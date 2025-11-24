English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TMC wins Co-operative Election, BJP workers join Trinamool: আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই দলবদল জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে... বিজেপিকে কার্যত ওয়াইপ আউট করে দিয়েছে তৃণমূল। নির্বাচনে জিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সবুজ আবিরের ঝড় তোলেন।    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 24, 2025, 02:43 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভার 'বড় পরীক্ষা'র আগেই ২ জেলায় 'বড় জয়' হাসিল তৃণমূলের! বেকায়দায় বিজেপি...
ফাইল ফোটো

কিরণ মান্না ও অনুপ দাস: রাজ্যে চলছে SIR, ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া (SIR in Bengal)। বছর ঘুরলেই দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)। আর তার আগে এখন সব দলেরই জল মেপে নেওয়ার পালা। পায়ের তলায় জমি শক্ত করার পালা। ভোটব্যাঙ্কের দখল নিতে রণনীতি নির্ধারণের সময়। যুযুধান শাসক-বিরোধী, দু'পক্ষ-ই।  আর ঠিক তখনই 'বড় জয়' হাসিল শাসক তৃণমূলের (TMC)। একদিকে যেমন 'শত্রু' গড়ে মজবুত হল ঘর, তেমনই বিধানসভার 'বড় পরীক্ষা'র আগে লিটমাস টেস্টেও জয়...

Add Zee News as a Preferred Source

শুভেন্দুর গড়ে দলবদল: বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে
শুভেন্দুর (Suvendu Adhikari) গড় পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে বড়সড় দলবদল। বিজেপি (BJP) ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ৪০ কর্মী। দলত্যাগী এই ৪০ জন বিজেপি কর্মী তৃণমূলের জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিকের হাত থেকে ঘাসফুল পতাকা গ্রহণ করে শাসক শিবিরে (Trinamool Congress) যোগ দেন। আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই দলবদল জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপি নেতা আনন্দ পড়ুয়ার নেতৃত্বে এই যোগদান হয়। অসহযোগিতা ও কাজ করার সুবিধা না পাওয়াই দলবদলের কারণ বলে জানিয়েছেন যোগদানকারীরা। এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষ পণ্ডা ও ব্লক সভাপতি স্নেহাংশ পণ্ডিত।

সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের জয়
ওদিকে সমবায় নির্বাচনেও তৃণমূলের জয় (TMC wins Co-operative Society Election)। উড়ল সবুজ আবির। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের চন্দননগর সমবায় সমিতির নির্বাচন হয় গতকাল রবিবার। রাতে সেই ফলাফল বের হয়। ফলাফল বেরতেই দেখা যায়, সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ের হাসি হেসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপিকে কার্যত ওয়াইপ আউট করে দিয়েছে তৃণমূল। সমবায় সমিতির নির্বাচনে জিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সবুজ আবিরের ঝড় তোলেন রাতেই। সমবায় সমিতির মোট আসন ৪৪। তার মধ্যে তৃণমূল পায় ৩৯টি আর বিজেপি পায় ৫টি।

