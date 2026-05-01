West Bengal Assembly Election 2026: BIG BREAKING: মগরাহাট পশ্চিমে ১১টা আর ডায়মন্ড হারবারে ৪টে আর ফলতায়? শনিবারই ফের ভোট

West Bengal Assembly Election 2026: BIG BREAKING: মগরাহাট পশ্চিমে ১১টা আর ডায়মন্ড হারবারে ৪টে আর ফলতায়? শনিবারই ফের ভোট
কমিশন সূত্রে খবর, যেসব বুথে সিসিটিভি ক্যামেরায় টেপ লাগানো হয়েছিল, সেখানে ওয়েব কাস্টিংয়ের কোনো ফুটেজ পাওয়া যায়নি। এই যান্ত্রিক 'ব্ল্যাক আউট' বা নজরদারিহীন অবস্থায় ভোট প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ হয়েছে, তা নিয়ে দানা বেঁধেছে প্রবল সন্দেহ।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: সারা দেশ যখন, এই রাজ্যের ভোটের রেজাল্ট নিয়ে উত্তাল, চতুর্দিকে এগজিট পোল, ফলাফল, গণনা, বিশ্লষণ, রাজনৈতিত মতামতা, আর কে বাংলার সিংহাসনে বসবে-- এই নিয়ে বাংলা ও বাঙালির ড্রয়িংরুম কাঁপছে, সদ্য সমাপ্ত ভোটের ফলপ্রকাশ হবে ৪ঠা মে-- তার দিকেই তাকিয়ে, ঠিক তখন রাজ্যের কয়েকটি বুথে আবার ভোটগ্রহণ মানে পুনর্নিবাচনের ঘোষণা করেছে রাজ্য নির্বাচন দফতর।
কোথায় কোথায় পুনর্নিবাচন: মগরাহাট পশ্চিমের ১১টা বুথ, ডায়মন্ড হারবারের ৪ টে আর ফলতার কিছু বুথে ভোটগ্রহণ ঠিকমতে হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।
কেন পুনর্নিবাচন:
২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করা হলেও, বেশ কিছু বুথে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন এলাকায় ভয় দেখানো এবং সিসিটিভি ক্যামেরায় কারচুপির অভিযোগ তুলে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলি। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের মোট ১৫টি বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণের একটি প্রাথমিক প্রস্তাব জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে।
অভিযোগ কী:
ভোট চলাকালীন বিরোধীদের পক্ষ থেকে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম হলো ভোটারদের বুথে আসতে বাধা দেওয়া বা ভয় দেখানো। তবে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগটি হল সিসিটিভি ক্যামেরার লেন্সে টেপ লাগিয়ে দেওয়া।
কমিশন সূত্রে খবর, যেসব বুথে সিসিটিভি ক্যামেরায় টেপ লাগানো হয়েছিল, সেখানে ওয়েব কাস্টিংয়ের কোনো ফুটেজ পাওয়া যায়নি। এই যান্ত্রিক ‘ব্ল্যাক আউট’ বা নজরদারিহীন অবস্থায় ভোট প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ হয়েছে, তা নিয়ে দানা বেঁধেছে প্রবল সন্দেহ।
ফলতা বিধানসভায়:
পুনর্নির্বাচনের তালিকায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে ফলতা বিধানসভার নাম। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে মোট ২৮৫টি বুথ রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৩০টি বুথে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় সেখানে পুনর্নির্বাচনের জোরালো প্রস্তাব আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
বর্তমানে স্ক্রুটিনির কাজ চলছে এবং খতিয়ে দেখা হচ্ছে কোন কোন বুথে পুনরায় ভোট নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ডিইও-দের (DEO) দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এই প্রস্তাবগুলি পর্যালোচনা করছেন।
কমিশনের পদক্ষেপ
প্রাথমিক পর্যায়ে ১৫টি বুথের প্রস্তাব জমা পড়লেও, স্ক্রুটিনি শেষ হলে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছ থেকে আসা প্রস্তাবগুলি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক খতিয়ে দেখে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়েছেন। ওয়েব কাস্টিংয়ের ফুটেজ না থাকা এবং সিসিটিভি-তে টেপ লাগানোর ঘটনাগুলিকে কমিশন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে।
বিরোধী দলগুলির দাবি, যেখানেই স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হয়েছে, সেখানেই পুনরায় ভোট গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে যে, প্রতিটি অভিযোগের তথ্যপ্রমাণ এবং ফুটেজ খতিয়ে দেখার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এখন দেখার বিষয়, জাতীয় নির্বাচন কমিশন কতগুলি বুথে পুনর্নির্বাচনের সবুজ সংকেত দেয়।
কী বলেছিল কমিশন?
প্রথম দফায় ১৫২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের পর বিরোধীদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়লেও, নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে প্রথম দফায় কোনও পুনর্নির্বাচন হচ্ছে না।
তবে দ্বিতীয় দফার চিত্রটি কিছুটা ভিন্ন। দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন বুথে অনিয়ম ও ভোটারদের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। জেলাভিত্তিক নির্বাচনী আধিকারিকদের (DEO) থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বুথে পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে।
কমিশন সূত্রে খবর, ইভিএম-এ সেলোটেপ লাগানো বা বুথ দখলের মতো অভিযোগের প্রমাণ মিললে কোনো আপস করা হবে না। মূলত বিরোধীদের লিখিত অভিযোগ এবং ডিইও-দের পেশ করা তথ্য খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন যেকোনো প্রকার অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ এবং প্রয়োজনে পুনরায় ভোটগ্রহণের বিষয়ে বদ্ধপরিকর। এখন দেখার বিষয়, কমিশনের এই কড়াকড়ির পর কতগুলি বুথে পুনরায় ভোট করানোর নির্দেশ দেয় দিল্লি।
