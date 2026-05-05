  West Bengal Assembly Election 2026: আমি মমতার ফাঁসি চাই, ওঁর জেলযাত্রা চাই: ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই বিস্ফোরক কথা

West Bengal Assembly Election 2026: 'আমি মমতার ফাঁসি চাই, ওঁর জেলযাত্রা চাই': ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই বিস্ফোরক কথা

Ratna Debnath Panihati BJP MLA: রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি জানান, বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে চাকরি নেই, স্কুলগুলোতে তালা পড়ে গেছে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা তলানিতে ঠেকেছে। এই অরাজকতার অবসান ঘটাতেই মানুষ বিজেপিকে বেছে নিয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 5, 2026, 01:33 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: 'আমি মমতার ফাঁসি চাই, ওঁর জেলযাত্রা চাই': ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই বিস্ফোরক কথা
মমতার ফাঁসি চায় কে এই জয়ী প্রার্থী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মহাবিপ্লবের সাক্ষী হয়ে থাকল। দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নবান্নের পথে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)। 

এই ঐতিহাসিক পালাবদলের আবহে যে নাম গোটা রাজ্যের মানুষের মুখে মুখে ফিরছে, তিনি হলেন পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক রত্না দেবনাথ। ব্যক্তিগত শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে তাঁর এই জয় কেবল একটি রাজনৈতিক জয় নয়, বরং এক বিচারহীনতার বিরুদ্ধে জনগনের আস্থার প্রতিফলন।

সোমবার নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হতেই দেখা যায়, পানিহাটির মাটিতে পদ্ম শিবির বড় ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। জয়ের শংসাপত্র হাতে পাওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রত্না দেবনাথ যে বার্তা দিলেন, তা যেমন আবেগঘন, তেমনই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

জয়ের উৎসর্গ

নিজের এই জয়কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চরণে উৎসর্গ করে রত্না দেবনাথ বলেন, 'এই জয় আমার নয়, এই জয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের। আমি আগেই অঙ্গীকার করেছিলাম যে বাংলা থেকে তৃণমূলের মূল উপড়ে ফেলব, আজ হয়ত আমি সেটা পেরেছি।' 

রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি জানান, বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে চাকরি নেই, স্কুলগুলোতে তালা পড়ে গেছে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা তলানিতে ঠেকেছে। এই অরাজকতার অবসান ঘটাতেই মানুষ বিজেপিকে বেছে নিয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

‘থ্রেট কালচার’ থেকে মুক্তির অঙ্গীকার

পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে রত্না দেবনাথের লড়াই ছিল বেশ কঠিন। স্থানীয় স্তরে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আধিপত্য এবং ভয়ের পরিবেশ নিয়ে তিনি সরব হন। তিনি স্পষ্ট জানান, 'পানিহাটি থেকে ঘোষ পরিবারের ‘থ্রেট কালচার’ বা হুমকির রাজনীতি চিরতরে শেষ করব। এই এলাকার মানুষকে দুর্নীতির ভয় থেকে মুক্ত করাই আমার প্রধান লক্ষ্য।' 

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক মাফিয়া রাজের অবসান ঘটিয়ে পানিহাটিতে একটি সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

দুর্নীতির শিকড় উন্মোচন

নতুন বিধায়ক হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ কী হবে-- সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে রত্না দেবনাথ জানান, তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে স্বাস্থ্য দফতরের অব্যবস্থা ও দুর্নীতির স্বরূপ জনসমক্ষে আনা। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে যে দুর্নীতির জন্য খুন হয়েছে, সেই স্বাস্থ্য দফতরের দুর্নীতি কতটা গভীরে প্রোথিত, তা আমি বিধানসভায় গিয়ে খুঁজে বের করব।' 

প্রশাসনিক স্তরে যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গেছে, বিশেষ করে আরজি কর কাণ্ড যে বৃহত্তর দুর্নীতির একটি অংশ মাত্র, তা প্রমাণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

ন্যায়বিচারের দাবি

এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় চমক ছিল ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হার। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তৃণমূল নেত্রীর পরাজয় প্রসঙ্গে রত্না দেবনাথ কড়া ভাষায় মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'ওঁর জেলযাত্রা ও ফাঁসি চাই।' আরজি করের ঘটনায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টার যে অভিযোগ উঠেছিল, রত্না দেবনাথের এই মন্তব্যে সেই ক্ষোভেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

‘ডক্টর দেবনাথের মা’

রাজনীতির আঙিনায় পা রাখলেও রত্না দেবনাথ ভুলতে পারেননি তাঁর সন্তান হারানোর যন্ত্রণা। জয়ের মুহূর্তে দাঁড়িয়েও তিনি এক অনন্য লড়াইয়ের কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি কোনও পদ পাওয়ার লোভে আসিনি। আমি ‘অভয়া’ বা ‘তিলোত্তমা’র মা হয়ে পরিচিত হতে চাই না। 

আইনের মারপ্যাঁচে মেয়ের নাম প্রকাশ্যে আনতে পারি না, কিন্তু আমি নিজেকে ‘ডক্টর দেবনাথের মা’ হিসেবেই পরিচিত করতে চাই।' 

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রীর কাছেও তিনি এই একই পরিচয় নিয়ে দাঁড়াতে চান এবং স্পষ্ট করতে চান যে তাঁর লড়াই কোনও নাম বা মোড়কের জন্য নয়, বরং একজন নারী এবং একজন চিকিৎসকের সম্মানের জন্য।

শোক থেকে রাজনৈতিক উত্থান

উল্লেখ্য, আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নৃশংস ঘটনার পর যখন সারা দেশ উত্তাল হয়েছিল, তখন রত্না দেবনাথ ও তাঁর পরিবার প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিলেন। শুরুতে রাজনীতিতে আসার কোনও পরিকল্পনা না থাকলেও, ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি বিজেপির প্রার্থীপদ গ্রহণ করেন। পানিহাটির ভোটাররা তাঁর ওপর আস্থা রেখে প্রমাণ করেছেন যে আরজি করের ন্যায়বিচারের দাবি শুধু তাঁদের নয়, সমগ্র বাংলার সাধারণ মানুষের।

রত্না দেবনাথের এই জয় বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। যেখানে ব্যক্তিগত শোক জনস্বার্থের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। বিধানসভায় গিয়ে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেন এবং পানিহাটির মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কতটা সফল হন, সেদিকেই এখন তাকিয়ে গোটা রাজ্য। রত্না দেবনাথের লড়াই এখন আর কেবল এক মায়ের লড়াই নয়, তা হয়ে উঠেছে এক কলুষমুক্ত ও সুরক্ষিত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

