West Bengal Assembly Election 2026: SIR মামলায় কড়া সুপ্রিম পর্যবেক্ষণের মধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুরের ভোটার তালিকা নিয়ে বড় খবর

West Bengal Assembly Election 2026: SIR মামলায় কড়া সুপ্রিম পর্যবেক্ষণের মধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুরের ভোটার তালিকা নিয়ে বড় খবর
Paschim Medinipur SIR controversy: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১০০০ ভোটারের ভাগ্য নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে। ডিলিট নাকি বৈধ, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন তাঁরা। দাবি, হয় তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হোক, নয় তো ডিলিট করা হোক। ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে তাঁদের নাম।
চম্পক দত্ত: রাজ্য জুড়ে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন একটাই- যাদের নাম ট্রাইব্যুনালে পাশ হবে, তারা কি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন? কারণ যেহেতু ভোটার তালিকা ইতিমধ্যে ‘ফ্রিজ’ হয়ে গিয়েছে, তাই নতুন করে নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা রয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১০০০ ভোটারের ভাগ্য নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে। তাঁদের ভোট ভাগ্য এখন সুতোয় ঝুলছে। কারণ তাঁরা এখনও বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছেন। তাঁরা পারছেন না ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হলেন তাঁরা।
SIR পর্বে এখনও নিষ্পত্তি হয়নি জেলার বহু ভোটারের নাম। ডিলিট নাকি বৈধ, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন তাঁরা। তবে ভোট যে তাঁরা দিতে পারবেন না তা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন জেলাশাসক। উদ্বেগের মধ্যেই সোমবার দুপুরে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হলেন এমন ভোটাররা। জেলায় রয়েছে এরকম ১০০০ জন ভোটার। মেদিনীপুর শহরেও সংখ্যাটা প্রায় ২০০। শহরের ৯ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু ভোটারের নাম এখনও বিচারাধীন রয়েছে। যদিও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বৈধ ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত।
বিচারাধীন ভোটারদের দাবি, হয় তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হোক, নয় তো ডিলিট করা হোক। ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে তাঁদের নাম। ট্রাইব্যুনালেও যেতে পারছেন না তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে পূর্বতন মহকুমা শাসক মধুমিতা মুখার্জির গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন তাঁরা। ২০০২ সালে ভোট দিয়েছেন। ভোটার তালিকায় নামও ছিল। কিন্তু এবারে তাঁরা বিচারাধীন। এমনই অভিযোগ সেই ভোটারদের। জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানিয়েছেন, "পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে বিচারাধীন ৫২ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এখনও বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছেন হাজার জন। তাদের বিষয়টিও কমিশনে জানানো হয়েছে।"
সোমবার জেলাশাসকের কাছে তাঁরা দেখা করতে গেলে তাঁদের ইলেকশন ওসির সঙ্গে দেখা করতে বলেন জেলাশাসক। এদিকে ইলেকশন ওসির সঙ্গে দেখা করার পর বেরিয়ে এসে তাঁরা জানান, "ইলেকশন ওসি সঠিক কোনও নির্দেশ দিতে পারছেন না। ওনার কাছেও সঠিক কোনও নির্দেশ নেই যে বিচারাধীন ভোটারদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তাই নিয়ে।" ওদিকে মেদিনীপুর টাউন মুসলিম কমিটির পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে অবিলম্বে যদি এর সুবিচার না হয় তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন।
উল্লেখ্য, এদিন সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলায় কড়া পর্যবেক্ষণ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর। কেন বেছে বেছে পশ্চিমবঙ্গে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি? প্রশ্ন তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। আর ঠিক ১০ দিনের মাথাতেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট। তার আগে ভোটার তালিকা সংশোধন বা ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিপোর্ট’ (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও আইনি বিতর্ক চলছে। ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯১ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার ঘটনায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতে দায়ের হয় মামলা।
আগামী সোমবার আবার এসআইআর মামলার শুনানি। কোন দিকে গড়াবে মামলার জল? কী হবে ট্রাইব্যুনালে থাকা মানুষদের ভোট-ভাগ্য? সেদিকেই তাকিয়ে এখন সবাই। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ভোট দেওয়ার অধিকার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট এখনই হস্তক্ষেপ করছে না। ট্রাইব্যুনালই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবে। ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন ৩৪ লক্ষ। ওদিকে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ট্রাইব্যুনালের শুনানি শুরু হলেও কাজ শেষ করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বা ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়।
