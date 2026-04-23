West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: ১৬ জেলা, ১৫২ আসন: আজ প্রথমদফার বিধানসভা ভোট
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: সকাল ৭ থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধেয় ৬টা পর্যন্ত।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা ভোট। আজ, বৃহস্পতিবার প্রথম দফায়। ভোটগ্রহণ ১৬ জেলায় ১৫২ আসনে ভোট। নির্বাচনকে কেন্দ্রে এবার নজিরবিহীন কড়াকড়ি। সকাল ৭ থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধেয় ৬টা পর্যন্ত।
প্রথম দফায় বিধানসভা ভোট
উত্তরবঙ্গ
দার্জিলিং
কালিম্পং
জলপাইগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
কোচবিহার
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর
মালদহ
জঙ্গলমহল
ঝাড়গ্রাম
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
দক্ষিণবঙ্গ
বীরভূম
মুর্শিদাবাদ
পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর
পশ্চিম বর্ধমান
প্রথম দফায় মোট ১,৫৮৬ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্রারণ করবেন ৩,৬০,৭৭,১৭১ জন ভোটার। পুরুষ ভোটার ১,৮৪,৯৯,৪৯৬ জন, মহিলা ভোটার প্রায় ১,৭৫,৭৭,২১০ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার কমপক্ষে ৪৬৫ জন
প্রথম দফায় ভোটে অন্যতম নজরকাড়া কেন্দ্রে নন্দীগ্রাম। একুশের এই কেন্দ্রে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। যদিও শেষপর্যন্ত হেরে যান তিনি। এবারও নন্দীগ্রামে প্রার্থী শুভেন্দুই। তৃণমূল দাঁড় করিয়েছে প্রাক্তন বিজেপি নেতা পবিত্র করকে। প্রথম দফাতে ভোট মুর্শিদাবাদের বহমরপুরেও। এই কেন্দ্রে এবার কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। ২০২৪ সালে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী ইউসূফ পঠানের কাছে হারতে হয় তাঁকে। খোয়াতে হয় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদও। নজর থাকবে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি, রেজিনগর, ডোমকল কেন্দ্রগুলির দিকেও।
