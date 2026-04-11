West Bengal Assembly Election 2026: SIR-ঝড় সামলে লিস্টে নাম আছে তো? ভোট দেবেন কোন কার্ডে? নতুন না পুরনো? এল বিরাট আপডেট

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Election Commission Big Update on voter card: নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ ভোটারদের হয়রানি অনেকটাই কমিয়ে দেবে। ডিজিটাল কার্ডের গুরুত্ব থাকলেও পুরনো কার্ডের বৈধতা বজায় রাখা সাধারণ মানুষের জন্য বড় প্রাপ্তি। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 11, 2026, 07:56 PM IST
এবার ভোটে কি নতুন কার্ড না পুরনোই?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলার রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। এই আবহে ভোটারদের জন্য সবথেকে বড় চিন্তার বিষয় ছিল ভোটার তালিকায় নাম থাকা এবং ভোটার কার্ডের বৈধতা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নির্বাচন কমিশনের 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' বা SIR প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। সম্প্রতি এই প্রক্রিয়ার ফলাফল এবং ভোটার কার্ডের ব্যবহার নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সামনে এসেছে, যা সাধারণ ভোটারদের জন্য অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক।

Add Zee News as a Preferred Source

SIR প্রক্রিয়া ও বর্তমান পরিস্থিতি

২০২৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া ভোটার তালিকা সংশোধনের এক বিশাল কর্মযজ্ঞ, যা SIR নামে পরিচিত, তা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। এই প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য ছিল ভোটার তালিকা থেকে মৃত, স্থানান্তরিত বা ভুয়া ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং নতুন যোগ্য ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা। সুপ্রিম কোর্টের কড়া নজরদারিতে চলা এই প্রক্রিয়া শেষে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' বা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, বিশেষ কোনো আইনি নির্দেশ না এলে এই তালিকা অনুসারেই আগামী ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

পুরনো না নতুন ভোটার কার্ড? 

অনেকের মনেই প্রশ্ন ছিল, ডিজিটাল ভোটার কার্ডের যুগে পুরনো ভোটার কার্ড কি সচল থাকবে? নাকি ভোট দিতে গেলে নতুন কোনো হাই-টেক কার্ডের প্রয়োজন পড়বে? নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, ভোটারদের আপাতত নতুন করে কার্ড সংগ্রহ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

যাঁদের কাছে পুরনো সচিত্র পরিচয়পত্র বা ভোটার কার্ড (EPIC) রয়েছে এবং যাঁদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বর্তমান, তাঁরা সেই পুরনো কার্ড দিয়েই ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। নতুন কার্ড নেওয়ার জন্য কোনো হুড়োহুড়ি করার প্রয়োজন নেই।

সাপ্লিমেন্টারি তালিকা

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যখন প্রথম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম 'অ্যাডজুডিকেশন' বা বিচারিক প্রক্রিয়ার জন্য আটকে রাখা হয়েছে।

পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি বা অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে এই নামগুলোর নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যাঁদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় বা পরবর্তী সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে উঠেছে, তাঁদের ভোটার কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় রয়েছে।

ট্রাইব্যুনাল ও বাদ পড়া ভোটারদের ভবিষ্যৎ

SIR প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়ার ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জলঘোলা কম হয়নি। সাপ্লিমেন্টারি তালিকার কাজ শেষ হওয়ার পরেও যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

বর্তমানে বহু মানুষ ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হয়েছেন। তবে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি বিষয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে—যাঁদের নাম একসময় বাদ পড়ার কারণে কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল, ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে নাম ফিরে পেলে তাঁরা কি পুরনো কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন? এই বিষয়ে কমিশন খুব শীঘ্রই বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নতুন ভোটারদের জন্য সুখবর

যাঁরা প্রথমবার ভোট দেবেন বা যাঁরা সম্প্রতি ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন (ফর্ম ৬) করেছিলেন, তাঁদের নাম তালিকায় তোলা হয়েছে। তাঁদের ক্ষেত্রে কমিশন সরাসরি নতুন ভোটার কার্ড প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ডাকবিভাগের মাধ্যমে বা স্থানীয় বিএলও-র (BLO) মাধ্যমে এই কার্ডগুলো বিলি করা হচ্ছে।

কমিশনের বিশেষ পরামর্শ

১. তালিকায় নাম যাচাই: ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগে ভোটার কার্ড হাতে থাকলেও অনলাইনে বা স্থানীয় অফিসে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন যে চূড়ান্ত তালিকায় আপনার নাম এবং বুথ নম্বর ঠিক আছে কি না।
২. তথ্য সংশোধন: যদি কার্ডে কোনো ছোটখাটো ভুল থাকে কিন্তু তালিকায় নাম সঠিক থাকে, তবে ভোট দিতে সাধারণত সমস্যা হয় না। তবুও সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট পোর্টাল ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. ভুয়া তথ্যে কান না দেওয়া: নতুন কার্ড বাধ্যতামূলক—এমন কোনো গুজবে কান দেবেন না। নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ছাড়া অন্য কোনো তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভ্রান্ত হবেন না।

নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ ভোটারদের হয়রানি অনেকটাই কমিয়ে দেবে। ডিজিটাল কার্ডের গুরুত্ব থাকলেও পুরনো কার্ডের বৈধতা বজায় রাখা সাধারণ মানুষের জন্য বড় প্রাপ্তি। এখন দেখার বিষয়, ট্রাইব্যুনালের রায়ে কতজন তাঁদের ভোটাধিকার ফিরে পান এবং আগামী নির্বাচনের আগে এই তালিকা আরও কতটা ত্রুটিমুক্ত হয়।

আপনি যদি আপনার ভোটার কার্ডের বর্তমান স্থিতি পরীক্ষা করতে চান, তবে নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল পোর্টালে গিয়ে আপনার EPIC নম্বর দিয়ে যাচাই করে নিতে পারেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026SIR in BengalElection CommissionSIR TribunalVoter card
পরবর্তী
খবর

Narendra Modi in Kushmandi: 'রাজ্যে মেয়েদের উপরে অত্যাচার হয়েছে, সব ফাইল খুলব, গুন্ডাগিরির শাসন শেষ হবে'

.

পরবর্তী খবর

AIMIM AJUP Alliance BIG BREAKING: ভোটবঙ্গে জোটভঙ্গ; হুমায়ুনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করল...