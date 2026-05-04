English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: বিগ নিউজ: জিতছে ন্যায়বিচারের লড়াই? পানিহাটিতে বিরাট ভোটে এগিয়ে জয়ের পথে নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ?

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ নিউজ: জিতছে ন্যায়বিচারের লড়াই? পানিহাটিতে বিরাট ভোটে এগিয়ে জয়ের পথে নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ?

Ratna Debnath RG Kar Victim Mother Election Result 2026: ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যে নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটেছিল, সেই অভয়া বা তিলোত্তমার মা রত্না দেবনাথ এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।  

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ নিউজ: জিতছে ন্যায়বিচারের লড়াই? পানিহাটিতে বিরাট ভোটে এগিয়ে জয়ের পথে নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ?
পানিহাটিতে কি রত্না দেবনাথ জিতছেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ratna Debnath RG Kar Victim Mother Electon Result 2026: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের দিন আজ সবার নজর উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের দিকে। এই কেন্দ্রটি কেবল একটি রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দান নয়, বরং এটি হয়ে উঠেছে এক শোকাতুর মায়ের দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতীক। 

Add Zee News as a Preferred Source

২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যে নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটেছিল, সেই অভয়া বা তিলোত্তমার মা রত্না দেবনাথ এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।  

প্রাথমিক ফলাফল

আজ সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর থেকেই পানিহাটি কেন্দ্রে নাটকীয় মোড় দেখা যাচ্ছে। 

ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ECI) দুপুর ১২টার তথ্য অনুযায়ী:  বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ বর্তমানে ১৩,৭৮৪ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।  তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ ৮,৭১৭ ভোট পেয়ে পিছিয়ে আছেন।  

রত্না দেবনাথ বর্তমানে প্রায় ৫,০৬৭ ভোটের ব্যবধানে লিড করছেন।  

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও রত্না দেবনাথের লড়াই

রত্না দেবনাথের রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং যন্ত্রণাদায়ক। আরজি কর হাসপাতালে তার মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর থেকেই তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তার অভিযোগ ছিল মূলত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে, যিনি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও বটে। রত্না দেবনাথের দাবি ছিল, প্রশাসন তার মেয়েকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ঘটনার পর সঠিক বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছে।  

নির্বাচনী প্রচারের সময় রত্না দেবনাথ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, যতক্ষণ না তার মেয়ে ন্যায়বিচার পাচ্ছে, ততক্ষণ তিনি চুল আঁচড়াবেন না। তার এই আবেগঘন লড়াই সাধারণ মানুষের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। পানিহাটির ভোটারদের একাংশ একে কেবল ভোট হিসেবে নয়, বরং 'ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ' হিসেবে দেখেছেন।  

নির্বাচনী প্রচার ও মূল ইস্যু

রত্না দেবনাথের সমর্থনে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পানিহাটিতে প্রচার চালিয়েছিলেন। প্রচারের সময় বিজেপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং নারী নিরাপত্তার অভাবের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছিল। রত্না দেবনাথ বারবার অভিযোগ করেছেন যে, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তার কথায়, “আমার প্রধান শত্রু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কারণ আমার মেয়ে স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করত এবং তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েও ওকে বাঁচাতে পারেননি”।  

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এবং সামাজিক প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে ভোট চেয়েছিলেন। পানিহাটি এলাকাটি দীর্ঘকাল ধরে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল, তাই এই কেন্দ্রে রত্না দেবনাথের প্রাথমিক লিড রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অবাক করেছে।  

সামগ্রিক প্রভাব

পানিহাটি ছাড়াও সারা বাংলায় এবারের নির্বাচন আরজি কর কাণ্ড এবং নারী নিরাপত্তা ইস্যুতে প্রভাবিত হয়েছে। রত্না দেবনাথের এগিয়ে থাকা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ এই ইস্যুটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন। 

প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী, বিজেপি ইতিমধ্যেই রাজ্যে ম্যাজিক ফিগার (১৪৮ আসন) পেরিয়ে এগিয়ে রয়েছে।  যদি শেষ পর্যন্ত রত্না দেবনাথ জয়ী হন, তবে তা হবে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। 

একজন মা-- শুধু নিজের মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার চেয়ে রাজনীতির আঙিনায় পা রেখেছেন, তার জয় শাসকদলের জন্য বড় ধরণের নৈতিক পরাজয় হিসেবে গণ্য হবে।  এখনও অনেক রাউন্ড গণনা বাকি। 

শেষ পর্যন্ত পানিহাটির মানুষ কাকে বিধানসভায় পাঠায়, তা বিকেলের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে আপাতত রত্না দেবনাথের এই লিড কেবল বিজেপির জন্য নয়, বরং ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত সাধারণ মানুষের কাছেও এক বড় পাওনা বলে মনে করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন: Baruipur Purba Assembly Election 2026 Result Update: বারুইপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিয়ে বিরাট আপডেট: জিতছেন না হারছেন? কী অবস্থা?

আরও পড়ুন: Dumdum Uttar Assembly Election 2026 Result Update: তৃণমূলের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য না কি সিপিআইএমের দীপ্সিতা ধর-- হাইভোল্টেজ দমদম উত্তরে কে জিততে চলেছে?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026west bengal assembly election result 2026Ratna DebnathPanihati AssemblyPanihati electionRantna Debnath big UpdateBJPTMCPanihati BJP candidate
পরবর্তী
খবর

Shibpur Assembly Election Results 2026: বিজেপি-র 'রুদ্র-বাজি'র রোশনাই না তৃণমূলের 'রানা'র ছুটবে? শিবপুরে কোন ফুল ফুটবে?

.

পরবর্তী খবর

Singur Assembly Election Results 2026 Live: সিঙ্গুরও হাতছাড়া তৃণমূলের? শিল্পের প্রশ্নে সিঙ্...