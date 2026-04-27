  West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় বিস্ফোরক খবর: নির্বাচনের জাস্ট ৩০ ঘণ্টা আগেই পুলিসের মেগা অপারেশনে গ্রেফতার TMC হেভিওয়েট নেতা

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় বিস্ফোরক খবর: নির্বাচনের জাস্ট ৩০ ঘণ্টা আগেই পুলিসের মেগা অপারেশনে গ্রেফতার TMC হেভিওয়েট নেতা

TMC Councilor Arrested: নির্বাচনের আগে এই ধরণের মেগা অপারেশন রাজ্য পুলিসের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে একটি বড় পদক্ষেপ। ৩৬ ঘণ্টায় ১৫৪৩ জনের গ্রেফতারি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, প্রশাসন এবার কড়া চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। 

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 27, 2026, 06:33 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় বিস্ফোরক খবর: নির্বাচনের জাস্ট ৩০ ঘণ্টা আগেই পুলিসের মেগা অপারেশনে গ্রেফতার TMC হেভিওয়েট নেতা
তৃণমূলের বড় নেতা গ্রেফতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নজিরবিহীন তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ ও প্রশাসন। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর আসছিল, যার জেরে নির্বাচন কমিশন কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশের পরই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে পুলিসের বিশেষ 'কম্বিং অপারেশন' ও 'নাকা তল্লাশি'। গত ৩৬ ঘণ্টার অভিযানে রাজ্য জুড়ে মোট ১৫৪৩ জন দুষ্কৃতী ও সমস্যা সৃষ্টিকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

পুলিসের মেগা ড্রাইভ

প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে, গতকাল দুপুর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই অভিযান চালানো হয়। মূলত জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা থাকা আসামি, দাগি দুষ্কৃতী এবং ভোটের সময় গোলমাল পাকাতে পারে এমন ব্যক্তিদের তালিকা ধরে তল্লাশি চালানো হয়েছে। পুলিশের এই সাঁড়াশি অভিযানে কেবল গত কয়েক ঘণ্টায় ১০৯৫ জন ‘সমস্যা সৃষ্টিকারী’ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে গত ৩৬ ঘণ্টায় গ্রেফতারির সংখ্যা ১৫০০ ছাড়িয়ে গেছে।

জেলাভিত্তিক গ্রেফতারির খতিয়ান

এবারের অভিযানে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা দেখা গেছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী:

পূর্ব বর্ধমান: গ্রেফতারির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে এই জেলা। এখান থেকে মোট ৪৭৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা: দ্বিতীয় স্থানে থাকা এই জেলা থেকে ৩১৯ জনকে জালে তুলেছে পুলিশ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: এখান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ২৪৬ জনকে।

কলকাতা উত্তর: মহানগরের উত্তর প্রান্ত থেকে ১০৯ জনকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়েছে।

অন্যান্য জেলা: হুগলিতে ৪৯ জন, নদিয়ায় ৩২ জন এবং হাওড়ায় ৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এই বিশাল সংখ্যক গ্রেফতারি প্রমাণ করে যে, স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না লালবাজার ও নবান্ন।

শাসকদলের কাউন্সিলর গ্রেফতার: চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানে

এবারের অভিযানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। সেখান থেকে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে কাউন্সিলর নারু ভগত। 

নির্বাচনের ঠিক আগে শাসকদলের একজন জনপ্রতিনিধির গ্রেফতারি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে উঠেছে। পুলিসের দাবি, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও পুরনো মামলার ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 

বিরোধী দলগুলো এই গ্রেফতারিকে স্বাগত জানালেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীদের মনোবল ভাঙতেই এই ধরণের অতিসক্রিয়তা দেখানো হচ্ছে।

নাকা তল্লাশি ও কম্বিং অপারেশনের গুরুত্ব

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে আন্তঃজেলা সীমান্ত এবং স্পর্শকাতর বুথ সংলগ্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ছোট-বড় প্রতিটি যানবাহনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে যাতে আগ্নেয়াস্ত্র, নগদ টাকা বা মাদক পাচার না হতে পারে। 

বিশেষ করে রাতে পুলিসের কুইক রেসপন্স টিম (QRT) এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা অলিগলিতে রুট মার্চ ও কম্বিং অপারেশন চালাচ্ছে। যাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হচ্ছে বা যাদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই গোলমালের রেকর্ড রয়েছে, তাদের তৎক্ষণাৎ আটক করা হচ্ছে।

‘জিরো টলারেন্স’

পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্তারা জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ভোট নিশ্চিত করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। কোনও রাজনৈতিক রঙ না দেখে কেবল অপরাধের রেকর্ড দেখেই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এক আধিকারিকের কথায়, 'ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে বুথে গিয়ে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য আমরা 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছি। আগাম সতর্কতামূলক এই গ্রেফতারি সম্ভাব্য অশান্তি রোখার একটি অংশ।'

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

এই গণ-গ্রেফতারি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিরোধীদের বক্তব্য, পুলিশ যদি সারা বছর এই তৎপরতা দেখাত, তবে রাজ্যে দুষ্কৃতীদের দাপট এত বাড়ত না। অন্যদিকে, শাসক শিবিরের অভিযোগ, অতিসক্রিয়তা দেখাতে গিয়ে অনেক নিরপরাধ কর্মীও পুলিশের কোপে পড়ছেন। তবে সাধারণ মানুষের বড় অংশ এই কড়া পুলিশি পদক্ষেপকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন।

নির্বাচনের আগে এই ধরণের মেগা অপারেশন রাজ্য পুলিসের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে একটি বড় পদক্ষেপ। ৩৬ ঘণ্টায় ১৫৪৩ জনের গ্রেফতারি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, প্রশাসন এবার কড়া চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। 

তবে এই ধরপাকড় ভোটের দিন পর্যন্ত শান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে কতটা সফল হবে, সেটাই এখন দেখার। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এই পুলিশি তৎপরতা আরও জোরদার করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

