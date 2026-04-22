West Bengal Assembly Election 2026: ভোটার গাইডলাইন: ভোট দিতে কোন কোন নথি জরুরি? বুথে পৌঁছে কী করবেন, কী করবেন না
Polling Guidelines for voters: কারও কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। নিজের ভোট নিজে দিন। নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করুন। মেনে চলুন কমিশনের দেওয়া গাইডলাইন। কী কী নথি নিয়ে যাবে? কী করবেন? কী করবেন না? কীভাবে ভোট দেবেন? রইল একটি বিস্তারিত ডিজিটাল প্রতিবেদন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল এবং রাঢ় অঞ্চলের ১৬ জেলার মোট ১৫২ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বৃহস্পতিবার। প্রথম দফায় মোট ১,৫৮৬ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্রারণ করবেন ৩.৬ কোটিরও বেশি ভোটার। প্রথম দফায় ভোট দেবেন প্রায় ৩,৬০,৭৭,১৭১ জন ভোটার। যার মধ্যে প্রায় ১,৮৪,৯৯,৪৯৬ জন পুরুষ ভোটার এবং প্রায় ১,৭৫,৭৭,২১০ জন মহিলা ভোটার। আর কমপক্ষে ৪৬৫ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার।
ভোটগ্রহণের সময়- ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ৭টায়। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।
প্রয়োজনীয় নথি:
ভোটার আইডি কার্ড (ইপিআইসি) — বাধ্যতামূলক
বিকল্প পরিচয়পত্র: আধার, প্যান, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ছবিসহ ব্যাঙ্ক পাসবুক, সার্ভিস আইডি কার্ড, ছবি সহ পেনশনের নথি, সরকারি পরিষেবা পরিচয়পত্র, এনপিআর স্মার্ট কার্ড
কী করবেন
১) যাওয়ার আগে ভোটার তালিকায় আপনার নাম যাচাই করে নিন- voters.eci.gov.in দেখুন অথবা ECINET অ্যাপটি ডাউনলোড করুন।
২) ভোটকেন্দ্রটি কোথায় তা যাচাই করুন- voters.eci.gov.in দেখুন বা ECINET অ্যাপটি ডাউনলোড করুন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৯৫০-এ ফোন করুন।
৩) আপনার নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী কে তা জানুন- ECINET অ্যাপ ব্যবহার করুন।
৪) ভোটদান প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে কোনও তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নম্বর 1950-তে ফোন করুন।
৫) একটি বৈধ পরিচয়পত্র সাথে রাখুন — ভোটার স্লিপ থাকলে সুবিধা হয়, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক নয়।
ভোটদান প্রক্রিয়া
ধাপ ১। ভোটকেন্দ্রে লাইনে দাঁড়ান।
ধাপ ২। আপনার ভোটকেন্দ্রের পোলিং অফিসার আপনার নাম ও পরিচয়পত্র যাচাই করবেন।
ধাপ ৩। আপনার আঙুলে কালি লাগান ও যথাস্থানে সই করুন। ভোট দেওয়ার আগে পোলিং অফিসারের কাছ থেকে ভোটিং স্লিপ বা টোকেন সংগ্রহ করুন।
ধাপ ৪। আপনার নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রের পোলিং অফিসার আপনার ভোটিং স্লিপটি নেবেন এবং তাতে থাকা কালির চিহ্নটি যাচাই করবেন।
ধাপ ৫| আপনি ভোটকেন্দ্রে ঢুকলেই প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালট ইউনিটটি সক্রিয় করে দেবেন।
ধাপ ৬। আপনার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য EVM-এ আপনার পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে থাকা নীল বাটনে চাপ দিন।
ধাপ ৭| নীল বাটনে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ শব্দসহ একটি লাল আলো জ্বলে উঠবে।
ধাপ ৮। আপনার ভোট যাচাই করুন। ভোট দেওয়ার পর ভিভিপ্যাট (VVPAT) স্ক্রিনটি দেখুন।
ধাপ ৯| VVPAT-এ আপনি আপনার নির্বাচিত প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর, নাম এবং প্রতীক সহ স্লিপটি ৭ সেকেন্ডের জন্য দেখতে পাবেন।
ধাপ ১০| স্লিপটি বাক্সে ফেলার আগে নিশ্চিত করুন যে বিবরণগুলো সঠিক। যদি আপনি আলোটি দেখতে না পান অথবা বিপ শব্দ শুনতে না পান, তবে প্রিসাইডিং অফিসারের সাথে যোগাযোগ করুন।
কী করবেন না
১) কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতীক পরিধান বা বহন করবেন না।
২) ভোটকেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করবেন না।
৩) ভোট দেওয়ার সময় ছবি বা ভিডিও তুলবেন না।
৪) রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছ থেকে টাকা বা উপহার গ্রহণ করবেন না।
৫) ছদ্মবেশ ধারণ করবেন না — এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ।
ভোটকেন্দ্রে আপনি যা সঙ্গে নিতে পারেন: জলের বোতল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, বয়স্ক বা বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।
ভোটকেন্দ্রে আপনি যা সঙ্গে নিতে পারবেন না: ধারালো বস্তু, লাইটার, দাহ্য পদার্থ, মোবাইল ফোন।
ভোটে বিশেষ ব্যবস্থা
প্রথম দফার ভোটে ৪৪,৩৭৮টি বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, ভোট চলাকালীন সিসিটিভি বিকল হলে সেই বুথে ফের ভোট নেওয়া হতে পারে।
ভোটকেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী ও প্রবীণ নাগরিকদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ভোটার ও প্রবীণ নাগরিকরা ভোটকেন্দ্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবেশ করতে পারবেন এবং তাঁদের জন্য আলাদা সারি থাকবে।
শারীরিকভাবে অক্ষমদের যাতায়াতে সুবিধার জন্য পাশাপাশি র্যাম্প ও হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। দৃষ্টিহীন ভোটারদের সাহায্য করার জন্য ব্রেইল-সক্ষম ইভিএম এবং ভোটার সহায়তা বুথও স্থাপন করা হয়েছে।
এছাড়া ভোটকেন্দ্রগুলোতে পানীয় জল, প্রাথমিক চিকিৎসা ও শৌচাগারের মতো অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যাবে।
