  • West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর কাজ করেছেন TMC প্রার্থী- ভোটের আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর, কী ঘটেছে?

West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর কাজ করেছেন TMC প্রার্থী- ভোটের আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর, কী ঘটেছে?

West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপি প্রার্থীর বিস্ফোরক অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থীর এই পরিবর্তন সবটাই ভোটে সুবিধা পেতে ৷ শুধুমাত্র আদিবাসী সমাজে সুবিধা পাওয়ার জন্যই এই পরিবর্তন। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগকে কেন্দ্র করে কোনও প্রকার সদুত্তর দিতে পারেননি তৃণমূল প্রার্থী রীনা টোপ্নো এক্কা৷ 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 20, 2026, 11:11 AM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর কাজ করেছেন TMC প্রার্থী- ভোটের আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর, কী ঘটেছে?
তৃণমূল প্রার্থী রিনা এক্কা (বাঁদিকে), বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু (ডানদিকে)

নারায়ণ সিংহ রায়: আদিবাসী তৃণমূল প্রার্থীর পদবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু। কটাক্ষ করে তৃণমূল প্রার্থীর চোপ, "ও টাকলা মাথা পাগল হয়ে গিয়েছে।"

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী হয়ে লড়ছেন রিনা টোপ্নো এক্কা । এদিকে তৃণমূল প্রার্থীর পদবিতে গোলযোগ রয়েছে বলে অভিযোগ এই বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর। তাঁর অভিযোগ , ২০০২ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী তৃণমূল প্রার্থী রীনা টোপ্নো এক্কার নাম ছিল রীনা লোহার। হঠাৎই ২০২৬ এ সংশোধনী ভোটার তালিকায় তার নাম পাওয়া গেলে রীনা টোপ্নো এক্কা হিসেবে৷

বিজেপি প্রার্থীর এ-ও অভিযোগ , বিগত পঞ্চায়েত গুলোতে তিনি রীনা লোহার বা রীনা টোপ্নো হিসেবেই লড়েছেন। কিন্তু হঠাৎ পদবির পরিবর্তনের এই প্রয়োজন হল কেন? ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এসটি সিট। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ , তাঁর পদবি পরিবর্তন ভোটে সুবিধা পেতে ৷ কিন্তু কবে পদবি পরিবর্তন হল বা তার এভিডাভিট বা হলফনামা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট দফতরকে তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। 

প্রসঙ্গত , তৃণমূল প্রার্থীর বিয়ের আগের পদবি ছিল টোপ্নো। তিনি ছিলেন রীনা টোপ্নো। বিবাহের পর তাঁর পদবি পরিবর্তন হয়ে হয় লোহার৷ তাঁর স্বামী নাদেশ লোহার। ২০০২ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী , রীনার পদবি লোহার এবং তার স্বামী ও তার পরিবারের সকলের পদবিও লোহার। কিন্তু ২০২৬-এ সেই চিত্র একেবারেই বদলে গিয়েছ। সংশোধনী ভোটার তালিকায় শুধুমাত্র দুটো নাম পাল্টে গিয়েছে।

রীনা লোহার থেকে হয়েছেন রীনা টোপ্নো এক্কা এবং তাঁর স্বামী নাদেশ লোহার থেকে হল নাদেশ এক্কা। এই বিষয়টি নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন বিজেপি বিদায়ী বিধায়ক তথা প্রার্থী দুর্গা মুর্মু। তার প্রশ্ন এসটি সিট বলেই কি প্রার্থী হওয়ার কারণে এই পদবির পরিবর্তন ? কারন, লোহারের ক্ষেত্রে  কেউ এসসি আবার কেউ এসটি হন। 

বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু তোপ দাগেন ,  "শুধুমাত্র আদিবাসী সমাজে সুবিধা পাওয়ার জন্যই এই পদবির পরিবর্তন। বার বার পদবি পরিবর্তন করা হচ্ছে। এক সময় টোপ্নো, একসময় লোহার, আবার এক সময় এক্কা। এর সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। আদিবাসী সমাজের ফায়দা লোটার জন্যই এই ধরনের কাজ। পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন যখন তিনি লড়েছেন তখন এক ধরনের পদবি। আবার বিধানসভা নির্বাচন যখন লড়ছেন তখন এক ধরনের পদবি , এগুলো কী হচ্ছে! এটা নিয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেটা আমরা অবশ্যই দেখব৷"

অন্যদিকে অভিযোগকে কেন্দ্র করে তৃণমূল প্রার্থী রীনা টোপ্নো এক্কা কোনও প্রকার সদুত্তর দিতে পারেননি৷ কেন বারংবার পদবির পরিবর্তন তা নিতে কোনও উত্তর নেই তৃণমূল প্রার্থীর কাছে। তিনি বলেন ,  "এগুলো একদমই ভুল। বিয়ের আগে আমি টোপ্নো ছিলাম। বিয়ের পর টোপ্নো এক্কা হয়েছি। উনি বলুক উনি পাঁচ বছরে কী কাজ করেছে৷ আমাদের সরকার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের পাশে রয়েছে। হার বুঝতে পেরে এখন আমার পিছনে লাগছে৷ ও পাগল হয়ে গিয়েছে টাকলা মাথা।"

তবে লোহার পদবি প্রসঙ্গে রীনা বলেন ,  "আমি আদিবাসী। আমার জন্ম এখানে। আমি কার সাথে বিয়ে করেছি , স্বামীর পদবি কি এগুলো নিয়ে কোন ফারাক নেই। হ্যাঁ পঞ্চায়েত নির্বাচনে লোহার পদবি ব্যাবহার করেছি। উনি তো নিজেই বহিরাগত৷ নেপালে বাড়ি রয়েছে উনার৷"

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

