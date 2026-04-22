  • West Bengal Assembly Election 2026: হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা খেল কমিশন, গ্রেফতারির হাত থেকে আপাতত বেঁচে গেলেন ৮০০ TMC নেতা-মন্ত্রী

West Bengal Assembly Election 2026: হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা খেল কমিশন, গ্রেফতারির হাত থেকে আপাতত বেঁচে গেলেন ৮০০ TMC নেতা-মন্ত্রী

Election Commission's Trouble maker list: গত ২১ এপ্রিল পুলিস পর্যবেক্ষকের দফতর থেকে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়, যেখানে কোচবিহার থেকে শুরু করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রায় ৮০০ জন নেতার নাম ছিল। অভিযোগ ছিল, এই ব্যক্তিরা নির্বাচনে অশান্তি পাকাতে পারেন। এই তালিকার বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন তৃণমূলের আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 22, 2026, 07:41 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা খেল কমিশন, গ্রেফতারির হাত থেকে আপাতত বেঁচে গেলেন ৮০০ TMC নেতা-মন্ত্রী
তৃণমূলের নেতাদের গ্রেফতারি নিয়ে কোর্টের বড় নির্দেশ

অর্ণবাংশু নিয়োগী:  ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে নজিরবিহীন আইনি ধাক্কা খেল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় ৮০০ নেতা ও কর্মীকে ‘ট্রাবল মেকার’ হিসেবে চিহ্নিত করে যে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল, তার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এভাবে ঢালাও নির্দেশিকা জারি করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যায় না।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

গত ২১ এপ্রিল পুলিস পর্যবেক্ষকের দফতর থেকে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়, যেখানে কোচবিহার থেকে শুরু করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রায় ৮০০ জন নেতার নাম ছিল। অভিযোগ ছিল, এই ব্যক্তিরা নির্বাচনে অশান্তি পাকাতে পারেন। এই তালিকার বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন তৃণমূলের আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন শুনানিতে আদালত মামলাকারীর যুক্তিকে মান্যতা দিয়ে জানায়:

সংবিধানের ২১ ও ২২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনও নাগরিকের স্বাধীনতা কেবল আইনের নির্ধারিত পথেই খর্ব করা যায়।

পুলিশ পর্যবেক্ষক এভাবে ‘ব্ল্যাঙ্কেট অর্ডার’ বা ঢালাও নির্দেশ দিয়ে কাউকে ‘ট্রাবল মেকার’ বলে দাগিয়ে দিতে পারেন না।

আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ‘ট্রাবল মেকার’ বলে কোনও শব্দ সংবিধান বা আইনে নেই। এটি কমিশনের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি তকমা মাত্র।

আগামী জুন মাস পর্যন্ত এই তালিকার কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। সেই সঙ্গে কমিশনের আইনি এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা তলব করেছে আদালত।

'অপরাধ করলে আইন পথ খোলা', স্পষ্ট করল বেঞ্চ

তবে স্থগিতাদেশ দেওয়ার পাশাপাশি আদালত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই আদেশের অর্থ এই নয় যে, অপরাধীরা ছাড় পাবেন। যদি কেউ সত্যিই কোনও ফৌজদারি অপরাধ করেন, তবে পুলিশ বা প্রশাসন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারবে। কিন্তু সেই পদক্ষেপ নিতে হবে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, স্রেফ ওই বিতর্কিত তালিকার নামে নয়। প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন বা আগাম গ্রেফতারির ক্ষেত্রেও প্রশাসনকে কড়াভাবে নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

কমিশনের যুক্তি ও রাজ্যের বিরোধিতা

আদালতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত কমিশনের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি জানান, রাজ্য বা পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই তালিকার ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ করেনি। অন্যদিকে, কমিশনের আইনজীবী ডি.এস. নাইডু দাবি করেন, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতেই এই আগাম সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইনি লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে মামলাকারীরই।

রাজনৈতিক মহলে তোলপাড়

আদালতের এই রায় আসার দিনই দিল্লিতে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল। বৈঠকের পর তৃণমূল সাংসদ রাজীব কুমার অভিযোগ করেন, শুধুমাত্র মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে প্রায় ৫০০ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যা ফৌজদারি কার্যবিধি ও নির্বাচনী আদর্শবিধির চরম লঙ্ঘন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যে আধিকারিকরা এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভোটের ঠিক আগের রাতে হাইকোর্টের এই রায় রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের যে ৮০০ জনের নাম তালিকায় ছিল, তাঁদের জন্য এটি একটি বড় স্বস্তি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের ঠিক মুখে এই রায় কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলল, তেমনই তৃণমূল শিবিরের নৈতিক জয় হিসেবেও দেখা হচ্ছে। তবে এখন দেখার, আদালতের এই নির্দেশের পর ভোটের ময়দানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ ও প্রশাসন কতটা সতর্কভাবে কাজ করে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

