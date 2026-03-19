West Bengal Assembly Election 2026: যোগ-বিয়োগের 'খেলায়' ভোটের বাংলায় রানাঘাট উত্তর-পূর্বে তৃণমূলে বড় 'সমীকরণ' বদল

West Bengal Assembly Election 2026: যোগ-বিয়োগের 'খেলায়' ভোটের বাংলায় রানাঘাট উত্তর-পূর্বে তৃণমূলে বড় 'সমীকরণ' বদল
Ranaghat Uttar-Purba TMC joining and BJP Joining: ভোটের মুখে তৃণমূলে ভাঙন। আবার রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রেই তৃণমূলে যোগদান। সংখ্যার যোগ-বিয়োগের খেলায় কে এগোল, কে পিছোল?
বিশ্বজিৎ মিত্র: নির্বাচন কমিশন নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে। ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে রাজ্যে। প্রার্থীতালিকাও ঘোষণা হয়ে গিয়েছে তৃণমূল থেকে বিজেপি, সিপিআইএম- প্রায় সব দলের। নির্বাচন কমিশন ভোটের দিন ঘোষণার পরই রাজ্যের ২৯১ আসনের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি ও সিপিআইএমও তাদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। এদিকে একদিকে যখন প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, তখন ভোটবঙ্গে যেন আরও জমে উঠেছে যোগ-বিয়োগের 'খেলা'। জেলায় জেলায় দলবদলের খেলায় চলছে শক্তিবৃদ্ধির লড়াই।
ভোটের মুখে তৃণমূলে ভাঙন
ভোটের মুখে বড় ধাক্কা শাসক শিবিরে। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান নদিয়ার রানাঘাটে। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন প্রায় ২৫ জন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম কুমার বিশ্বাসের হাত ধরে এই যোগদান হয়। বিজেপি প্রার্থী অসীম কুমার বিশ্বাসের পার্টি অফিসে এসে গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেন জনা পঁচিশেক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। অভিযোগ, দলের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েই তাঁরা আজকে এই যোগদান করেছেন। এই যোগদান করবার ফলে রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির কিছুটা হলেও শক্তিশালী হল বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের। নব্য যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম কুমার বিশ্বাস।
রানাঘাটেই তৃণমূলে যোগদান
ওদিকে রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রেই আবার তৃণমূলে যোগদানের ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূলে যোগদান করেছেন শতাধিক। পঞ্চায়েত ভোটের সময় এরা কেউ সিপিআইএম, কেউ নির্দল, কেউ বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার ভোটের মুখে তাঁরাই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। সংখ্যাটা শতাধিক। আড়ংঘাটা পার্টি অফিসে এক অনুষ্ঠানে রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বর্ণালী দে রায়ের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন তাঁরা। এই যোগদানের ফলে রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল যথেষ্ট শক্তিশালী হল বলে দাবি শাসক শিবিরের। নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে কিছুটা হলেও দলের পক্ষে ভালো হল। বলছেন তৃণমূল প্রার্থী বর্ণালী দে রায়। জেতার ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী বর্ণালী দে রায়।
আরও পড়ুন, Lovely Moitra: মুখ্যমন্ত্রী টিকিট দিতেই 'বড় উপহার' দেওয়ার ঘোষণা প্রার্থী লাভলির, কী দিতে চান নেত্রীকে?
আরও পড়ুন, Manoranjan Byapari: 'কেউই চিরদিন থাকব না', টিকিট না পেয়ে রাজনীতি-দল দুইই ছাড়ছেন আরও এক তৃণমূল বিধায়ক? বিস্ফোরক পোস্ট
আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026 BJP Candidate: তৃণমূলের হেভিওয়েটকে উপড়াতে 'তৃণমূলের চাণক্য'কেই প্রার্থী, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বড় তাস
আরও পড়ুন, TMC Candidate: প্রার্থী বদলে এক জেলার ২ ছবি: খণ্ডঘোষে বিদ্রোহ-পদত্যাগের হিড়িক, ভাতারে 'বিজেপি ফেরত' শান্তনুতে মিলনের বাণী
