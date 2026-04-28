  West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর: নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা আগে গ্রেফতার হবে নওশাদের খাস লোক? হাইকোর্টে প্রার্থী

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর: নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা আগে গ্রেফতার হবে নওশাদের খাস লোক? হাইকোর্টে প্রার্থী

Mothabari Unrest: নির্বাচনের আবহে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে কোনও প্রার্থীর গ্রেফতারি এবং সেই মামলা হাইকোর্টে পৌঁছনো-- এই ঘটনা মোথাবাড়ি তো বটেই, গোটা মালদহ জেলার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিতে পারে। এখন দেখার, উচ্চ আদালত শাহাজাহান আলির আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ফেরার সুযোগ করে দেয় কি না।

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 28, 2026, 02:28 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর: নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা আগে গ্রেফতার হবে নওশাদের খাস লোক? হাইকোর্টে প্রার্থী
নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা আগে গ্রেফতার হবে নওশাদের খাস লোক?

অর্ণবাংশু নিয়োগী:  ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ঠিক মুখে বড়সড় আইনি লড়াইয়ে নামলেন মালদহের মোথাবাড়ি কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী মৌলানা শাহাজাহান আলি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর এবার জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। শাহাজাহানের আইনজীবীদের দাবি, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন তাঁদের মক্কেল এবং জুডিশিয়াল অফিসার ঘেরাওয়ের মতো গুরুতর ঘটনায় তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

মামলার প্রেক্ষাপট

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল মোথাবাড়ির একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ উঠেছিল, সেখানে জুডিশিয়াল অফিসারকে ঘেরাও করে হেনস্থা এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রথমে রাজ্য পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করে এবং মৌলানা শাহাজাহান আলিকে গ্রেফতার করে।

পরবর্তীকালে, মামলার সংবেদনশীলতা এবং বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের যোগ থাকার সন্দেহে তদন্তের ভার নেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ। রাজ্য পুলিশের হেফাজত থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থা শাহাজাহানকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। নিম্ন আদালতে বারংবার জামিনের আবেদন করা হলেও তদন্তের স্বার্থে বিচারক সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এর পরেই শেষ ভরসা হিসেবে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন আইএসএফ প্রার্থী।

হাইকোর্টে মামলাকারীর সওয়াল: 

কলকাতা হাইকোর্টে দাখিল করা আবেদনে মৌলানা শাহাজাহান আলির পক্ষ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি তোলা হয়েছে:

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ: মামলাকারীর দাবি, তিনি একজন জনপ্রিয় জননেতা এবং নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তাঁকে দূরে রাখতেই এই গভীর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

ঘটনার সঙ্গে সংস্রবহীনতা: আবেদনে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, মোথাবাড়ির সেই নির্দিষ্ট দিনে জুডিশিয়াল অফিসার ঘেরাও বা কোনওরকম আইন অমান্য করার ঘটনার সঙ্গে মৌলানা শাহাজাহান কোনোভাবেই যুক্ত ছিলেন না। তাঁকে অযথা ওই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে।

নির্বাচনী অধিকার: প্রার্থী হিসেবে তাঁর প্রচার করার এবং জনসমক্ষে যাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তাঁর আইনজীবীরা।

রাজনৈতিক উত্তাপ 

মোথাবাড়ি কেন্দ্রে মৌলানা শাহাজাহান আলি একজন প্রভাবশালী প্রার্থী হিসেবে পরিচিত। তাঁর গ্রেফতারির পর থেকেই আইএসএফ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শাসক দল এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। দলের সমর্থকদের দাবি, শাহাজাহান আলির জনপ্রিয়তা দেখে ভয় পেয়েই তাঁকে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে জেলের ভেতরে আটকে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আইএসএফ-এর এক জেলা নেতার কথায়, "আমরা আইনের ওপর শ্রদ্ধাশীল। উচ্চ আদালতে সত্য প্রকাশিত হবেই। মোথাবাড়ির মানুষ ব্যালট বাক্সে এই অন্যায়ের জবাব দেবেন।"

পরবর্তী পদক্ষেপ

মৌলানা শাহাজাহান আলির এই জামিনের আবেদনটি চলতি সপ্তাহেই কলকাতা হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ এই জামিনের বিরোধিতায় কী কী তথ্যপ্রমাণ পেশ করে, সেদিকেই এখন নজর আইনজ্ঞদের। যদি হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুর করে, তবে তা হবে আইএসএফ-এর জন্য বড় নৈতিক জয়। অন্যদিকে, জামিন নাকচ হলে ভোটের ময়দানে শাহাজাহানকে ছাড়াই লড়তে হবে তাঁর অনুগামীদের।

নির্বাচনের আবহে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে কোনও প্রার্থীর গ্রেফতারি এবং সেই মামলা হাইকোর্টে পৌঁছানো—এই ঘটনা মোথাবাড়ি তো বটেই, গোটা মালদহ জেলার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিতে পারে। এখন দেখার, উচ্চ আদালত শাহাজাহান আলির আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ফেরার সুযোগ করে দেয় কি না।

মামলার বিবরণ: মৌলানা শাহাজাহান আলি বনাম এনআইএ (NIA)
আদালত: কলকাতা হাইকোর্ট
মূল অভিযোগ: সরকারি কাজে বাধা ও জুডিশিয়াল অফিসার ঘেরাও মামলা।

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

