West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই রেজাল্ট আউট: বিরোধী দল থেকে কাতারে কাতারে মানুষ তৃণমূলে, অ্যাডভান্টেজ মমতা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অলিন্দে পরিবর্তনের হাওয়া যেন থামতেই চাইছে না। ২০২৬-এর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমীকরণের আবহে রাজ্য রাজনীতিতে এক বড়সড় পটপরিবর্তন ঘটল। সোমবার বিকেলে কলকাতার নজরুল মঞ্চে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি’র (JUP) একঝাঁক শীর্ষ নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নিয়ে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘাসফুল শিবিরে শামিল হলেন।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও দলবদল
গত কয়েক মাস ধরেই জনতা উন্নয়ন পার্টির অন্দরে ক্ষোভের দানা বাঁধছিল। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে সংগঠনের কাজ নিয়ে নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। সোমবার সেই অসন্তোষেরই চূড়ান্ত প্রতিফলন দেখা গেল। জেউপি-র রাজ্য সভাপতি থেকে শুরু করে একাধিক জেলা সম্পাদক এবং শয়ে শয়ে কর্মী সমর্থক এদিন তৃণমূলের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থা প্রকাশ করলেন।
আরও পড়ুন: Abhishek Banerjee: 'লাইনে দাঁড় করিয়ে যারা আপনাদের হয়রানি করেছে তাদের ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েই জবাব দিন'
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'বাংলার উন্নয়নের স্বার্থে যারা একসাথে কাজ করতে চায়, তাদের জন্য তৃণমূলের দরজা সবসময় খোলা। আজ জনতা উন্নয়ন পার্টির বন্ধুদের আগমনে আমাদের সংগঠন আরও মজবুত হল।'
কেন এই দলবদল?
দলত্যাগী নেতাদের মতে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করাই একমাত্র পথ। জেউপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির কথায়, 'আমরা উন্নয়নের রাজনীতি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে থাকলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিল না। মমতা দিদির নেতৃত্বে বাংলায় যে কর্মযজ্ঞ চলছে, তার অংশীদার হতেই আমরা আজ ঘর পরিবর্তন করলাম।'
আরও পড়ুন: Birbhum: ভোট প্রচারে হাজিরা দিলেই মিলবে ছাগল, রবিবার ছুটির দিনেও ব্লক অফিসে হাজির মহিলারা
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জনতা উন্নয়ন পার্টির একটি নির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্ক রয়েছে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। এই দলবদলের ফলে সেই ভোটব্যাঙ্ক সরাসরি তৃণমূলের ঝুলিতে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলো। বিশেষ করে তরাই এবং ডুয়ার্স সংলগ্ন এলাকায় জেউপি-র শক্ত ঘাঁটিগুলোতে এখন ঘাসফুল শিবিরের আধিপত্য বাড়বে।
তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি
এই দলবদল কেবল সংখ্যাতত্ত্বের বিচারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে গভীর সাংগঠনিক কৌশল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তৃণমূলের নবজোয়ার’ কর্মসূচির পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন ছোট ও আঞ্চলিক দলগুলোর কর্মীরা তৃণমূলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এদিন জেউপি-র নেতাদের যোগদানের সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দলের শীর্ষ নেতা ফিরহাদ হাকিম এবং অরূপ বিশ্বাসও।
আরও পড়ুন: Swapna Barman: স্বপ্না বাদ! টিকিট না পেয়ে গোসা হয়েছিল, সেই খগেশ্বর রায়ই এবার রাজগঞ্জে তৃণমূলের প্রার্থী?
তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষ বোঝেন যে দিল্লিতে বাংলার হকের লড়াই লড়তে হলে একমাত্র তৃণমূলই বিকল্প। বিজেপি-র 'বিভাজনের রাজনীতি' রুখতে ছোট দলগুলোর এই সংহতি তৃণমূলকে লোকসভা বা আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনে কয়েক কদম এগিয়ে রাখবে।
বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া
তবে এই দলবদলকে খুব একটা আমল দিতে নারাজ বিরোধী শিবির। বিজেপি এবং বাম-কংগ্রেস জোটের দাবি, ভয় দেখিয়ে এবং প্রলোভন দিয়ে দলবদল করানো তৃণমূলের পুরনো অভ্যাস।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: বড় বিপদ: ট্রাইব্যুনাল থমকে, অ্যাডজুডিকেশন বাকি- ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় লক্ষ লক্ষ ভোটার?
বিজেপি-র এক নেতার মন্তব্য, 'জনতা উন্নয়ন পার্টির কোনও জনভিত্তি নেই। কিছু নেতা নিজেদের স্বার্থে দলবদল করেছেন, সাধারণ কর্মীরা আমাদের সাথেই আছেন।' তবে রাজনৈতিক বাস্তব বলছে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের যোগদান সবসময়ই শাসক দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।
দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের সমীকরণ
এদিনের যোগদানে বিশেষ নজর কেড়েছে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার নেতৃত্বের উপস্থিতি। কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার থেকে আসা জেউপি নেতারা দাবি করেছেন, সেখানে তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি আরও শক্ত হলো। তরাইয়ের চা বলয় এবং রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে জনতা উন্নয়ন পার্টির যে প্রভাব ছিল, তা এখন তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচারে বাড়তি অক্সিজেন যোগাবে।
আরও পড়ুন: Abhishek Banerjee: প্রার্থীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা করেছিল বিজেপি কর্মীরাই: বাবারনিতে বিস্ফোরক অভিষেক
পরিশেষে বলা যায়, জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতাদের তৃণমূলে যোগদান পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা এবং তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি যেভাবে একের পর এক বিরোধী পক্ষকে নিজেদের দিকে টেনে নিচ্ছে, তাতে আগামী নির্বাচনের লড়াই বেশ একপাক্ষিক হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
আরও পড়ুন: Lakshmir Bhandar: খোদ তৃণমূলই বলল 'লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না'; ভোটের মুখে বহু মহিলা-সহ ১৭ পরিবারের যোগ বিজেপি'তে
তবে রাজনীতির ময়দানে শেষ কথা বলে জনতা। নেতাদের এই দলবদল সাধারণ ভোটাররা কীভাবে গ্রহণ করেন এবং ব্যালট বাক্সে এর প্রতিফলন কতটা পড়ে, তা সময়ই বলবে। আপাতত আজকের এই যোগদান উৎসব তৃণমূল শিবিরের জন্য এক বিরাট বড় জয় হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: সব দিয়েছিলাম, পলাতকদের ক্ষমা করবেন না: গণি-গড়ে দাঁড়িয়েই মৌসমকে বেনজির তোপ মমতার
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)