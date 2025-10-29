English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: ২০০২-এর তালিকায় নাম নেই সপরিবারেই! BLO-র আজব যুক্তিতে তোলপাড়... SIR বিতর্কে চাকদার পর এবার শান্তিপুর...

West Bengal Assembly Election 2026 SIR: রাজ্যজুড়ে যখন SIR নিয়ে হইচই কাণ্ড, ঠিক তখনই  নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকে থেকে উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই নাম অথচ তিনি সামলাচ্ছেন BLO-এর দায়িত্ব। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 29, 2025, 12:32 PM IST
SIR in Bengal: ২০০২-এর তালিকায় নাম নেই সপরিবারেই! BLO-র আজব যুক্তিতে তোলপাড়... SIR বিতর্কে চাকদার পর এবার শান্তিপুর...
প্রতীকী ছবি

বিশ্বজিৎ মিত্র​: ২০০২ তালিকায় সপরিবারে নাম নেই খোদ বিএলও-র (BLO)! শুরু রাজনীতির জল ঘোলা। SIR শুরু হতেই রাজ্যে ভোটার তালিকা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকে এমনই এক ঘটনা সামনে এসেছে। যেখানে BLO হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর নিজেরই নাম নেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়!

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, West Bengal Weater Update: ঘূর্ণিঝড় মন্থার ঝাপটা এবার দক্ষিণবঙ্গে, দুপুরে ৫০ কিমি বেগে ঝড়-বৃষ্টিতে তোলপাড় হতে পারে কলকাতা

আরও আশ্চর্যের বিষয়, সেই তালিকায় তার পরিবারের কারও নামও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘটনাটি শান্তিপুর ব্লকের বেলগড়িয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলিয়া পাড়ার বাসিন্দা রজনীকান্ত পালকে ঘিরে। তিনি কালিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বর্তমানে স্থানীয় ১৮৫ নম্বর বুথের বিএলও।

ব্লক প্রশাসন তাকে নিয়োগপত্র দিলেও পরে জানা যায়, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তার নাম নেই। বয়সের কারণে তার নাম ওঠে ২০১৪ সালে। কিন্তু তার বাবা-মা বা পরিবারের অন্য কারও নামও ২০০২ সালের তালিকায় না থাকায় প্রশ্ন উঠেছে, নিজের নামই নেই যার, তিনি আবার অন্যের নাম যাচাই করবেন কীভাবে? বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। 

এদিকে নদিয়া জেলার চাকদা থানার অন্তর্গত তাতলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মসরা মাঠপাড়া থেকে উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই নাম অথচ তিনি সামলাচ্ছেন BLO-এর দায়িত্ব। ওই এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণুপুর হাড়িপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৯১/১৩০ পার্টের BLO রনি অধিকারী। তাঁর মা পুষ্পরানী অধিকারী এবং বাবা দুলাল অধিকারী ২০১৬ সালে  অবৈধভাবে তাঁদের নামে নথিপত্র বের করেন বলে দাবি। এরপর ২০১৮ সালে পুষ্পরানী অধিকারীকে মা ও বাবা দুলাল অধিকারীকে 'দাদা' দেখিয়ে পুষ্পরানির ছোটপুত্র BLO রনি অধিকারী তাঁর নাম তোলেন বলে অভিযোগ। যার প্রমাণ রয়েছে নথিপত্রেও। 

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: সরষের মধ্যেই ভূত! নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়! তাঁরাই BLO-এর দায়িত্বে, সংখ্যাটা...

আরও পড়ুন, Cyclone Montha effect on Bengal: বাংলাতেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রকোপ! বুধ থেকেই মুষলধারা বৃষ্টির সঙ্গেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
BLOsirWest Bengal Assembly Election 2026West bengal
পরবর্তী
খবর

West Bengal Weater Update: ঘূর্ণিঝড় মন্থার ঝাপটা এবার দক্ষিণবঙ্গে, দুপুরে ৫০ কিমি বেগে ঝড়-বৃষ্টিতে তোলপাড় হতে পারে কলকাতা
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: উপকূলে ঝড়ের সন্ত্রাস! 'মন্থা'র আগুনে ছোবলে ছিন্নভিন্ন সমুদ...