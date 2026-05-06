‘অহংকারের পতন’: ভোটে ভরাডুবির পরই তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতার ভয়ংকর নিশানায় অভিষেক

Malda TMC Leader Kartik Ghosh: মানুষের সঙ্গে যাঁদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল, তাঁদের সরিয়ে দেওয়ায় ভোটারদের মধ্যে ভুল বার্তা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ এই সিদ্ধান্তগুলো সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি, যার প্রতিফলন ঘটেছে ব্যালট বক্সে।

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 6, 2026, 03:13 PM IST
কার নিশানায় অভিষেক?

রণজয় সিংহ: মালদহ জেলার প্রবীণ তৃণমূল নেতা এবং পুরাতন মালদা পুরসভার প্রাক্তন পৌরপিতা কার্তিক ঘোষ। তৃণমূল ভোটো হারার পর তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব এবং দলের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি ‘বিস্ফোরক’ বয়ান দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফলে তৃণমূল কংগ্রেসের আশাতীত বিপর্যয়ের পর দলের অন্দরে জমে থাকা ক্ষোভ এবার আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে বেরোতে শুরু করেছে। ইংরেজবাজারের পুরপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর পর এবার দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দাগলেন পুরাতন মালদা পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি তথা বর্তমান কাউন্সিলর কার্তিক ঘোষ। তাঁর নিশানায় সরাসরি দলের ‘সেনাপতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১. সেনাপতির রণকৌশল নিয়ে প্রশ্ন

কার্তিক ঘোষের মতে, রাজ্যে তৃণমূলের এই অভাবনীয় ভরাডুবির জন্য দায়বদ্ধ স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট জানান যে, দলের নির্বাচনী রণকৌশল এবং প্রার্থী চয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুতর ত্রুটি ছিল। কার্তিকবাবুর ভাষায়, 'অহংকারের পতন হয়েছে।' দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত সৈনিকদের সরিয়ে দিয়ে যে নতুনত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে, মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে তাঁর দাবি।

২. প্রার্থী বাছাইয়ে অসন্তোষ 

কার্তিক ঘোষের অভিযোগের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে প্রার্থী তালিকা। তাঁর দাবি:

ক) অনেক জনপ্রিয় এবং বর্তমান বিধায়ককে (Running MLA) এবারের নির্বাচনে টিকিট দেওয়া হয়নি।

খ) যাঁরা দীর্ঘদিন এলাকায় সংগঠনের কাজ করেছেন, তাঁদের গুরুত্ব না দিয়ে আচমকা নতুন মুখ নিয়ে আসায় নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

গ) অভিযোগের সুর আরও চড়িয়ে তিনি বলেন, যোগ্যতার চেয়েও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ‘মিষ্টির প্যাকেট’ কিংবা ‘খাম’ আদান-প্রদান। অর্থাৎ, দুর্নীতির মাধ্যমে দলের বড় পদ বা টিকিট পাওয়া ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৩. উত্তরবঙ্গের পুর-প্রশাসকদের অপসারণ

উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের শোচনীয় ফলাফলের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কার্তিক ঘোষ জানান, উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যানদের সরিয়ে দেওয়া বা বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল চরম আত্মঘাতী। 

মানুষের সঙ্গে যাঁদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল, তাঁদের সরিয়ে দেওয়ায় ভোটারদের মধ্যে ভুল বার্তা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ এই সিদ্ধান্তগুলো সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি, যার প্রতিফলন ঘটেছে ব্যালট বক্সে।

৪. দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ

কার্তিক ঘোষের অভিযোগের অন্যতম বিতর্কিত অংশ হলো দলের নীতিগত পরিবর্তন। তিনি দাবি করেন, বর্তমানে দলে নীতি-আদর্শের চেয়ে আর্থিক লেনদেন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। দলের পুরনো ও অনুগত কর্মীদের কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। এই পরিস্থিতির কারণে দলের সাংগঠনিক কাঠামো দুর্বল হয়েছে এবং নির্বাচনী লড়াইয়ে তার প্রভাব পড়েছে।

৫. শান্তি বজায় রাখার আহ্বান

বিস্ফোরক সব মন্তব্য করার পাশাপাশি, এলাকার রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই প্রবীণ নেতা। তিনি পুরাতন মালদা-সহ গোটা জেলায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক হার-জিত থাকলেও সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা সবার আগে হওয়া উচিত।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও প্রেক্ষাপট

মালদহ জেলার রাজনীতিতে কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী এবং কার্তিক ঘোষ--উভয়েই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। একই সুরে দু’জনের এই বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে, দলের জেলা নেতৃত্বে এবং রাজ্য স্তরের নীতিনির্ধারণে এক গভীর ফাটল তৈরি হয়েছে। 

বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘এক ব্যক্তি এক পদ’ বা ‘নব জোয়ার’ কর্মসূচির মাধ্যমে যে নতুন নেতৃত্ব তৈরির চেষ্টা হয়েছিল, পুরনো কর্মীরা তাকে যে ভালো চোখে দেখছেন না, তা কার্তিক ঘোষের বক্তব্যেই পরিষ্কার।

কার্তিক ঘোষের এই ‘বিদ্রোহী’ অবস্থান মালদহ জেলায় তৃণমূলের সংগঠনকে কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার। তবে তাঁর এই মন্তব্য যে দলের অন্দরে আত্মবিশ্লেষণের চেয়ে বেশি অন্তর্দ্বন্দ্বের পথ প্রশস্ত করল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরাজয়ের গ্লানি ধুয়ে মুছে ফেলতে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব এই অভিযোগগুলিকে কতটা গুরুত্ব দেয়, তা আগামীর রাজনৈতিক সমীকরণ নির্ধারণ করবে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

