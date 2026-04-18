English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় ভোটের আগেই খুন হয়ে যেতে পারেন এই হেভিওয়েট প্রার্থী: বিরাট আশঙ্কা মমতার

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় ভোটের আগেই খুন হয়ে যেতে পারেন এই হেভিওয়েট প্রার্থী: বিরাট আশঙ্কা মমতার

Mamata Bandyopadhyay on Saokat Molla: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার সঙ্গে লড়ে পারে না, তাই শওকতের পিছনে লেগেছে। শওকতকে ওরা খুন করতে চায়। ওর নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, শওকতের কোনও ক্ষতি হলে আমি ছেড়ে কথা বলব না।'

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 18, 2026, 08:40 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় ভোটের আগেই খুন হয়ে যেতে পারেন এই হেভিওয়েট প্রার্থী: বিরাট আশঙ্কা মমতার
খুন হয়ে যেতে পারেন বড় তৃণমূল নেতা?

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন দামামা। আর বাকি মাত্র ৫ দিন। রাজনৈতিক পারদ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে নির্বাচনী জনসভা থেকে বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।  

Add Zee News as a Preferred Source

বিজেপিকে বেনজির ভাষায় আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবারের এই জনসভার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভাঙড়ের দাপুটে নেতা তথা তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা। শওকতকে খুনের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে এক বিস্ফোরক দাবি তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, যা নিয়ে বর্তমানে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

শওকত মোল্লাকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি

ভাঙড়ের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি অভিযোগ করেন যে, বিজেপি রাজনৈতিকভাবে লড়াইয়ে পেরে না উঠে এখন নোংরা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। তাঁর দাবি, শওকত মোল্লাকে টার্গেট করে ভাঙড়ের সংগঠনকে দুর্বল করার চেষ্টা চালাচ্ছে গেরুয়া শিবির।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার সঙ্গে লড়ে পারে না, তাই শওকতের পিছনে লেগেছে। শওকতকে ওরা খুন করতে চায়। ওর নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, শওকতের কোনও ক্ষতি হলে আমি ছেড়ে কথা বলব না।'

এদিন তিনি শওকত মোল্লাকে তাঁর ‘ডান হাত’ হিসেবে অভিহিত করেন। শওকতের নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি এতটাই উদ্বিগ্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, আবেগতাড়িত হয়ে ঘোষণা করেন, 'প্রয়োজন হলে আমি আমার নিজের নিরাপত্তা তুলে নিয়ে শওকতকে দেব। আমার সিকিওরিটির প্রয়োজন নেই। কারণ আমি জানি, ওরা আমায় মারতে পারবে না। জন্মেছি একদিন, মৃত্যুও একদিন হবেই। কিন্তু শওকতের কোনও ক্ষতি আমি মেনে নেব না।'

কেন্দ্রীয় সরকারের ‘মাইনরিটি’ তকমা

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে দিল্লির মোদী সরকারকে ‘মাইনরিটি সরকার’ বা সংখ্যালঘু সরকার বলে কটাক্ষ করতে দেখা যায়। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিন্যাসের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি দাবি করেন, যে সরকার কেন্দ্রে নিজেই সংখ্যালঘু বা দুর্বল অবস্থানে রয়েছে, তারা বাংলায় এসে দাদাগিরি করতে পারবে না।

তিনি কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়েও সরব হন। তাঁর অভিযোগ, সিবিআই বা ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের গ্রেফতার করার এবং ভয় দেখানোর নিরন্তর চেষ্টা করা হচ্ছে। বিরোধীদের ‘দালাল’ বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'বিজেপির কিছু দালাল এখানে বোমা মারে আর দোষ হয় তৃণমূলের। ওরা ভোট দখল করার চক্রান্ত করছে, কিন্তু বাংলার জাগ্রত মানুষ সেই চক্রান্ত ভেস্তে দেবে।'

বঞ্চনা ও পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যু

বরাবরের মতোই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন। ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে শুরু করে আবাস যোজনার বকেয়া— সমস্ত কিছু নিয়ে তিনি কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষের হকের টাকা আটকে রেখে মোদী সরকার বড় বড় কথা বলছে।'

বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করছে। শ্রমিকরা কেন ভিন রাজ্যে কাজ করতে যেতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সেখানে তাঁরা কী ধরণের বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন, তা নিয়ে তিনি সরব হন। তাঁর দাবি, কেন্দ্র সরকার কেবল পুঁজিপতিদের জন্য কাজ করছে, সাধারণ গরিব মানুষের কথা তারা ভাবছে না।

ভাঙড়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব 

ভাঙড় দীর্ঘকাল ধরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনীতির অন্যতম উত্তপ্ত এবং সংবেদনশীল কেন্দ্র। বিশেষ করে আইএসএফ (ISF) এবং বিজেপির শক্তিবৃদ্ধির মোকাবিলায় তৃণমূল এখানে শওকত মোল্লাকেই তাদের প্রধান ‘সেনাপতি’ হিসেবে বেছে নিয়েছে। শওকত মোল্লার ওপর যে কোনও আঘাতকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি নিজের ওপর আঘাত হিসেবে দেখছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভাঙড়ের মাটি থেকে দেওয়া এই কড়া হুঁশিয়ারি মূলত নিচুতলার দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে এবং বিরোধীদের একটি স্পষ্ট বার্তা দিতেই দেওয়া হয়েছে। ভাঙড়ের মাটিতে শওকত মোল্লার যে ব্যক্তিগত জনভিত্তি রয়েছে, তাকেই ঢাল করে গোটা জেলায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ 

মুখ্যমন্ত্রী ভোট প্রচারে যেন আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'বোমা বা বন্দুক দিয়ে তৃণমূলকে রোখা যাবে না। আমি বিজেপিকে দেখে ছাড়ব। তৃণমূল মাথা নত করতে জানে না।'

বাংলা নববর্ষের আবহেই আয়োজিত এই জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী কেবল শওকত মোল্লার জন্য ঢাল হয়েই দাঁড়াননি, বরং ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ের সুরও বেঁধে দিলেন। ভাঙড়ের মাটি থেকে দেওয়া এই ‘নিরাপত্তা বদল’-এর বার্তা এবং মোদী সরকারকে ‘মাইনরিটি’ বলে দাগিয়ে দেওয়া— আগামী দিনে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইকে আরও তীব্র করবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শওকতের নিরাপত্তা নিয়ে এই আবেগপূর্ণ লড়াই শেষ পর্যন্ত ব্যালট বক্সে কী প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Mamata BanerjeeSaokat MollaBhangar RallyTMCISFBhangar PoliticsNaushad SiddiquiArabul Islam
পরবর্তী
খবর

Mithun Chakraborty: মারাত্মক গরমে লাগাতার ঝোড়ো প্রচার, অবসন্ন শরীর আর দিল না সঙ্গ: ভোটে আউট মিঠুন?

.

পরবর্তী খবর

Father's biryani treat for son viral: অপেক্ষা শেষে ইচ্ছাপূরণ, ছেলেকে বিরিয়ানি ট্রিট বাব...