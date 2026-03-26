Basanti political clash: ফের রণক্ষেত্র বাসন্তী: বিজেপির মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার, মাথা ফাটল পুলিস অফিসারের
জখম SI-সহ ৮ সিভিক ভলান্টিয়ার। গ্রেফতার ৮।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট ঘোষণা হতেই রক্ত ঝরল বাংলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীকে আক্রান্ত পুলিস। জখম SI-সহ ৮ সিভিক ভলান্টিয়ার। বাইকে ভাঙচুর। পুলিসের উপর হামলার অভিযোগে গ্রেফতার ৮।
ভোটের মুখে বিজেপির প্রচার মিছিলে হামলা। অভিযোগের তির তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে চেহারা নিল বাসন্তী বাজার এলাকা। আজ, বৃহস্পতিবার বাসন্তীতে দলের প্রার্থী বিকাশ সর্দারের সমর্থনে মিছিল বের করেছিলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে মিছিল যখন বাসন্তী বাজারে পৌঁছয়, তখন দুস্কৃতীরা মিছিলে হামলা চালায় অভিযোগ। বেশ কয়েকটি বাইকে ভাঙচুর চলে। আহত হন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী।
এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় খোদ পুলিসকেই। রীতিমতো বাঁশ উঁচিয়ে বাসন্তী থানার SI সৌরভ গুহকে তাড়া করে দুষ্কৃতীরা। হোঁচট খেয়ে রাস্তায় পড়ে যান সৌরভ। এরপর তাঁকে বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মাথা পেটে গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে বলে খবর। আহত হয়েছেন ৭ জন সিভিক ভলান্টিয়ারও। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে।
পুলিস জানিয়েছে, বাসন্তী বাজার এলাকায় বিজেপির প্রচার চলছিল। তখন বাইক রাখা নিয়ে ISF ও RSP কর্মীদের মধ্যে বচসা বাঁধে। বিজেপি কর্মীদের হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হন। একজনের মাথা ফেটে যায়। শুরু হয় পথ অবরোধ। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে আক্রান্ত হয় পুলিস। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী বরাবরই স্পর্শকাতর এলাকা। প্রতিবারই ভোট এলে অশান্ত হয়ে ওঠে এলাকা। কিন্তু এবার পুলিস আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা।
