে কে—দলের অনুশাসন নাকি বিক্ষুব্ধ বিধায়কের ব্যক্তিগত ইমেজ? উত্তর দেবে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফল।
