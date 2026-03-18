Shaukat Molla Bhangar seat: নারাজ অভিষেক, চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভাঙড়েই দাঁড়াতে হবে শওকতকে

Shaukat Molla Bhangar seat: নারাজ অভিষেক, চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভাঙড়েই দাঁড়াতে হবে শওকতকে

Shaukat Molla Bhangar seat:  প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরই ক্যানিং পূর্বে ফের শওকতকেই প্রার্থী করার দাবিতে সরব হন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। জীবনতলায়  রীতিমতো টাওয়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 18, 2026, 07:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: আগের সিদ্ধান্তই বহাল। ক্যানিং পূর্ব নয়,  ভাঙড়ে থেকে ভোটে লড়ছেন শওকত মোল্লা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর তৃণমূল প্রার্থী বললেন,  'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। ভাঙড় জিতবই'। তাঁর দাবি, অভিষেক নিজেই তাঁকে ভাঙড় থেকে লড়ার কথা বলেছেন।

ছাব্বিশে ক্যানিং পূর্বে তৃণমূলের প্রার্থী বদল। এই কেন্দ্রে এবার প্রার্থী বাহারুল ইসলাম। আর বিদায়ী বিধায়ক শওকতকে পাঠানো হয়েছে ভাঙড়ে। গতকাল,  মঙ্গলবারই ২৯১ আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণাও করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এদিকে প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরই ক্যানিং পূর্বে ফের শওকতকেই প্রার্থী করার দাবিতে সরব হন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। জীবনতলায়  রীতিমতো টাওয়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। নতুন প্রার্থী বাহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। এরপর আজ, বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন শওকত। কিন্তু সেই বৈঠকে দলের সিদ্ধান্ত বদলায়নি বলে খবর।

একুশে ভাঙড়ে জিতেছিল ISF। এই কেন্দ্রের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। প্রার্থীতালিকা এখনও ঘোষণা হয়নি। তবে নওশাদ ফের ভাঙড়ে প্রার্থী হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। শওকত বলেন, 'আমরা সারাবছর মানুষের সঙ্গে থাকি। পাঁচ বছরে কোনও উন্নয়ন করতে পারেনি আইএসএফ। মানুষ উন্নয়নের পাশে থাকবে'। তাঁর অভিযোগ, 'নওশাদ একজন ক্রিমিনাল। ও আমাদের দলের চারটে ছেলেকে খুন করিয়েছে। নওশাদ ধর্ষণে অভিযুক্ত। কেস চলছে'। সঙ্গে চ্যালেঞ্জ, 'নওশাদকে হারাব'।

ক্যানিং পূর্বে তৃণমূল মহম্মদ বাহারুল ইসলামকে শওকত ঘনিষ্ট বলে পরিচিত। কিন্তু তাঁর বাড়ি ভাঙড়ে। কিন্তু ওই কেন্দ্রে তাঁর বদলে শওকতেই ভরসা রাখল তৃণমূল। রাজনৈতিক মহলে মতে, নওশাদকে চাপে ফেলতেই ভাঙড়ে শওকতকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল।

এর আগে, ভাঙড়ে একাধিক সভা থেকে নওশাদ সিদ্দিকীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে শওকত মোল্লা। বলেছেন, 'ভোটের আগে ভাঙড়ে ১০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ হবে। যদি নওশাদ এক কোটি টাকার উন্নয়নও করতে পারে, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব'। ঘোষণাও করেছিলেন, '২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড়কে জিতিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে উপহার দেব'। সেই শওকতই এবার ভাঙড়ে তৃণমূল প্রার্থী।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

