West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের সকালেই রণক্ষেত্র মালদার মোথাবাড়ি: বিকল EVM মেশিন, ভোটারদের ক্ষোভ, ধস্তাধস্তি, চরম উত্তেজনা
অর্ণবাংশু নিয়োগী: নির্বাচন মানেই গণতন্ত্রের উৎসব, কিন্তু মালদহের মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে সেই উৎসবের মেজাজ ফিকে হয়ে গেল চরম উত্তেজনা আর বিশৃঙ্খলায়। বুধবার ভোটগ্রহণ শুরু হতেই খবরের শিরোনামে উঠে এল মোথাবাড়ির বালুয়াচড়া হাইস্কুলের ৫৫ নম্বর বুথ। ইভিএম বিকল হওয়াকে কেন্দ্র করে ভোটারদের ক্ষোভ, প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে বচসা এবং শেষমেশ সেক্টর অফিসারকে ঘিরে নজিরবিহীন ধস্তাধস্তিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। প্রায় দেড় ঘণ্টা বন্ধ থাকল ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া।
ইভিএম বিভ্রাট
ভোটের দিন সকালেই মালদহের মোথাবাড়ির বালুয়াচড়া হাইস্কুলের ৫৫ নম্বর বুথে লম্বা লাইন পড়েছিল। কিন্তু ভোট শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে থমকে যায় ইভিএম (EVM)। অভিযোগ, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভোটাররা বোতাম টিপলেও ভোট নথিভুক্ত হচ্ছিল না। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট দিতে না পারায় ধৈর্য হারান সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, এক ভোটারের আঙুলে কালি লাগিয়ে দেওয়ার পরেও ইভিএম কাজ না করায় তিনি ভোট না দিয়েই বুথ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুথের ভেতরেই প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন সাধারণ ভোটাররা।
সেক্টর অফিসারকে ঘিরে বিক্ষোভ ও ধস্তাধস্তি
ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও এলাকায় কোনও আধিকারিকের দেখা মেলেনি বলে অভিযোগ। ভোটারদের দাবি, বারবার ফোন করা হলেও সেক্টর অফিসার ফোন ধরছিলেন না। যান্ত্রিক ত্রুটি মেটানোর কোনো লক্ষণ না দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন। প্রায় এক ঘণ্টা পর সেক্টর আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
মোথাবাড়ির বিজেপি প্রার্থী নিবারণ ঘোষ-সহ ভোটারদের একটি বড় অংশ তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতার একাংশ সেক্টর অফিসারের হাত ধরে টানাটানি এবং জামা ছিঁড়ে দেওয়ার উপক্রম করে। রীতিমতো ধস্তাধস্তির পরিবেশ তৈরি হয় বুথের সামনে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করেন ওই আধিকারিক। স্থানীয়দের অভিযোগ, 'ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। মেশিন খারাপ অথচ প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই।'
অন্যান্য বুথের চিত্র
শুধু মোথাবাড়ি নয়, ইভিএম বিভ্রাটের ছায়া দেখা গিয়েছে জেলা ও আশপাশের অন্যান্য বিধানসভা এলাকাতেও:
চাঁচল: চাঁচলের কালিয়াপাড়া এসএসকে ২১১ নম্বর বুথেও সকালে ইভিএম বিকল হয়ে যায়। তবে সেখানে দ্রুততার সঙ্গে মেশিন বদলে পুনরায় ভোট গ্রহণ শুরু করা হয়। অন্যদিকে, চাঁচল বিধানসভার কুশিদা ১৩ নম্বর বুথেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভোট গ্রহণে কিছুটা দেরি হয়।
বালুরঘাট: বালুরঘাট বিধানসভার সাহেবকাছারি এলাকার ৬৫ নম্বর বুথে ভোট শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মেশিন থমকে যায়। সেক্টর আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে কিছুক্ষণ পর পুনরায় ভোট শুরু সম্ভব হয়।
স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা
মোথাবাড়ির ৫৫ নম্বর বুথে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর নতুন মেশিন এনে ভোটগ্রহণ পুনরায় শুরু করা সম্ভব হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটি একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা এবং তা দ্রুত মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে সেক্টর অফিসারের ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সময় গড়াতেই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। মোথাবাড়ির ওই বুথের বাইরে জমায়েত হটিয়ে দিয়ে ভোটারদের লাইনে ফেরানোর চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রিসাইডিং অফিসার জানিয়েছেন, হারিয়ে যাওয়া সময় পুষিয়ে দিতে নির্ধারিত সময়ের পরেও লাইনে থাকা ভোটারদের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে দিনের শুরুতেই এই বিশৃঙ্খলা এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)