West Bengal Assembly Election 2026: ১২০০-র বেশি ভোটার নয় বুথে! মোট বুথ কত? কত ভোটকর্মী? কীভাবে কাজ করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী? কমিশনের বড় নির্দেশ...

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: এবার বিধানসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কমিশন। সরাসরি কাজে পাঠাতে হবে। কোনওভাবেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা যাবে না। কড়া বার্তা নির্বাচন কমিশনের। ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে নানা ভাবে প্রশ্ন ওঠে। অনেকবার আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখার কথাও বলা হয়। তাই নির্বাচন কমিশন এবার বাহিনী ব্যবহার নিয়ে সাফ ও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের প্রশাসনকে। এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। রাজ্যে ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই শাসক-বিরোধী ব্যাপক তরজা শুরু হয়েছে। বিজেপির বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের হাতে যদি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলে কাজ হবে। আর বাহিনী রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকলে, কোনও দিনই কাজ করতে পারবে না। অন্যদিকে, তৃণমূলের দাবি, বাহিনী এনে মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।
বাহিনী বিন্যাস
আর এসবের পরিপ্রেক্ষিতে বাহিনীকে কমিশন কীভাবে কাজে লাগাবে, তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কমিশন সূত্রে খবর, মার্চেই প্রথম সপ্তাহেই রাজ্যে আসছে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। দুই দফায় বাহিনী আসবে রাজ্যে। ১ মার্চ রাজ্যে আসছে ২৪০ কোম্পানি বাহিনী। ১০ মার্চ বাকি ২৪০ কোম্পানি বাহিনী আসবে। ৪৮০ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে থাকছে সিআরপিএফ ২৩০ কোম্পানি, বিএসএফ ১২০ কোম্পানি, সিআইএসএফ ৩৭ কোম্পানি, আইটিবিপি ৪৭ কোম্পানি ও এসএসবি ৪৬ কোম্পানি।
কীভাবে কাজ করবে বাহিনী?
সোমবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য পুলিস প্রশাসন। বৈঠকেই নির্বাচন কমিশন প্রশ্ন তোলে, ভোটের কাজে বাহিনী এসে কী বসে থাকবে? তাই কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সরাসরি জায়গায় পাঠিয়ে কাজে লাগাতে হবে। এখন কোথায়, কত বাহিনী মোতায়েন করা হবে তা নিয়ে অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্পর্শকাতর জায়গায় বাহিনী বেশি মোতায়েন করতে হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে জিপিএস থাকবে। সেই সঙ্গে কমিশন আরও নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই কাজ করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।
মোট বুথ
ওদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর গোটা রাজ্যে এখনও ৭ লাখ ৫০ হাজার ভোটকর্মীর ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে। যেদিন এসআইআর-এর বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল, সেদিন পর্যন্ত রাজ্যে বুথের সংখ্যা ছিল ৮০,৬৮১ টি। কিন্তু ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে রাজ্যে কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন থেকে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোটা দেশে এবার প্রতি বুথে ১২০০-র বেশি ভোটার থাকবে না। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই এবার বাড়ছে বুথের সংখ্যা। অন্যদিকে এখনও পর্যন্ত হাইরাইস বিল্ডিং-এ বুথের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৮টি। এখন এসআইআর-এর বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর রাজ্যে বুথের পুনর্বিন্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৯৫ হাজার। কিন্তু খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ পেতেই দেখা যায় প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোটার বাদ চলে গিয়েছেন। তাই এক্ষেত্রে বুথের সংখ্যা কিছুটা কমে বর্তমানে এখন মোট বুথের সংখ্যা ৯০ হাজারের কাছে দাঁড়িয়েছে।
মোট ভোটকর্মী
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর এই ৯০ হাজার বুথের সংখ্যাকে ধরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতির সব কাজ সেরে ফেলেছে। ৯০ হাজার বুথের জন্য রিসার্ভ নিয়ে মোট ৫,০৪,০০০ জন ভোটকর্মী লাগবে। যার মধ্যে ৬০% পুরুষ অর্থাৎ ৩,০২,৪০০ জন পুরুষ এবং ৪০% অর্থাৎ ২,০১,৬০০ জন মহিলা ভোটকর্মী থাকছেন। অন্যদিকে ৩০% রিসার্ভ নিয়ে ব্যালট ও কন্ট্রোল ইউনিট মিলিয়ে মোট ইভিএম (১,১২,৫০০ + ১,১২,৫০০)= ২,২৫,০০ টি। তবে ভিভিপ্যাট থাকছে ৩৫%-এর বেশি অর্থাৎ ১,২১,৫০০ টি।
ভোটে ভিন রাজ্য থেকেও বাস
বুথ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের যে নির্দেশ ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছিল সেই মোতাবেক সব বুথগুলোতে প্রয়োজনীয় মেরামতি করে সারিয়ে ঠিক করা হয়েছে। যাতে করে বয়স্ক ভোটার, বিশেষভাবে সক্ষম ভোটার থেকে শুরু করে যে কোনও সাধারণ ভোটার এসে নির্বিঘ্নে নিজের ভোট দিতে পারেন, তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, গোটা রাজ্যে এই মুহূর্তে কত সংখ্যক সরকারি এবং বেসরকারি বাস আছে? নির্বাচনের কাজে কত সংখ্যক বাস নেওয়া হতে পারে? তাও খোঁজ নিচ্ছে কমিশন। সম্ভবত বাইরের রাজ্য থেকেও নির্বাচনের কাজের জন্য বাস নেওয়া হতে পারে বলে খবর কমিশন সূত্রে।
