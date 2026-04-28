West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগেই মালদহে উড়ল সবুজ আবির, চওড়া হাসি তৃণমূলের: কেন?

West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগেই মালদহে উড়ল সবুজ আবির, চওড়া হাসি তৃণমূলের: কেন?
রণজয় সিংহ: প্রথম দফা ভোটের আগে যে সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল, দ্বিতীয় দফার ঠিক আগে তাই বাস্তবে হল। পুরাতন মালদহ ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ মহিষবাথানী গ্রাম পঞ্চায়েত এবার তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। কংগ্রেস ও বিজেপির অঘোষিত জোটকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে অনাস্থা জয়ের পর নতুন বোর্ড গঠন করল শাসক দল। মঙ্গলবার নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হলেন তৃণমূলের রুম্পা রাজবংশী।
১. পঞ্চায়েতের গাণিতিক সমীকরণ
২৫টি আসন বিশিষ্ট মহিষবাথানী গ্রাম পঞ্চায়েতের গত নির্বাচনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত ত্রিশঙ্কু।
তৃণমূল কংগ্রেস: ৯টি আসন
কংগ্রেস: ৯টি আসন
বিজেপি: ৫টি আসন
নির্দল: ২ জন
ভোটের পর সবাইকে অবাক করে দিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপি হাত মিলিয়েছিল। দুই নির্দল প্রার্থীর সমর্থনে বোর্ড গঠন করে কংগ্রেস। প্রধান হয়েছিলেন কংগ্রেসের নবনীতা মন্ডল এবং উপপ্রধান পদটি পেয়েছিল বিজেপি (নমিতা রাজবংশী)। কিন্তু এই অসম জোট যে খুব বেশিদিন টিকবে না, তার ইঙ্গিত মিলছিল গত কয়েক মাস ধরেই।
২. ভাঙন ও অনাস্থার ইতিহাস
তৃণমূলের দাবি অনুযায়ী, উন্নয়নের স্বার্থে কংগ্রেসের ৮ জন সদস্য সম্প্রতি ঘাসফুল শিবিরে যোগদান করেন। এর ফলে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে বিরোধী জোট। গত ১৮ মার্চ বিরোধীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয় এবং তাতে অপসারিত হন কংগ্রেসের প্রধান। মঙ্গলবার ছিল সেই শূন্য আসনে নতুন প্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া।
৩. ভোটের লড়াই: ১৭ বনাম ৫
এদিন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২৫ জন সদস্যের মধ্যে এদিনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন ২২ জন।
তৃণমূলের পক্ষে ভোট: ১৭টি
বিজেপির পক্ষে ভোট: ৫টি
অনুপস্থিত: ১ জন কংগ্রেস, ১ জন তৃণমূল এবং ১ জন নির্দল সদস্য এদিনের ভোটাভুটিতে অনুপস্থিত ছিলেন।
বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়ে তৃণমূলের রুম্পা রাজবংশী মহিষবাথানী গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলাফল ঘোষণার পরই পঞ্চায়েত চত্বরে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠতে দেখা যায়।
৪. ‘৪ তারিখের খেলা’ ও রাজনৈতিক চাপানউতোর
পঞ্চায়েত দখলের পরই মালদহ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর। দলের এক শীর্ষ নেতা দাবি করেছেন, “আজ তো ট্রেলার ছিল, আগামী ৪ তারিখ আসল খেলা হবে।” উল্লেখ্য, ৪ তারিখ ভোটের পরবর্তী কোনও বিশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচী বা গণনার ট্রেন্ডের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তাঁরা।
তবে তৃণমূলের এই আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দিতে নারাজ বিজেপি ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। পালটা কটাক্ষ করে বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, 'ভয় দেখিয়ে আর টাকার লোভে সদস্য কেনা হয়েছে। ৪ তারিখের পর এই দলটা টিকে থাকবে কি না, তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।' কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রশ্ন, 'গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করে যে জয়, ৪ তারিখের পর সেই আনন্দ কি শাসক দলের মুখে থাকবে?'
বিধানসভা নির্বাচনের আবহে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত হাতবদল হওয়া মনস্তাত্ত্বিকভাবে তৃণমূলকে অনেকটাই এগিয়ে দিল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে মালদহের মতো জেলায় যেখানে কংগ্রেস ও বিজেপির শক্তিশালী ভিত রয়েছে, সেখানে এমন জয় তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীদের মনোবল বাড়াবে। এখন দেখার, ৪ মে-র যে ‘খেলার’ কথা শাসক দল বলছে, তা মালদহের রাজনীতির মোড় কোন দিকে ঘোরায়।
এক নজরে মহিষবাথানী বোর্ড গঠন:
নতুন প্রধান: রুম্পা রাজবংশী (তৃণমূল)
প্রাপ্ত ভোট: ১৭ (তৃণমূল), ৫ (বিজেপি)
পুরনো অবস্থান: কংগ্রেস ও বিজেপি জোট
রাজনৈতিক গুরুত্ব: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে পুরাতন মালদহে তৃণমূলের বড় সাফল্য
