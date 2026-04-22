West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে হাইকোর্টে TMC: কমিশনের 'ট্রাবল-মেকার' লিস্টে হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী থেকে প্রার্থীদের নাম, কী বললেন বিচারপতি?

নবনীতা সরকার | Reported By: অর্ণবাংশু নিয়োগী | Updated By: Apr 22, 2026, 02:01 PM IST
অর্ণবাংশু নিয়োগী:  কলকাতা হাইকোর্টে ‘ট্রাবল মেকার’ (Trouble Maker) তালিকা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানিকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি ও আইনি মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের জারি করা এই বিতর্কিত তালিকা এবং তার ভিত্তিতে সম্ভাব্য ‘প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন’ বা গ্রেফতারির আশঙ্কায় তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এক মামলাকারীর দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার উত্তপ্ত সওয়াল-জবাব চলে আদালত কক্ষে।

তৃণমূলের অভিযোগ

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের ‘ট্রাবল মেকার’ হিসেবে চিহ্নিত করে তালিকা প্রকাশ করার ঘটনাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মূল বক্তব্য হলো, এই তালিকায় কোচবিহারের উদয়ন গুহ থেকে শুরু করে বেহালা পশ্চিমের রত্না চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রায় ১৫ জন প্রার্থী এবং ৮০০ জন প্রথম সারির নেতার নাম রয়েছে।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে দাবি করেন:

এরা সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের। আমি যখন মামলা করি সেই সময় যে তালিক আমি দিয়েছিলাম তার মধ্যে অনেকে বিজেপিতে যোগদান করেছে, ফলে তাদের নাম গতকালের তালিকায় নেই। - কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

উত্তরপাড়ায় কাউন্সিলরদের নামও আছে।  - কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেউ যদি আইন ভঙ্গ করেন তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন। আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কমিশন এবং পুলিসের ক্ষমতা আছে। কমিশন কাউকে গ্রেফতার করতে পারে না, সেই ক্ষমতা পুলিসের আছে।  কিন্তু এভাবে সার্বিকভাবে একটা নির্দেশিকা জারি করা যায়না। - কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ক্ষমতার অপব্যবহার করছে নির্বাচন কমিশন - কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

এই তালিকা ভিত্তিহীন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। - কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

যাদের নাম আছে তাদের কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। - কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়.

এই তালিকা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

তালিকায় থাকা ব্যক্তিরা প্রায় সবাই তৃণমূলের। অথচ অনেক ব্যক্তি যারা আগে তৃণমূলে ছিলেন এবং এখন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাদের নাম রহস্যজনকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আইনে ‘ট্রাবল মেকার’ বলে কোনও স্বীকৃত শব্দ নেই। এভাবে তালিকা তৈরি করে জনপ্রতিনিধিদের কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কমিশন নিজে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে না, সেই ক্ষমতা পুলিসের। অথচ কমিশন ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুলিসকে প্রভাবিত করছে।

বিচারপতির প্রশ্ন

রাজ্য সরকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত মামলাকারীর বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানান। তিনি সাফ জানান যে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব পুলিসের, কমিশনের নয়। কমিশন কী ভাবে বা কোন ক্ষমতার বলে কাউকে ‘ট্রাবল মেকার’ দাগিয়ে দিচ্ছে, তার ব্যাখ্যা দাবি করে রাজ্য।

শুনানি চলাকালীন বিচারপতি পার্থসারথি সেন প্রশ্ন করেন, 'কমিশনের এই নির্দেশিকার ভিত্তিতে রাজ্য বা পুলিশ কি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো পদক্ষেপ করেছে?' এর উত্তরে রাজ্যের আইনজীবী জানান যে, এখনও পর্যন্ত এই তালিকার ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

কমিশনের পাল্টাযুক্তি

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী ডি.এস. নাইডু কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, কমিশন কাউকে সরাসরি গ্রেফতার করতে বলেনি। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে আইন মেনে পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে মাত্র। 

অতীতে নির্বাচন চলাকালীন জুডিশিয়াল অফিসারদের ওপর হামলা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল কমিশনকে। সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে কমিশন জানায়, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। প্রয়োজনে তারা হলফনামা দিয়ে নিজেদের অবস্থান জানাবে।

অন্যদিকে, রাজ্য পুলিস ও কলকাতার পুলিস কমিশনারের আইনজীবী জয়দীপ কর জানান, এই তালিকার ভিত্তিতে কোনও এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়নি। কোনও আদালতগ্রাহ্য অপরাধ না ঘটলে পুলিস কাউকে গ্রেফতার করবে না এবং কারও মৌলিক অধিকার খর্ব করা তাদের উদ্দেশ্য নয়।

রাজনৈতিক উত্তাপ 

আদালতের বাইরেও এই ইস্যু নিয়ে তৃণমূল আক্রমণাত্মক মেজাজে রয়েছে। রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন, আগামী ১৫০ ঘণ্টার মধ্যে একটি ‘সিরিয়াস অ্যাকশন প্ল্যান’ কার্যকর করার ছক কষা হয়েছে। তাঁর দাবি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে সিবিআই, ইডি এবং এনআইএ প্রধানদের বৈঠকে এই পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে যাতে বিজেপির জমি নেই এমন এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের দমিয়ে রাখা যায়।

পক্ষ                                             মূল দাবি/বক্তব্য
 
মামলাকারী (তৃণমূল)                   এই তালিকা অগণতান্ত্রিক; বেছে বেছে তৃণমূল নেতাদের টার্গেট করা হচ্ছে।
 
রাজ্য সরকার                                আইনে 'ট্রাবল মেকার' শব্দের অস্তিত্ব নেই; কমিশনের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন।
 
নির্বাচন কমিশন                           শান্তিপূর্ণ ভোট করাই লক্ষ্য; গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এই সতর্কতা।
 
পুলিস প্রশাসন                             কোনও এফআইআর হয়নি; আইন মেনেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
 
ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে এই জল কতদূর গড়ায় এখন তাই দেখার। 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

