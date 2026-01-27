English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই নতুন প্রজন্মের তাজা রক্তে টগবগে বিজেপি? বড়সড় যোগদান গেরুয়া শিবিরে... বড় বদলা নিল তৃণমূলও...

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই নতুন প্রজন্মের তাজা রক্তে টগবগে বিজেপি? বড়সড় যোগদান গেরুয়া শিবিরে... বড় 'বদলা' নিল তৃণমূলও...

West Bengal Assembly Election 2026 TMC Vs BJP: জেলায় জেলায় রাজনৈতিক সমীকরণে বডসড় বদল... কী বলছে ভোটবাক্সের পাটিগণিত? সমানে-সমানে টক্কর...  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 27, 2026, 02:35 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই নতুন প্রজন্মের তাজা রক্তে টগবগে বিজেপি? বড়সড় যোগদান গেরুয়া শিবিরে... বড় 'বদলা' নিল তৃণমূলও...
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুয়ারে ভোট। দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। SIR পর্ব মিটলেই সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। আর তার আগে এখন সব দলেই চলছে দল ভাঙা-গড়ার খেলা। কোথাও ভাঙন শাসক শিবিরে, কোথাও বিরোধী শিবিরে। কোথাও শাসকের শক্তিবৃদ্ধি। কোথাও বিরোধী বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি। সবমিলিয়ে আসন্ন ভোটের আবহে বঙ্গে টান টান রাজনৈতিক পটভূমি। চলছে জল মাপার পালা, পায়ের তলার জমি শক্ত করার পালা। কার খুঁটির জোর কত বেশি, ভোটবাক্সের দাঁড়িপাল্লায় তার পরিমাপ... বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে তুখোড় রণনীতি নির্ধারণ।

Add Zee News as a Preferred Source

২০০ জনের বিজেপি যোগদান

ভোটের মুখেই বড়সড় শক্তিবৃদ্ধি গেরুয়া শিবিরে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের হাত ধরে পানিহাটির ২০০ জন যোগদান করলেন বিজেপিতে। পানিহাটি স্বদেশী মোড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন ২০০ জন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই  নতুন প্রজন্মের। কেউ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এলেন, কেউ সিপিআইএম ছেড়ে। আবার কেউ কখনও এর আগে সক্রিয় রাজনীতি তো দূর, কোনও দল-ই করেননি। বেকারত্ব ,দুর্নীতিতে বিরক্ত হয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। বেশিরভাগ-ই নতুন প্রজন্মের, ইয়ং জেনারেশন। 

জলপাইগুড়িতে ফের রাজনৈতিক সমীকরণ বদল

কদিন আগেই ব্যাপক মাত্রায় দলবদলের ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ৩ বিধানসভা এলাকা। এবার ফের জলপাইগুড়িতে আরও একবার রাজনৈতিক সমীকরণের বদল... জলপাইগুড়িতে শক্তি বাড়ল তৃণমূলের। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি ও সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। রাজগঞ্জ বিধানসভার সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চলের ২২টি পরিবার থেকে ১২৫ জন বিজেপি ও সিপিআইএম দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। ডাবগ্রাম, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর তথা জলপাইগুড়ি জেলা এসসি/ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসের হাত ধরে এই যোগদান হয়। বিরোধীরা কটাক্ষ করেছেন, বিধানসভা ভোট যত সামনে এগিয়ে আসছে যতই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে খেলা শুরু হয়েছে জলপাইগুড়িতে।

দক্ষিণেও তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি

উত্তরে জলপাইগুড়ির পাশাপাশি দক্ষিণে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি। মথরাপুর ১ নম্বর ব্লকের বাকলি বাজারে বিজেপি ও সিপিআইএম থেকে তৃণমূলে যোগদান করে ৫০টি পরিবারেরও বেশি। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাপুলির বাজারে 'বিজেপির SIR চক্রান্ত'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই এই যোগদান কর্মসূচি হয়। বিজেপির বিবিধ কর্মকাণ্ডে মানুষের হেনস্থা ও বিজেপির ভুল বুঝতে পেরেই মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে বলে দাবি শাসক শিবিরের। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার তোপ দাগেন, মথরাপুর এক নম্বর ব্লকের প্রায় ২৯ হাজার মানুষকে হিয়ারিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, মানুষকে সমস্যায় ফেলছে বিজেপি। দাবি করেন, তাই যারা বিজেপি করত, তারাও দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে। ছাব্বিশের নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও দলই থাকবে না মথুরাপুরে।

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় হায়দরাবাদ মডেল! বিবাহযোগ্য মেয়েদের দেওয়া হবে ২ লাখ! ভোটের আগেই বড় ঘোষণা মিমের...

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: 'বড়সড় ভাঙন' শাসক তৃণমূলে! ব্যাপক 'শক্তিক্ষয়' প্রতিপক্ষ বিজেপিরও! জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় রদবদল...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026BJP JoiningTMC Joining
পরবর্তী
খবর

TMC Joining: বিধানসভা ভোটের আগে বড় ভাঙন গেরুয়া শিবিরে, এসআইআর ক্ষোভে দল ছাড়ল ৫০ পরিবার
.

পরবর্তী খবর

New Airlines In India: চড়চড়িয়ে বাড়ল ইন্ডিগোর ব্লাড প্রেসার! ৬৫% বাজার শেয়ার আদৌ থাকবে তে...