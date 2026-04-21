English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় মদের পর বেড়ানোয় কোপ: খালি হয়ে গেল দীঘা-মন্দারমণি, আর পা-ও রাখতে পারবেন না

Digha Mandarmani Tourism big update: মঙ্গলবার সকাল থেকেই দিঘা এবং মন্দারমণির সৈকত সরণিতে পর্যটকদের আনন্দের বদলে বিষণ্ণতা আর উৎকণ্ঠার ছায়া লক্ষ্য করা গেল। 

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 21, 2026, 01:58 PM IST
দীঘা-মন্দারমণি পর্যটকশুন্য
কিরণ মান্না: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সাক্ষী থাকছে রাজ্য। একদিকে যখন রাজনৈতিক প্রচারের পারদ তুঙ্গে, অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশিকায় কার্যত পর্যটনশূন্য হতে চলেছে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় সমুদ্র সৈকতগুলো। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে দিঘা, মন্দারমণি এবং তাজপুর থেকে পর্যটকদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।
 
দীঘা-মন্দারমণি ছাড়ার নির্দেশ
মঙ্গলবার সকাল থেকেই দিঘা এবং মন্দারমণির সৈকত সরণিতে পর্যটকদের আনন্দের বদলে বিষণ্ণতা আর উৎকণ্ঠার ছায়া লক্ষ্য করা গেল। বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। এই স্পর্শকাতর সময়ে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রুখতে এবং বহিরাগতদের মাধ্যমে নির্বাচনে কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার বন্ধ করতে নির্বাচন কমিশন (ECI) এক কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে।
 
কমিশনের নির্দেশিকা ও সময়সীমা
 
কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু করে আগামী বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, শংকরপুর এবং উদয়পুর পর্যটন কেন্দ্রে কোনো বহিরাগত বা ভিন জেলার বাসিন্দা হোটেলে থাকতে পারবেন না। যারা আগে থেকেই এসে পৌঁছেছিলেন, তাঁদের মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে হোটেল ছেড়ে নিজের গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
 
মূলত পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে এই পর্যটন ক্ষেত্রগুলো পড়ে। বৃহস্পতিবার এই জেলাসহ রাজ্যের ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। নিরাপত্তার খাতিরেই কমিশন এই ‘লকডাউন’ সদৃশ পরিস্থিতি তৈরি করেছে।
 
প্রশাসনের তৎপরতা ও মাইকিং
 
সোমবার রাত থেকেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দিঘার প্রতিটি হোটেল ও লজে নোটিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার সকাল থেকে উপকূলবর্তী এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে লাগাতার মাইকিং করে পর্যটকদের সতর্ক করা হয়। প্রশাসনের বার্তায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে:
 
২১ থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত কোনো জেলার বাইরের রাজনৈতিক প্রচারক বা নেতা-কর্মী এই এলাকায় থাকতে পারবেন না।
 
রাজনৈতিক সভা বা প্রচার কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
 
নির্ধারিত সময়ের পর কোনো পর্যটক হোটেলে থাকলে হোটেল মালিক এবং পর্যটক উভয়ের বিরুদ্ধেই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২০২৩ সালের ২২৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
 
পর্যটক ও হোটেল ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ
 
কমিশনের এই সিদ্ধান্তে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পর্যটক এবং হোটেল ব্যবসায়ীরা। চৈত্র-বৈশাখ মাসের গরমে যখন পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় থাকার কথা, তখন সমুদ্র সৈকতগুলো এখন কার্যত জনশূন্য।
 
স্টেকহোল্ডার                   সমস্যার ধরন
পর্যটক                           বহু মানুষ অগ্রিম বুকিং দিয়েও শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকে আবার পরিবার নিয়ে এসেও এক রাতের নোটিশে হোটেল ছাড়ার নির্দেশে বিড়ম্বনায় পড়েছেন।
 
হোটেল ব্যবসায়ী হোটেল মালিকদের দাবি, এই নির্দেশের ফলে কয়েক কোটি টাকার আর্থিক লোকসান হবে। পর্যটন মরসুমে এমন কোপে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত।
 
স্থানীয় অর্থনীতি       
 
দীঘা-মন্দারমণির অর্থনীতি সম্পূর্ণ পর্যটন নির্ভর। মদের দোকান বন্ধ এবং পর্যটকদের বিদায় দেওয়ার নির্দেশে হকার থেকে শুরু করে টোটো চালক—সকলেই আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে।
 
কেন এই কঠোর পদক্ষেপ?
 
নির্বাচন কমিশনের দাবি, পূর্ব মেদিনীপুরের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্যই এই সাবধানতা। অতীতে দেখা গিয়েছে, অনেক সময় পর্যটকের ছদ্মবেশে রাজনৈতিক আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সীমান্তবর্তী বা উপকূলীয় এলাকার হোটেলগুলোতে গা ঢাকা দেয় এবং ভোটের দিন গোলমাল পাকায়। সেই সম্ভাবনাকে সমূলে বিনাশ করতেই কমিশন এবার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করেছে।
 
শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করাই এখন প্রশাসনের প্রধান অগ্রাধিকার। যদিও কমিশনের এই ‘স্বেচ্ছাচারিতা’ নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে বিরক্তি রয়েছে, তবুও আইন মেনে মঙ্গলবার বিকেলের পর থেকেই দিঘা-মন্দারমণির হোটেলগুলো খালি হওয়ার পালা শুরু হয়েছে। ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে জানানো হয়েছে। আপাতত পর্যটন প্রেমীদের কাছে দিঘার সমুদ্র কেবলই টিভির পর্দায় বা স্মৃতিতে বন্দি, বাস্তবের সৈকত এখন কড়া পুলিশি পাহারায় নিস্তব্ধ।
 
 
 
 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal electionsElection CommissionDighaMandarmaniliquor banBengal TourismPoll Code of Conductindia newsTravel Restrictions
