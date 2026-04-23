English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের সকালেই রণক্ষেত্র মালদার মোথাবাড়ি: বিকল EVM মেশিন, ভোটারদের ক্ষোভ, ধস্তাধস্তি, চরম উত্তেজনা

Malada Mothabari incident Big Update: ভোট শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে থমকে যায় ইভিএম (EVM)। অভিযোগ, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভোটাররা বোতাম টিপলেও ভোট নথিভুক্ত হচ্ছিল না। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট দিতে না পারায় ধৈর্য হারান সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, এক ভোটারের আঙুলে কালি লাগিয়ে দেওয়ার পরেও ইভিএম কাজ না করায় তিনি ভোট না দিয়েই বুথ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 23, 2026, 10:19 AM IST
ভোটের সকালে রণক্ষেত্র মালদার মোথাবাড়ি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: নির্বাচন মানেই গণতন্ত্রের উৎসব, কিন্তু মালদহের মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে সেই উৎসবের মেজাজ ফিকে হয়ে গেল চরম উত্তেজনা আর বিশৃঙ্খলায়। বুধবার ভোটগ্রহণ শুরু হতেই খবরের শিরোনামে উঠে এল মোথাবাড়ির বালুয়াচড়া হাইস্কুলের ৫৫ নম্বর বুথ। ইভিএম বিকল হওয়াকে কেন্দ্র করে ভোটারদের ক্ষোভ, প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে বচসা এবং শেষমেশ সেক্টর অফিসারকে ঘিরে নজিরবিহীন ধস্তাধস্তিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। প্রায় দেড় ঘণ্টা বন্ধ থাকল ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া।

Add Zee News as a Preferred Source

ইভিএম বিভ্রাট

ভোটের দিন সকালেই মালদহের মোথাবাড়ির বালুয়াচড়া হাইস্কুলের ৫৫ নম্বর বুথে লম্বা লাইন পড়েছিল। কিন্তু ভোট শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে থমকে যায় ইভিএম (EVM)। অভিযোগ, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভোটাররা বোতাম টিপলেও ভোট নথিভুক্ত হচ্ছিল না। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট দিতে না পারায় ধৈর্য হারান সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, এক ভোটারের আঙুলে কালি লাগিয়ে দেওয়ার পরেও ইভিএম কাজ না করায় তিনি ভোট না দিয়েই বুথ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুথের ভেতরেই প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন সাধারণ ভোটাররা।

সেক্টর অফিসারকে ঘিরে বিক্ষোভ ও ধস্তাধস্তি

ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও এলাকায় কোনও আধিকারিকের দেখা মেলেনি বলে অভিযোগ। ভোটারদের দাবি, বারবার ফোন করা হলেও সেক্টর অফিসার ফোন ধরছিলেন না। যান্ত্রিক ত্রুটি মেটানোর কোনো লক্ষণ না দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন। প্রায় এক ঘণ্টা পর সেক্টর আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

মোথাবাড়ির বিজেপি প্রার্থী নিবারণ ঘোষ-সহ ভোটারদের একটি বড় অংশ তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতার একাংশ সেক্টর অফিসারের হাত ধরে টানাটানি এবং জামা ছিঁড়ে দেওয়ার উপক্রম করে। রীতিমতো ধস্তাধস্তির পরিবেশ তৈরি হয় বুথের সামনে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করেন ওই আধিকারিক। স্থানীয়দের অভিযোগ, 'ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। মেশিন খারাপ অথচ প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই।'

অন্যান্য বুথের চিত্র

শুধু মোথাবাড়ি নয়, ইভিএম বিভ্রাটের ছায়া দেখা গিয়েছে জেলা ও আশপাশের অন্যান্য বিধানসভা এলাকাতেও:

চাঁচল: চাঁচলের কালিয়াপাড়া এসএসকে ২১১ নম্বর বুথেও সকালে ইভিএম বিকল হয়ে যায়। তবে সেখানে দ্রুততার সঙ্গে মেশিন বদলে পুনরায় ভোট গ্রহণ শুরু করা হয়। অন্যদিকে, চাঁচল বিধানসভার কুশিদা ১৩ নম্বর বুথেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভোট গ্রহণে কিছুটা দেরি হয়।

বালুরঘাট: বালুরঘাট বিধানসভার সাহেবকাছারি এলাকার ৬৫ নম্বর বুথে ভোট শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মেশিন থমকে যায়। সেক্টর আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে কিছুক্ষণ পর পুনরায় ভোট শুরু সম্ভব হয়।

স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা

মোথাবাড়ির ৫৫ নম্বর বুথে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর নতুন মেশিন এনে ভোটগ্রহণ পুনরায় শুরু করা সম্ভব হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটি একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা এবং তা দ্রুত মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে সেক্টর অফিসারের ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সময় গড়াতেই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। মোথাবাড়ির ওই বুথের বাইরে জমায়েত হটিয়ে দিয়ে ভোটারদের লাইনে ফেরানোর চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রিসাইডিং অফিসার জানিয়েছেন, হারিয়ে যাওয়া সময় পুষিয়ে দিতে নির্ধারিত সময়ের পরেও লাইনে থাকা ভোটারদের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে দিনের শুরুতেই এই বিশৃঙ্খলা এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026West Bengal election 2026bengal election result date 2026bengal electionsvote timing 2026 voterselection time in west bengal
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: হিটওয়েভের হাই অ্যালার্ট: এরই মধ্যেই স্বস্তির খবর, উইকেন্ডেই ঝাঁপিয়ে ঝড়বৃষ্টি
.

পরবর্তী খবর

Mobile Lockdown: বন্ধ হয়ে যাবে মোবাইল? কাজ করবে না ইন্টারনেট? ভোট-আবহেই অবিশ্বাস্য মহাজাগতিক...